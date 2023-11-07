Простые вещи: правила регистрации автомобилей в РФ могут изменить

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, изменяющий правила регистрации транспортных средств. Из перечня документов, необходимых для постановки автомобиля на учет, исчезнет полис ОСАГО, который сейчас обязателен. Эксперты считают, что эти изменения приведут к росту числа водителей без страховки. Подробности — в материале «Известий».

Полис не показывать

Полис ОСАГО перестанет быть необходимым для регистрации автомобиля в органах Госавтоинспекции. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Государственная дума. Из закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации» предлагают убрать требование, согласно которому «владелец транспортного средства до совершения регистрационных действий <...> обязан заключить договор обязательного страхования».

Эту инициативу авторы законопроекта объясняют тем, что постановка транспортного средства на учет в Госавтоинспекции вовсе не означает, что владелец сразу начинает ездить на нем по дорогам общего пользования. Несмотря на это, действующее законодательство обязывает его иметь полис ОСАГО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Государственный учет не налагает на владельца транспортного средства обязанности использования его путем участия в дорожном движении. Зарегистрировав ТС, он может длительное время не пользоваться им. Одновременно необходимо отметить, что ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании владельцев транспортных средств предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением нарушения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как ранее сообщали «Известия», весной с предложением исключить полис ОСАГО из перечня документов, необходимых для постановки ТС на учет, к сенатору Андрею Кутепову обратился начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников. В своем письме руководитель российской Госавтоинспекции отметил, что «ответственность за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств предусмотрена исключительно за выявленные при надзоре за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения».

Регистрация как форма контроля

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отрицательно отнеслись к предложению отказаться от обязательного предъявления полиса автогражданки при постановке ТС на учет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы против инициативы об отмене обязанности представлять полис ОСАГО при регистрации ТС. Представление страховки при постановке автомобиля на учет является мерой контроля за исполнением владельцами ТС обязанности застраховать свою гражданскую ответственность, — заявили «Известиям» в пресс-службе РСА.

В союзе отметили, что для регистрации автомобиля на нем необходимо приехать в подразделение Госавтоинспекции, что уже считается эксплуатацией ТС на дорогах общего пользования, а по ним запрещено ездить без ОСАГО. Таким образом, уже в этот момент в случае ДТП потенциальным потерпевшим не гарантирована соответствующая страховая защита. В отсутствие контроля при регистрации ТС нет уверенности, что автовладелец добросовестно исполнит обязанность по страхованию, считают в РСА.

— Если владелец ТС не приобрел полис до постановки автомобиля на учет, нет гарантии, что он сделает это впоследствии. Тем более что существующие сейчас штрафы, к сожалению, не побуждают недобросовестных автовладельцев приобретать ОСАГО. Вероятность «попасться» все-таки не очень большая, даже если нарушение будет выявлено — штраф составляет всего 800 рублей, — подчеркнули в пресс-службе РСА. В союзе считают, что к обсуждению целесообразности представления полиса при регистрации можно будет вернуться после повсеместного запуска и отладки механизма проверок наличия ОСАГО с помощью дорожных камер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Не дело Госавтоинспекции

По большому счету, проверка наличия полиса ОСАГО, в том числе при регистрации ТС, не функция сотрудников Госавтоинспекции, считает член Общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто. Однако в нынешних условиях только они фактически контролируют обязанность автомобилистов страховать свою гражданскую ответственность, подчеркивает он.

— На мой взгляд, это решение принципиально правильное, но преждевременное. Нам уже несколько лет обещают ввести контроль за наличием полиса ОСАГО при помощи камер на дороге. Пока это только обещания. Фактически страховку проверяют только автоинспекторы. И обязательность полиса при постановке автомобиля на учет — в настоящее время дополнительная гарантия, что ответственность водителя застрахована. Сейчас инициатива депутатов может привести к тому, что контроль за наличием страховки ослабнет и количество автомобилистов, управляющих машиной без полиса, резко вырастет, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Игорь Моржаретто.

Водителей без страховки станет больше

Регистрация ТС — процедура, никак не связанная с контролем и надзором за страховкой, уверен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— МВД не имело доступа в базу, не знало, подлинная ли страховка у человека, обратившегося за регистрацией ТС. Законопроект, принятый в первом чтении, полностью отвечает интересам ведомства, которое долгое время просило убрать полис ОСАГО из перечня документов, необходимых для постановки автомобиля на учет, — считает Шапарин.

При этом он также уверен, что после окончательного принятия закона число транспортных средств, на которые не оформлена страховка, значительно вырастет. По его прогнозам, ежегодно их количество будет увеличиваться примерно на 2 млн штук.