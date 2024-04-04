Минпромторг допустил индексацию утильсбора на автомобили

Минпромторг РФ готов рассмотреть предложения по индексации утилизационного сбора на автомобили в случае, если представителями отрасли будут сформированы конкретные предложения. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает ТАСС 3 апреля.

«Мы должны изучить этот вопрос. Коллеги должны сформировать позицию отрасли, а дальше мы в министерстве, в правительстве будет рассматривать. Я слышал о том, что отрасль предлагает, но хотел бы увидеть реальные конкретные предложения», — сказал он.

В марте глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что китайские автокомпании в ходе активной экспансии в Россию заходят в традиционные рыночные сегменты Lada, «пробивая» барьер утильсбора большими скидками. На АвтоВАЗе уточнили, что китайские автобренды дают клиентам такие скидки, которые превосходят размер утилизационного сбора (единоразово уплачивается за каждый произведенный или ввезенный в РФ автомобиль).

Позже в апреле Соколов вновь заявил, что китайские бренды не заинтересованы в локализации своих автомобилей в России и ведут «крайне агрессивную ценовую экспансию».

Накануне сообщалось, что в марте 2024 года в России было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат является максимальным ежемесячным начиная с мая 2021 года, когда продажи легковых машин вернулись на докризисный уровень.