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Совет при комитете ГД поддержал инициативу АвтоВАЗа по увеличению утильсбора

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Участники заседания экспертного совета при комитете по промышленности и торговле Госдумы, которое провел президент АвтоВАЗа Максим Соколов, поддержали предложение по увеличению утилизационного сбора. Мера направлена на стимулирование инвестиций иностранных компаний в создание и развитие локальных производств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 8 апреля.

В рамках обсуждения было предложено установить поэтапно растущую шкалу утильсбора для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, автобусов, а также электромобилей. Детализированные предложения будут направлены в комитет по промышленности и торговле Госдумы и в уполномоченные органы исполнительной власти, говорится в сообщении.

«Защитные барьеры на внутреннем рынке на сегодня недостаточны, чтобы стимулировать зарубежных автопроизводителей на переход от импорта готовых автомобилей в РФ к инвестициям в развитие производства в нашей стране», — заявил Соколов и привел в пример один из популярных в РФ китайских внедорожников, отметив, что скидка на него составляла 900 тыс. рублей, что в три раза выше среднего размера утильсбора.

Топ-менеджер подчеркнул, что АвтоВАЗ, закрывая более трети российского рынка в штуках, финансово контролирует долю около 9%. Оставшиеся 90% денежных средств «просто вымываются из России за рубеж, туда, где создается добавленная стоимость, где работают иностранные инженеры, рабочие, поставщики компонентов», указал он.

«Благодаря усилению защиты рынка, импорт готовых автомобилей должен быть замещен инвестициями в их производство в стране. Вырастет локальное производство в России — станет больше заказов у компонентной отрасли, появятся новые технологии и рабочие места, снизится стоимость компонентов, пойдут вниз цены на новые автомобили, вырастет рынок», — добавил Соколов.

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В марте глава АвтоВАЗа Соколов заявлял, что китайские автокомпании в ходе активной экспансии в Россию заходят в традиционные рыночные сегменты Lada, «пробивая» барьер утильсбора большими скидками. Позже в апреле Соколов вновь заявил, что китайские бренды не заинтересованы в локализации своих автомобилей в России и ведут «крайне агрессивную ценовую экспансию».

3 апреля вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что министерство готово рассмотреть предложения по индексации утилизационного сбора на автомобили, в случае если представителями отрасли будут сформированы конкретные предложения.

4 апреля основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев заявил, что повышение утилизационного сбора на автомобили в России может привести к уходу с отечественного рынка ряда китайских автомобильных брендов.

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