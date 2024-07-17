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В Госдуме предложили смягчить наказание для водителей за оставление места ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается дать судьям полномочия применять более мягкие санкции для водителей, которые покинули место ДТП. Об этом 17 июля в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, смягчив наказание для водителей в случаях, когда оставление места ДТП не влечет за собой серьезные последствия для его участников.

Наряду с действующими административными наказаниями законопроект предусматривает введение дополнительно штрафа в размере 10 тыс. рублей или возможности лишения прав на срок менее одного года. Решение о наложении административных наказаний по ст. 12.27 КоАП РФ принимается судом, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметили авторы инициативы, водителям приходится покидать место ДТП в экстренных случаях, к примеру, чтобы отвезти пострадавших в медучреждение. Также законопроект может защитить граждан от определенных действий автоподставщиков.

Сейчас, согласно КоАП РФ, за оставление места ДТП предусмотрено лишение водительских прав на срок от одного до полутора лет или административный арест до 15 суток.

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27 июня сообщалось, что в Госдуме предложили внести изменения в КоАП РФ, запретив эвакуировать автомобиль, если водитель может предоставить необходимые для управления документы, которые находятся внутри машины.

В тот же день депутаты заксобрания Амурской области предложили ужесточить ответственность за пьяное вождение, увеличив штраф в 10 раз — до 300 тыс. рублей.

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