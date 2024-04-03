Стратегия полиса: ЦБ подвел страховые итоги 2023 года

Центробанк опубликовал годовой отчет, в котором отметил рост сегмента автострахования. За прошлый год заметно увеличились сборы по ОСАГО и каско, при этом снизилось число жалоб на страховщиков и выросла доступность автогражданки, отмечают в регуляторе. Эксперты, впрочем, скептически относятся к выводам ЦБ . Подробности — в материале «Известий».

Полисы выросли вслед за автомобилями

В 2023 году автовладельцы заплатили страховым компаниям за полисы ОСАГО 324,4 млрд рублей, еще 270,6 млрд рублей автомобилисты отдали за полисы каско. Эти показатели на 18,8 и 21,4% выше результатов позапрошлого года. Такие данные приводятся в годовом докладе Банка России , опубликованном на официальном сайте регулятора. В Центробанке отмечают, что в сегменте автострахования произошел существенный рост взносов, связанный в том числе с восстановлением уровня продаж новых автомобилей, продолжившимся повышением цен на автомобили и запчасти, а также с расширением спроса на мини-продукты с ограниченными рисками и франшизой.

«В 2023 году страховой рынок адаптировался к новым условиям работы и продемонстрировал существенный восстановительный рост страховых премий. Снизились риски роста убыточности в автостраховании в связи с постепенным окончанием срока действия полисов, стоимость которых рассчитывалась без учета существенного подорожания автомобилей и запчастей», — говорится в докладе Центробанка.

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В регуляторе отметили, что в 2023 году было проведено более 130 контрольных мероприятий по проверке порядка заключения договоров ОСАГО в офисах страховых компаний и онлайн. «В целом по стране обеспечен высокий уровень доступности ОСАГО», свидетельством чему сокращение почти в 4 раза числа жалоб на отказ в заключении договора ОСАГО.

«В некоторых регионах, где ситуация с доступностью ОСАГО продолжает оставаться напряженной, идет работа по противодействию мошенничеству, в том числе незаконному получению возмещения по фиктивным страховым случаям, умышленному увеличению размера ущерба, влияющему на рост убыточности ОСАГО», — отмечается в докладе регулятора.

Всего в прошлом году в Центробанк поступило 57,3 тыс. жалоб по страховой тематике, большинство из которых связаны с автострахованием, что на 19,3% меньше, чем в 2022 году. Однако в эту статистику не попали жалобы и «шаблонные запросы» о проверке коэффициента бонус-малус, которые занимают значительную долю в обращениях на тему ОСАГО, отметили в Банке России. Кроме того, в прошлом году с 12 до 5 снизилось количество регионов, которые находятся в высокорисковой зоне с точки зрения мошенничества в ОСАГО .

При этом в Центробанке признают, что в сфере автострахования по-прежнему нередки различные злоупотребления со стороны страховых компаний. Наиболее распространены различные нарушения при заключении и исполнении договоров страхования, несоблюдение сроков возврата страховых премий и выплат выкупных сумм, а также факты незаключения договоров электронного ОСАГО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перестраховаться пулом

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что отмеченная Центробанком доступность полисов ОСАГО выросла во многом благодаря перестраховочному пулу, который был запущен в апреле 2022 года.

— Он позволяет распределить убытки по договорам ОСАГО из высокоубыточных сегментов по всем страховщикам, не подвергая опасности финансовую устойчивость компании, заключившей конкретный договор ОСАГО. В рэнкинге регионов (уровень риска возникновения страхового случая по ОСАГО. — Ред.) мы тоже видим положительную динамику. Например, частота страховых случаев снизилась с 5,2% в 2022 году до 4,5% по итогам 2023 года, — рассказал «Известиям» директор по защите активов РСА Сергей Ефремов.

Что касается снижения различных мошеннических схем в автостраховании, то в Российском союзе автостраховщиков считают, что это стало следствием более тесного сотрудничества правоохранительных структур со страховыми компаниями.

— В последнее время происходит активное взаимодействие между региональными правоохранительными органами и региональными рабочими группами страховщиков по противодействию мошенничеству. В результате соотношение возбужденных уголовных дел к числу проданных заявлений по случаям страхового мошенничества повысилась с 19% в 2022 году до 28% в 2023-м, — сообщил Сергей Ефремов.

Фото: Global Look Press/Сергей Петров

Продажи, тарифы и автокредиты

Опрошенные «Известиями» эксперты согласны с выводами Центробанка о том, что росту рынка автострахования способствовало увеличение продаж автомобилей. Однако называют и другие причины увеличения сборов страховщиков.

— Конечно, вслед за ростом продаж машин вверх пошли и продажи полисов ОСАГО. Однако повышению сборов по этому виду страхования способствовало и увеличение тарифов на автогражданку, — заявил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Увеличению сборов от полисов каско, по мнению эксперта, способствовали повышение цен на машины, а также рекордные объемы выдачи автокредитов.

— Сейчас значительная часть новых автомобилей приобретается с использованием заемных средств. При этом обязательным условием выдачи ссуды на машину является оформление договора каско, — отметил вице-президент НАС.

Фото: Global Look press/Bulkin Sergey

Не все хотят жаловаться

Выводы Центробанка о снижении числа жалоб в сфере автострахования Антон Шапарин считает лишь вершиной айсберга. По его мнению, значительная часть автовладельцев, недовольных страховщиками, просто предпочитает не связываться с ними, считая это бессмысленной тратой своего времени.

— Законодательством предусмотрен своеобразный фильтр в виде финансового омбудсмена, к которому по правилам сначала и должен обратиться автомобилист. Большая часть жалоб отсеивается на этом этапе, причем обычно вопрос решается не в пользу водителя и не попадает в статистику жалоб на страховщиков, — подчеркнул вице-президент НАС.

Кроме того, при мелких ДТП виновнику зачастую проще договориться на месте с пострадавшим и не заявлять о ДТП, считает Антон Шапарин. В противном случае он автоматически получит более высокий показатель КБМ и ему придется гораздо больше платить за следующий полиc ОСАГО. Кроме того, в этом случае в истории автомобиля в различных базах данных появляется отметка «участвовал в ДТП», что заметно сказывается на его рыночной стоимости при перепродаже, отмечает вице-президент НАС.

— Заметно больше страховые компании платить пострадавшим автомобилистам не стали, на полноценный ремонт помятой машины этих выплат, как правило, не хватает, а вот стоимость ОСАГО подросла. Очевидно, что в этой ситуации объективной причины для снижения [количества] жалоб на страховщиков нет. Судя по всему, автовладельцы просто предпочитают не связываться с ними, не веря в благополучный исход дела, — согласен с Шапариным адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Под сомнение он ставит и заявления ЦБ о сокращении числа регионов с высокой долей мошенничества в сфере автострахования. По словам Сергея Радько, мошенники и так называемые автоюристы просто переместились из регионов, где за них всерьез взялись страховщики и правоохранители, в соседние области. В итоге уровень мошеннических действий и злоупотреблений в автостраховании там пока не достиг значений, которые позволили бы считать такие регионы высокорискованными, полагает адвокат.