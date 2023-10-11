Практическое лишение: число нарушений со стороны страховых выросло в 10 раз

С начала года число нарушений со стороны страховых компаний увеличилось почти в 10 раз по сравнению 2022-м , следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». С января по начало октября 2023-го регулятор принял почти 600 постановлений о привлечении таких организаций к административной ответственности . В основном участники рынка отказывались заключать договор ОСАГО или же навязывали допуслуги . В целом доступность таких полисов в стране находится на высоком уровне, однако в ряде регионов этот вопрос еще на повестке дня, отметили в регуляторе. Игроки рынка объясняют рост числа нарушений ужесточением надзора и повышением информированности населения .

Страхование и наказание

Центробанк зафиксировал значительный рост числа нарушений со стороны страховщиков в работе с клиентами . С начала января по 6 октября этого года Банк России принял 588 постановлений о привлечении таких компаний к административной ответственности (статья 15.34.1 КоАП). Участники рынка либо навязывали дополнительные продукты и услуги, либо отказывались заключать обязательный договор страхования (например, ОСАГО, такой полис должен быть у любого водителя, а компании не могут отказать в продаже этого покрытия). Для сравнения, за аналогичный период 2022-го ЦБ зафиксировал только 61 подобный случай .

Чаще всего страховщики привлекались по указанной статье, когда действовали следующим образом. При попытках заключить договор ОСАГО в электронном виде через сайт компании клиенту предлагалось предоставить копии документов, необходимые для проверки регистрации. В дальнейшем организация не принимала их, а заявитель получал ответ о несоответствии документов установленным требованиям без указания конкретных причин отбраковки, пояснили «Известиям» в ЦБ.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Справка «Известий» За нарушение статьи 15.34.1 КоАП предусмотрен административный штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Для юридических он составляет от 100 тыс. до 300 тыс.

— Банк России постоянно ведет проверки доступности заключения договоров ОСАГО как на сайтах компаний, так и в офисах, в том числе с помощью контрольных закупок, выявляя нарушения и применяя меры надзорного реагирования . По каждому выявленному и документально подтвержденному случаю организация привлекается к административной ответственности. По итогам проверок и применения мер мы видим улучшение ситуации с доступностью такого полиса, — заявили в регуляторе.

Если адресные встречи и отраслевые совещания с участниками рынка, где Банк России информирует их о выявленных нарушениях, не приносят результата, то регулятор переходит к предписаниям. В этом случае ЦБ требует устранения нарушений и применяет штрафные санкции, направленные на восстановление прав граждан, отметили в регуляторе.

— В целом по стране сейчас обеспечен достаточно высокий уровень доступности ОСАГО, в том числе благодаря запущенному в 2022-м перестраховочному пулу, позволяющему компаниям делить между собой часть рисков по страховкам , которые для них потенциально убыточны. Но в отдельных регионах вопрос с доступностью полисов остается на повестке дня , — подытожили в регуляторе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Игроки могут передавать в пул любые заключенные договоры ОСАГО, по ним риски и убытки распределяются равномерно между всеми участниками рынка, пояснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там добавили: сейчас в него в среднем уходит порядка 10% полисов. В союзе не отметили значимого ухудшения доступности ОСАГО. Однако на рынке действительно есть ряд проблемных сегментов , в которых организации опасаются работать из-за высокой убыточности (например, такси, молодые и неопытные водители), сообщили в пресс-службе организации.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила беспокойство продолжающимся ростом жалоб россиян на мисселинг. В конце сентября она сообщила, что ЦБ выявил ряд нарушений при продаже особенно крупными банками страховых и инвестиционных продуктов . Председатель напомнила, что Банк России имеет право приостановить продажу отдельных продуктов и требовать произвести их обратный выкуп, если они были реализованы недобросовестным образом.

Проблемные сегменты

«Известия» опросили участников рынка о причинах роста числа нарушений. Скорее всего, тенденция связана с усилением контроля Банка России за деятельностью компаний , считают в РСА.

Ужесточение надзора регулятора также отметили в «Совкомбанк Страховании». Там добавили: по-прежнему есть проблемы с доступностью обязательной «автогражданки» в регионах из «красной зоны» по ренкингу ЦБ недобросовестных действий в ОСАГО . Чтобы нормализовать ситуацию, необходимо усилить системную работу против подобных практик, отметили в пресс-службе организации.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Тенденция также связана с ростом финансовой и правовой грамотности потребителей финуслуг, считает начальник управления по работе с регуляторными рисками САО «РЕСО-Гарантия» Михаил Волохатов. Например, всё больше граждан узнают о возможности подать обращение в ЦБ через официальный сайт.

По сравнению с 2022-м доступность ОСАГО повысилась, однако негативные практики еще есть , рассказала руководитель направления по развитию автострахования «Абсолют Страхования» Ольга Асташкина. Например, иногда одни игроки рынка пытаются отправить клиента в другую организацию или навязывают допуслуги.

«Росгосстрах» намеренно не отказывает в заключении договоров обязательной «автогражданки» и не навязывает допуслуги клиентам, сообщили в пресс-службе. Однако компания сейчас активно развивают продажи ОСАГО, за счет этого возможны ситуации, которые подпадают под нарушения. Основная часть отказов приходится не на сотрудников или агентов, а на оформление через сайт. Зачастую они связаны с неверным внесением данных или техническими сбоями, отметили в организации.

Страховщики вынуждены делать упор на продажу допуслуг, а также изыскивать способы сокращения своих трат при выплатах, чтобы оставаться на плаву и выправить свое финансовое положение на фоне кризиса, роста расходов и падения спроса, считает адвокат Игорь Апостол.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Основная причина роста нарушений в том, что на рынке ОСАГО сейчас есть убыточные сегменты, например такси, где не хватает границ установленного тарифного коридора , считает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Всё это мотивирует участников рынка либо искусственно ограничивать продажи полисов таким водителям, либо пытаться навязывать дополнительные услуги.