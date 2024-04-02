В России произошло 216 ДТП за прошедшие сутки

На российских дорогах за прошедшие сутки произошло 216 ДТП, в которых 31 человек погиб и 248 получили ранения. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых погибших детей нет, 26 получили ранения. Об этом в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям» 2 апреля.

В 69 ДТП погибли шесть пешеходов, еще 64 — были травмированы, включая 11 несовершеннолетних. 26 таких ДТП произошли на пешеходных переходах, в них получили ранения 26 человек, вне пешеходных переходов зафиксировано 43 ДТП, в которых пять человек погибли и 38 были травмированы.

«Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить проезжую часть строго в разрешенных местах, предварительно убедившись в безопасности своих действий. А родителям необходимо быть особенно внимательными к детям: своим примером вы влияете на их поведение на дороге, поэтому строго соблюдайте ПДД. При движении пешком в темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно используйте на своей одежде и одежде детей световозвращающие элементы», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Кроме того, за прошедшие сутки произошло 17 ДТП с участием автобусов. В восьми случаях водители автобусов сами нарушили ПДД. В таких ДТП семь человек погибли и девять получили ранения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП на железнодорожном переезде в Переславском районе Ярославской области, где произошло столкновение автобуса ПАЗ с пассажирским поездом. По предварительной информации, в результате аварии погиб водитель автобуса и шесть женщин-пассажиров, их личности сейчас устанавливаются.

В связи с паводковой ситуацией на территории Алтайского края и Липецкой области временно прекращено движение на ряде участков 26 автомобильных дорог регионального значения. В Свердловской области в связи с угрозой обрушения моста временно нет движения с 146-го по 156-й км а/д Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. В связи с обрушением из-за паводка моста через реку Молодильная временно закрыто движение на 1-м км а/д д. Троица – д. Часовня на территории Московской области.

«При планировании поездок на дальние расстояния Госавтоинспекция рекомендует водителям ознакомиться с оперативной информацией, касающейся изменений в организации дорожного движения. В случае введения ограничений или закрытия участков дорог из-за ухудшения погодных условий информация оперативно размещается в СМИ, на сайте Госавтоинспекции, а также на официальных страницах подразделений службы в социальных сетях», — отметил Антон Белан.

Ранее, 1 апреля, московский дептранс порекомендовал автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю. В столице тепло, и столбик термометра не опускается до нуля даже ночью.