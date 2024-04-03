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В России доля продаж китайских автобрендов в 2023 году превысила 50%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Доля продаж китайских автобрендов в 2023 году в России превысила 50%. Жители крупнейших мегаполисов всё активнее пересаживаются на китайские электромобили и гибриды, говорится в совместном исследовании OKS Labs (by Okkam) и РОМИР, с результатами которого ознакомились «Известия» 3 апреля.

«За последние два года автомобильный рынок России пережил структурную трансформацию: изменились цепочки поставок, игроки, потребительские настроения. Новая реальность рынка — это поиск баланса между принципиально изменившимися спросом и предложением», — сообщили авторы исследования.

По прогнозам OKS Labs, российский автомобильный рынок продолжит расти и может достигнуть 1,8 млн единиц к 2028 году в базовом сценарии. Ключевыми драйверами роста станут субсидирование автопроизводителей и автокредитование, локализация китайских производителей, ожидаемое снижение ключевой ставки и развитие электротранспорта.

«Текущая ситуация обернулась окном возможностей для китайских игроков, которые сделали удачные ставки на два ключевых сегмента: относительно дешевые автомобили и премиальные электромобили и гибриды», — пояснили эксперты рынка.

Если в 2021 году в топ-10 по продажам входил всего один китайский автобренд, то к 2023-м китайские марки занимали уже шесть мест из десяти в рейтинге. Доля китайских брендов в продажах за аналогичный период увеличилась более чем в семь раз — с 7 до 51%. Помимо них, нарастить долю смогли только российские бренды (с 23 до 33%). В январе 2024 года китайские электромобили и гибриды брендов Zeekr, Lixiang и Voyah были проданы в количестве, сопоставимом с топ-4 глобальных брендов, не учитывая российские и китайские.

«Производители из Китая активно расширяют присутствие на российском рынке за счет локализации производства и адаптации модельного ряда, развития официальных дилерских сетей, а также увеличения расходов на маркетинг. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний увеличилось с 713 до 2207, что вывело их в лидеры по этому показателю. О серьезных амбициях свидетельствует и тот факт, что в прошлом году сразу три китайских автобренда вошли в первую пятерку по рекламным расходам в своей категории», — говорится в исследовании.

По данным экспертов, наиболее узнаваемыми брендами являются Chery, Haval и Geely. В настоящее время китайские бренды воспринимаются в массовом сознании единообразно, несмотря на радикальные отличия в модельных рядах. Исследование также показало, что потребители не различают даже премиальные бренды, такие как Zeekr и Tank, относя их к статусным массовым маркам, таким как Exceed, Geely и Haval.

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Ранее, 29 марта, эксперты сервиса «Автотека» сообщили «Известиям», что автомобили марок BMW, Toyota и Volkswagen оказались самыми популярными дизельными авто в России в возрасте до пяти лет. Отмечалось, что сегмент таких машин примечателен тем, что наибольший интерес покупателей сосредоточен на автомобилях бизнес-класса, полноразмерных внедорожниках и среднеразмерных кроссоверах.

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