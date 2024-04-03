Авторынок России вернулся на докризисный уровень
В марте 2024 года в России было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат является максимальным ежемесячным, начиная с мая 2021 года, когда продажи легковых машин вернулись на докризисный уровень. Об этом 3 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Объем российского авторынка в марте оказался на 41% больше, чем месяцем ранее, и в 2,1 раза выше, чем в марте прошлого года. Почти половина (48,4%) реализованных в первый весенний месяц машин пришлась на три марки.
Лидером рынка остается отечественная Lada, продажи которой в марте составили 39,9 тыс. шт. (доля 27,2%). Отметку 10% также преодолели китайские бренды Haval и Geely (16 тыс. и 15 тыс. шт. соответственно). Следом в рейтинге расположились Chery, Changan, Exeed и Omoda, десятку замкнули Lixiang, Belgee и Jetour.
Среди моделей лидерство сохраняет Lada Granta, которая в начале весны разошлась тиражом в 18,7 тыс. экземпляров. Далее следует Lada Vesta (11,2 тыс. шт.), а лучшей иномаркой снова стал кроссовер Haval Jolion (6,4 тыс. шт.). За ними идут Lada Niva Travel, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5, Haval M6 и Chery Tiggo 4 Pro.
Ранее, 3 апреля, сообщалось, что доля продаж китайских автобрендов в 2023 году в России превысила 50%. Жители крупнейших мегаполисов всё активнее пересаживаются на китайские электромобили и гибриды.
29 марта эксперты сервиса «Автотека» сообщили «Известиям», что автомобили марок BMW, Toyota и Volkswagen оказались самыми популярными дизельными авто в России в возрасте до пяти лет. Отмечалось, что сегмент таких машин примечателен тем, что наибольший интерес покупателей сосредоточен на автомобилях бизнес-класса, полноразмерных внедорожниках и среднеразмерных кроссоверах.