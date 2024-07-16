Расти большой: Минпромторг определился с размером утильсбора

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, согласно которому утилизационный сбор на автомобили будет ежегодно индексироваться. На некоторые модели к 2030 году этот сбор вырастет до 6,3 млн рублей. В министерстве рассчитывают, что это решение позволит привлечь в нашу страну новых автопроизводителей. Индексация «утиля» неизбежно отразится на стоимости всех машин, приведет к снижению объема продаж и может вынудить некоторые иностранные автобренды сократить модельный ряд или вовсе уйти с российского рынка, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Что такое утильсбор, ставки вырастут в разы

Минпромторг определился с размером утилизационного сбора на ближайшие шесть лет. Соответствующий проект постановления правительства, предусматривающий ежегодную индексацию этого налога до 2029 года, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, предполагается многоступенчатое повышение. Первый этап запланирован на 1 октября 2024 года, в следующий раз ставка «утиля» будет увеличена с 1 января 2025 года, в дальнейшем налог будет индексироваться ежегодно с 1 января.

Размер базовой ставки утилизационного сбора остается прежним — 20 тыс. рублей. А вот коэффициенты, которые влияют на итоговую сумму платежа, увеличатся многократно. Они будут зависеть от типа двигателя, его объема, а также от возраста автомобиля.

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К примеру, сейчас на новые (до трех лет) модели автомобилей с ДВС объемом до одного литра коэффициент составляет 4,06, а для машин старше трех лет — 10,36. С учетом базовой ставки в 20 тыс. рублей размер «утиля» для них достигает 81,2 тыс. и 207,2 тыс. рублей соответственно. С 1 октября 2024 года, согласно проекту министерства, коэффициенты для таких моделей составят 7,5 и 19,17 соответственно. В денежном эквиваленте это 150,2 тыс. и 383,4 тыс. рублей. С 1 января 2025 года утильсбор для таких машин составит уже 180,2 тыс. и 460 тыс. рублей соответственно, а к 2030 году вырастет до 316,8 тыс. и 808,2 тыс. рублей.

Для моделей с объемом мотора до 2 л размер утильсбора с 1 октября 2024 года составит 556,2 тыс. и 963,8 тыс. рублей (сейчас 300,6 тыс. и 528,8 тыс. рублей). В 2025 году он вырастет до 667,4 тыс. и 1,174 млн рублей, а к 2030-му поднимется до 1,174 млн и 2,062 млн рублей.

На автомобили, оснащенные ДВС объемом 2–3 л утильсбор сейчас составляет 844,8 тыс. рублей и 1,28 млн рублей. В октябре он увеличится до 1,562 млн и 2,362 млн рублей, с января 2025 года составит 1,875 млн и 2,839 млн рублей, а с 2030 года — 3,295 млн и 4,988 млн рублей соответственно.

Заметнее всего вырастут ставки на автомобили с моторами большого объема. Так, если в настоящее время на модели с двигателями 3–3,5 л этот налог составляет 970 тыс. рублей и 1,485 млн рублей, то уже с октября за такие машины придется заплатить 1,794 млн и 2,747 млн рублей. В 2025 году ставка вырастет до 2,153 млн и 3,297 рублей, а в 2030 году — до 3,783 млн и 5,792 млн рублей.

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Если у автомобиля объем двигателя превышает 3,5 л, то ставки утильсбора для новых моделей вырастут в октябре с нынешних 1,235 млн рублей до 2,285 млн рублей. Для авто старше трех лет осенью ставки увеличатся с 1,623 млн до 3,004 млн рублей. С 2025 года утилизационный сбор для такого автомобиля составит 2,742 млн и 3,605 млн рублей, а с 2030-го — 4,818 млн и 6,333 млн рублей соответственно.

Особняком стоят электрокары и последовательные гибриды. Первый «октябрьский» этап индексации утильсбора обойдет такие модели стороной, тариф останется прежним: 32,6 тыс. рублей и 122 тыс. рублей соответственно. А вот в дальнейшем сбор увеличится значительно: с 1 января 2025 года — до 667,4 тыс. и 1,174 млн рублей (для новых и подержанных соответственно), а к 2030 году он составит уже 1,174 млн и 2,062 млн рублей.

Как ранее сообщали «Известия», предложенная индексация утильсбора в 2025 году принесет в бюджет дополнительно около 1 трлн рублей, а в 2026 году поступления в казну превысят 1,5 трлн рублей.

Частникам оставят льготы

Индексация утилизационного сбора коснется только импортеров-юрлиц. Для людей, которые ввозят машины для личного пользования, по-прежнему будет сохранен льготный порядок, подчеркивают в Минпромторге.

Согласно проекту постановления правительства, на электрокары, последовательные гибриды, а также модели с ДВС и объемом двигателя до трех литров коэффициенты останутся без изменений вплоть до 2030 года — 0,17 для новых машин и 0,26 — для авто старше трех лет. В деньгах это составляет 3,4 тыс. и 5,2 тыс. рублей.

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— В части импорта автомобильной техники изменения не затронут физических лиц, которые желают самостоятельно привезти в Россию автомобиль с объемом двигателя до 3 л для личного пользования и соблюдают установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов, — подчеркивают в пресс-службе Минпромторга. Как и сейчас, льготой сможет воспользоваться импортер-физлицо, который ввезет не больше одного автомобиля в год и сохранит его в собственности минимум 12 месяцев.

Изменение утильсбора в России: во благо отечественного автопрома

В Минпромторге отмечают, что индексация утилизационного сбора рассматривается только в отношении тех видов техники, серийное производство которых освоено на территории РФ и Белоруссии «и способно в достаточной мере обеспечивать запросы внутреннего рынка».

