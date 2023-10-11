Практическое лишение: число нарушений со стороны страховых выросло в 10 раз
С начала года число нарушений со стороны страховых компаний увеличилось почти в 10 раз по сравнению 2022-м, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». С января по начало октября 2023-го регулятор принял почти 600 постановлений о привлечении таких организаций к административной ответственности. В основном участники рынка отказывались заключать договор ОСАГО или же навязывали допуслуги. В целом доступность таких полисов в стране находится на высоком уровне, однако в ряде регионов этот вопрос еще на повестке дня, отметили в регуляторе. Игроки рынка объясняют рост числа нарушений ужесточением надзора и повышением информированности населения.
Страхование и наказание
Центробанк зафиксировал значительный рост числа нарушений со стороны страховщиков в работе с клиентами. С начала января по 6 октября этого года Банк России принял 588 постановлений о привлечении таких компаний к административной ответственности (статья 15.34.1 КоАП). Участники рынка либо навязывали дополнительные продукты и услуги, либо отказывались заключать обязательный договор страхования (например, ОСАГО, такой полис должен быть у любого водителя, а компании не могут отказать в продаже этого покрытия). Для сравнения, за аналогичный период 2022-го ЦБ зафиксировал только 61 подобный случай.
Чаще всего страховщики привлекались по указанной статье, когда действовали следующим образом. При попытках заключить договор ОСАГО в электронном виде через сайт компании клиенту предлагалось предоставить копии документов, необходимые для проверки регистрации. В дальнейшем организация не принимала их, а заявитель получал ответ о несоответствии документов установленным требованиям без указания конкретных причин отбраковки, пояснили «Известиям» в ЦБ.
— Банк России постоянно ведет проверки доступности заключения договоров ОСАГО как на сайтах компаний, так и в офисах, в том числе с помощью контрольных закупок, выявляя нарушения и применяя меры надзорного реагирования. По каждому выявленному и документально подтвержденному случаю организация привлекается к административной ответственности. По итогам проверок и применения мер мы видим улучшение ситуации с доступностью такого полиса, — заявили в регуляторе.
Если адресные встречи и отраслевые совещания с участниками рынка, где Банк России информирует их о выявленных нарушениях, не приносят результата, то регулятор переходит к предписаниям. В этом случае ЦБ требует устранения нарушений и применяет штрафные санкции, направленные на восстановление прав граждан, отметили в регуляторе.
— В целом по стране сейчас обеспечен достаточно высокий уровень доступности ОСАГО, в том числе благодаря запущенному в 2022-м перестраховочному пулу, позволяющему компаниям делить между собой часть рисков по страховкам, которые для них потенциально убыточны. Но в отдельных регионах вопрос с доступностью полисов остается на повестке дня, — подытожили в регуляторе.
Игроки могут передавать в пул любые заключенные договоры ОСАГО, по ним риски и убытки распределяются равномерно между всеми участниками рынка, пояснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там добавили: сейчас в него в среднем уходит порядка 10% полисов. В союзе не отметили значимого ухудшения доступности ОСАГО. Однако на рынке действительно есть ряд проблемных сегментов, в которых организации опасаются работать из-за высокой убыточности (например, такси, молодые и неопытные водители), сообщили в пресс-службе организации.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила беспокойство продолжающимся ростом жалоб россиян на мисселинг. В конце сентября она сообщила, что ЦБ выявил ряд нарушений при продаже особенно крупными банками страховых и инвестиционных продуктов. Председатель напомнила, что Банк России имеет право приостановить продажу отдельных продуктов и требовать произвести их обратный выкуп, если они были реализованы недобросовестным образом.
Проблемные сегменты
«Известия» опросили участников рынка о причинах роста числа нарушений. Скорее всего, тенденция связана с усилением контроля Банка России за деятельностью компаний, считают в РСА.
Ужесточение надзора регулятора также отметили в «Совкомбанк Страховании». Там добавили: по-прежнему есть проблемы с доступностью обязательной «автогражданки» в регионах из «красной зоны» по ренкингу ЦБ недобросовестных действий в ОСАГО. Чтобы нормализовать ситуацию, необходимо усилить системную работу против подобных практик, отметили в пресс-службе организации.
Тенденция также связана с ростом финансовой и правовой грамотности потребителей финуслуг, считает начальник управления по работе с регуляторными рисками САО «РЕСО-Гарантия» Михаил Волохатов. Например, всё больше граждан узнают о возможности подать обращение в ЦБ через официальный сайт.
По сравнению с 2022-м доступность ОСАГО повысилась, однако негативные практики еще есть, рассказала руководитель направления по развитию автострахования «Абсолют Страхования» Ольга Асташкина. Например, иногда одни игроки рынка пытаются отправить клиента в другую организацию или навязывают допуслуги.
«Росгосстрах» намеренно не отказывает в заключении договоров обязательной «автогражданки» и не навязывает допуслуги клиентам, сообщили в пресс-службе. Однако компания сейчас активно развивают продажи ОСАГО, за счет этого возможны ситуации, которые подпадают под нарушения. Основная часть отказов приходится не на сотрудников или агентов, а на оформление через сайт. Зачастую они связаны с неверным внесением данных или техническими сбоями, отметили в организации.
Страховщики вынуждены делать упор на продажу допуслуг, а также изыскивать способы сокращения своих трат при выплатах, чтобы оставаться на плаву и выправить свое финансовое положение на фоне кризиса, роста расходов и падения спроса, считает адвокат Игорь Апостол.
Основная причина роста нарушений в том, что на рынке ОСАГО сейчас есть убыточные сегменты, например такси, где не хватает границ установленного тарифного коридора, считает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Всё это мотивирует участников рынка либо искусственно ограничивать продажи полисов таким водителям, либо пытаться навязывать дополнительные услуги.
При этом росту числа нарушений способствует и нынешний уровень штрафов, добавил эксперт. Выгода, которую могут получить страховщики, — выше. Он уверен: дальнейшая индивидуализация тарифов в ОСАГО должна оказать позитивное влияние.