Объехали санкции: авторынок в марте вырос в два раза

Продажи новых машин в первом весеннем месяце установили очередной рекорд: россияне приобрели почти 147 тыс. автомобилей. Это более чем в два раза превышает результаты прошлого марта и является лучшим показателем за последние три года. Эксперты заявляют о постепенном выздоровлении российского авторынка и пересматривают свои прежние прогнозы относительно продаж по итогам года. Подробности в материале «Известий».

Новый рекорд

По итогам марта в России боле продано 146 526 новых легковых автомобилей, что на 41% больше результатов февраля, и в 2,1 раза превышает число машин, проданных в марте 2023 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. Эксперты агентства отмечают, что мартовские показатели — это лучший результат авторынка с мая 2021 года. За первый квартал автомобильные дилеры продали в общей сложности почти 331 тыс. новых машин.

Почти половина (48,8%) от всех реализованных в первый месяц весны автомобилей пришлась на три марки. Лидирует по-прежнему АвтоВАЗ, который в марте продал 39,9 тыс. автомобилей Lada. При этом занимаемая брендом доля рынка постепенно снижается. По итогам марта она составляет 27,2%, в то время как год назад на АвтоВАЗ приходилось почти 34,5% всех продаж. В тройку лидеров также входят Haval (эта китайская компания вернула себе утраченное в феврале лидерство среди иностранных брендов) и Geely — 16 045 и 15 004 машин соответственно. Следом расположились Chery (13 159 авто), Changan (9330 машин), Exeed (4664 шт.), Omoda (4632 автомобилей) и Lixiang (3617 экз.). Примечательно, что этот бренд не имеет в России официального представительства, и все проданные в марте машины были поставлены по неофициальным каналам, в том числе физическими лицами. Топ-10 замкнули бренды Belgee (2732 автомобиля, собранных на заводе под Минском на базе китайских моделей Geely) и Jetour (2616 машин).

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

В модельном рейтинге на протяжении многих месяцев продолжает лидировать Lada Granta (18 727 проданных машин). За ней, с отставанием примерно в 7,6 тыс. машин следует «Веста» (11 155 штук). Звание самой востребованной иномарки сохранил Haval Jolion (6387 кроссоверов). На четвертое место поднялся внедорожник Lada Niva Travel (5123 машин) пятую строчку занял кроссовер Geely Monjaro (5175 штук). Chery Tiggo 7 Pro Max разошелся тиражом в 5151 машину, а «классических» Lada Niva Legend в марте было продано 4772 штуки. Десятку наиболее популярных моделей замыкают Omoda C5 (3761 авто), Haval M6 (3468 машин) и Chery Tiggo 4 Pro (3241 машин).

Драйверы роста

Рекордные показатели марта свидетельствуют о постепенном выходе автомобильного рынка из длительного кризиса, вызванного уходом из страны ряда иностранных производителей и последовавшими трудностями с производством машин на российских заводах, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, росту спроса на новые машины способствовало общее улучшение макроэкономических показателей в стране.

— В целом, экономическая ситуация становится более стабильной и предсказуемой, что способствует приобретению товаров длительного пользования, в том числе и автомобилей. Не стоит сбрасывать со счетов заметное снижение цен на машины в феврале-марте, а также ожидания повышения стоимости автомобилей из-за новых таможенных правил, вступивших в силу с 1 апреля, — заявил он «Известиям» .

Основным драйвером роста продаж стали именно ожидания роста цен на машины, уверен главной редактор издания «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, спрос на автомобили в марте в значительной степени является ажиотажным.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

— Очевидно, что новые таможенные правила напрямую касаются достаточно небольшого числа машин, которые ввозятся в нашу страну по альтернативным схемам. Это примерно 10-12% от общего объема рынка. Автомобилей, которые поставляются по официальным каналам, изменения таможенных парил напрямую не касаются. Однако стоимость таких машин в определенной степени сдерживалась наличием более доступных «неофициальных» аналогов. И после неизбежного роста цен на них, с большой долей вероятности можно утверждать, что официальные импортеры также могут скорректировать стоимость моделей, представленных в дилерских центрах. В значительной степени рекордные продажи марта обусловлены именно ожиданиями такого подорожания машин, — поделился он своими наблюдениями с «Известиями».

Росту продаж автомобилей способствовал эффект отложенного спроса, считает заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей, официальные франшизы Ренат Тюктеев .

— Ускорителем можно считать и максимум специальных акций, субсидированных кредитов, и поддержек от производителей в I квартале для стимулирования спроса. Вдобавок, рынок начинает привыкать к китайским маркам, и клиенты, которые прежде по принципиальным соображениям не рассматривали возможность покупки автомобилей из КНР, теперь меняют свое мнение, — подчеркнул он.

Можем больше

В конце прошлого-начале этого года эксперты оценивали общие продажи машин в 2024 году в 1,1-1,2 млн. Теперь они дают более оптимистичные прогнозы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В апрель мы смотрим с оптимизмом. Несмотря на волатильность спроса, вектор роста трафика в целом направлен вверх. Рост продаж продолжится, возможно, в более спокойном ритме, нежели в марте. Что касается объемов продаж, то если придерживаться средневзвешенного прогноза, рынок по итогам в 2024 года может вырасти до 1,3 млн проданных автомобилей. Если ключевая ставка во втором полугодии будет снижена, то вполне можно ожидать и результата в 1,5 млн машин, — заявил «Известиям» Ренат Тюктеев.

При сохранении нынешней экономической ситуации по итогам года в России может быть продано 1,35-1,4 млн машин, полагает Сергей Бургазлиев.

Впрочем, не все специалисты отрасли оценивают будущее автомобильного рынка с оптимизмом. По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, судить о состоянии этого сектора экономики, основываясь на результатах продаж первых трех месяцев, преждевременно.

— Факторов, влияющих на спрос, и, соответственно, продажи автомобилей, достаточно много. Они могут сыграть как в одну, так и в другую сторону. Поэтому пока я придерживаюсь своего прежнего прогноза: 1,1-1,2 млн машин, — завил он «Известиям».

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

Похожей сточки зрения придерживается и Максим Кадаков. По его словам, сейчас российский автомобильный рынка находится «в состоянии шторма». Это «волнение», скорее всего, успокоится в мае-июне, считает он.