— Такой подход может способствовать формированию прогнозируемых условий для принятия инвестиционных решений как отечественными, так и готовыми к локализации зарубежными производителями. Это важное условие для реализации совместных промышленных проектов. Кроме того, такая шкала позволит повысить прозрачность условий рынка и для представителей бизнес-сообщества, и для потребителей, — подчеркивают в министерстве.

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Повышение утилизационного сбора, безусловно, защитит отечественных автопроизводителей от экспансии на наш рынок иностранных брендов и будет способствовать созданию в России новых сборочных предприятий, считают опрошенные «Известиям» эксперты. Однако для большей прозрачности необходима конкретика, отмечают они.

— Важно понимать, что это даст в количественном выражении. Условно говоря, в 2030 году в России появится столько-то автозаводов иностранных брендов, будут локализованы такие-то модели автомобилей, будет налажено производство таких-то автокомпонентов для их сборки. Однако пока об этом никто не говорит: на данном этапе пока всё сводится к общей «поддержке развития российского автопрома», — заявил «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Импорт — это всегда плохо, поскольку это фактически отток капитала без какой-либо пользы для страны, высокая степень зависимости от поставщика, а также валютные риски, отмечает вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

По его словам, введенный в 2012 году механизм утилизационного сбора позволил привлечь в Россию зарубежных производителей автомобилей, которые привели с собой и поставщиков компонентов. Это стало возможным за счет того, что отечественный автозавод, также оплачивающий утильсбор за каждую выпущенную машину, в итоге получает его обратно в виде компенсаций из бюджета, а вот импортер, который ввозит автомобиль, таких преференций лишен, пояснил вице-президент НАС.

Фото: РИА Новости/Иль Питалев

— У западных корпораций и китайских поставщиков разные задачи. Первые зарабатывают деньги, работают на долю рынка, повышают свою капитализацию и прочие экономические KPI. Китайцам нужно загружать заводы на родине, а минимальную локализацию они используют, чтобы обойти запреты и выйти на премиальные рынки, — полагает Антон Шапарин.

Российские требования таковы, что для получения компенсации утилизационного сбора необходимо производить на нашей территории значительное количество различных компонентов, что прямо противоречит главной китайской задаче, добавляет эксперт.

— Так что, боюсь, загрузить отечественные автокластеры за счет производства китайских машин не выйдет, — полагает Антон Шапарин.

Индексация утильсбора: за и против

Отечественные автопроизводители поддерживают предложенную индексацию утильсбора. Поэтапное повышение ставки будет стимулом для иностранных брендов инвестировать в производство на территории нашей страны, локализовывать своих поставщиков и создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями, считают в компании «АвтоВАЗ».

— Эти шаги позитивно скажутся на развитии отечественного автопрома и смежных отраслей промышленности, а также на предсказуемости и стабильности ценового позиционирования автомобилей российского производства. Это — путь долгосрочного и технологически независимого развития, — отметили в пресс-службе компании.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов неоднократно выступал с предложениями о повышении утилизационного сбора.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В компании Evolute (выпускает в Липецкой области гибриды и электрокары) отмечают, что индексация этого налога призвана мотивировать как отечественные, так и иностранные компании инвестировать в развитие локального производства, а это, в свою очередь, способствует появлению наукоемких предприятий, созданию новых рабочих мест и развитию экономики в целом.

— На наш взгляд как локального производителя электромобилей, данная мера является своевременной, учитывая текущую обстановку в индустрии. В конечном счете важно, чтобы эти решения не создавали чрезмерной финансовой нагрузки на отечественных производителей и, как следствие, на потребителей, — сообщили в «Известиям» в пресс-службе автопроизводителя.

Рынку мало не покажется

Наряду с поддержкой российского автопрома в краткосрочной и среднесрочной перспективе предложенные размеры индексации утилизационного сбора могут серьезно сказаться на продажах автомобилей, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

— Надо понимать, что утилизационный сбор никак не связан с утилизацией машин. По сути, это — дополнительный налог при покупке автомобиля, который платят потребители. Его повышение неизбежно повлечет удорожание импортных машин. А, как показывает практика, вслед за ними подорожают и отечественные модели. Поэтому, боюсь, про оптимистичный прогноз рынка новых автомобилей в этом году в 1,5 млн штук можно забыть, — добавил Игорь Моржаретто.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Более, того, по его мнению, вполне вероятно, что некоторым иностранным автопроизводителям придется пересмотреть модельный ряд представленных в России машин. В первую очередь под ударом могут оказаться наиболее доступные версии автомобилей, для которых любое повышение цены очень заметно. Также не исключен вариант, при котором некоторые компании будут просто вынуждены уйти с рынка, поскольку из-за роста цен они не смогут найти в России покупателей, добавил Игорь Моржаретто.

Рост ставок утильсбора механически увеличит цены на новые импортируемые машины подчеркнул в беседе с «Известиями» заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев. Этот демпфер не возьмет на себя ни один импортер, погасив колебание, к примеру, собственной маржой. Людям, раздумывающим о приобретении нового автомобиля, имеет смысл поторопиться с выбором, считает эксперт.

— Рекомендация здесь может быть только одна: все задумки материализовать в покупки, и лучше до 1 сентября, ведь рост цен может произойти и до 1 октября. Месяц-полтора есть в запасе, далее нужно определяться с покупкой, — считает Ренат Тюктеев.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Также, по его мнению, увеличение цен на машины не будет способствовать наращиванию объемов продаж.

— Потенциал роста, который сформировался в силу отложенного спроса на китайские автомобили, будет еще ослаблен после первого удара — роста ключевой ставки ЦБ, уже состоявшегося, и ожидаемого дальнейшего повышения в конце этого месяца, — подчеркнул эксперт.