Расти большой: продажи новых автомобилей за месяц увеличились на треть

Продажи новых автомобилей в феврале выросли на 30% по сравнению с январем и на 85% по сравнению с февралем прошлого года. Интерес покупателей подогревается продолжающими скидками на прошлогодние модели, отмечают эксперты. В обозримой перспективе рост продаж уже не будет столь бурным, а цены на автомобили могут подняться, прогнозируют участники рынка. Подробности — в материале «Известий».

Февральский бум

По итогам прошлого месяца в России было продано 103 954 новых легковых автомобиля. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. Это на 30% лучше показателей января и на 85,1% превосходит результаты февраля 2023 года. Продажи растут, несмотря на достаточные большие ставки по автокредитам, вызванные высокой ключевой, а также дороговизной самих машин.

Лидером по количеству проданных автомобилей в последнем месяце зимы стал АвтоВАЗ, реализовавший 28 673 машины. На втором месте c результатом 12 262 авто оказалась марка Geely, потеснившая бренд Haval (11 974 штук — третье место). На четвертой строчке рейтинга — Chery, продавшая 9933 автомобиля, на пятом — Changan (5993 автомобиля), далее следуют Exeed (3421 машина) и Omoda (3123 машины). На восьмом месте расположился бренд электромобилей Lixiang, продавший в феврале 2691 машину. По сравнению с январем продажи у него выросли почти в 1,5 раза, притом что этот китайский автопроизводитель не имеет в нашей стране официального представительства и подавляющее большинство машин марки ввозится по неофициальным каналам, в том числе с оформлением на импортеров-физлиц. Замыкают топ-10 бренды Tank (2031 машина) и Toyota (1634 автомобиля).

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Самой популярной моделью на протяжении долго времени остается Lada Granta. Прошлый месяц не стал исключением: в феврале было продано чуть более 13 тыс. этих машин. Наращивает объемы и «напарница» по конвейеру — Lada Vesta (почти 7,2 тыс. автомобилей). Самой востребованной иномаркой стал кроссовер Haval Jolion (чуть более 5 тыс. штук), причем наряду с уже известной россиянам моделью в эту статистику попали и обновленные версии машины, продажи которых стартовали в начале прошлого месяца. Пользуются популярностью и Geely Monjaro (4,8 тыс. кроссоверов, четвертое место «личного зачета»), причем в данных «Автостата» фигурируют как машины, проданные официальными дилерами, так и ввезенные в нашу страну независимыми импортерами. Пятое и шестое места делят между собой две версии Lada Niva Travel и Legend, обе разошлись тиражом примерно по 4,1 тыс. штук. Шестую и седьмую строчки заняли кроссоверы Chery: в феврале было продано почти 3,8 тыс. моделей Tiggo 7 Pro Max и около 2,8 тыс. штук Tiggo 4 Pro. Замыкают рейтинг Omoda C5 и Geely Coolray — примерно по 2,7 тыс. машин каждой марки.

Новинки подогревают интерес

Февральские результаты продаж были ожидаемыми, спрос на новые автомобили сохранялся на хорошем уровне во всех сегментах, считает директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. По его мнению, есть все шансы, что похожая динамика будет сохраняться и в марте.

— Клиентов привлекает, что по многим брендам по-прежнему актуальны те или иные скидки и предложения. Например, при покупке машины в кредит, сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Также есть меры поддержки от импортеров. Кроме того, интерес к покупке автомобиля подогревает и появление у дилеров множества новинок, которые еще продолжат поступать на рынок в I квартале, — рассказал он «Известиям».

По прогнозу генерального директора «Автостата» Сергея Целикова, в первом полугодии на нашем рынке появится около 50 новых моделей автомобилей.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

— За прошлый год вышло примерно 100 моделей, в этом году тренд продолжается. В КНР модельный ряд меняется существенно быстрее, [чем в Японии или Европе] — год-два и обновление. Другой вопрос в том, что считать новой моделью. Иногда китайские компании добавляют новую приставку к названию: к примеру, был Tiggo 4, стал Tiggo 4 Pro. Появился в машине полный привод — тоже называют новой моделью, — рассказал он в эфире конференции «Автостат Оперативка», отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

Весна — время ожиданий

Рост продаж новых машин во многом обусловлен повышением уровня дохода в ряде сфер экономики, считает главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

— Статистика показывает, что у многих представителей рабочих специальностей в последнее время увеличился уровень заработной платы — это слесари, механизаторы, инженеры. Конечно, нельзя говорить, что теперь они могут просто пойти и купить себе новую машину. Однако очевидно, что их покупательная способность выросла. И если прежде они даже не задумывались о приобретении новой машины, то сейчас они теоретически могут себе это позволить с привлечением заемных средств. Недавние рекордные показатели выдачи автокредитов это подтверждают: увеличилось как число одобренных ссуд, так и их размер. И это несмотря на очень высокие процентные ставки, — констатирует Максим Кадаков.

Также повышенный интерес к новым машинам вызван ожиданиями их возможного подорожания, считает эксперт. По его мнению, люди стремятся приобрести машины сейчас, пока на них действуют различные акции и спецпредложения.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

Похожей точки зрения придерживается и независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, скидки на «прошлогодние» машины закончатся, как только дилеры освободят свои затоваренные склады.

— Думаю, что в марте, пока еще на площадках дилеров есть автомобили, тенденция к росту продаж сократится. Однако эти запасы не бесконечны: как только в продажу начнут поступать автомобили из новых партий, цены, скорее всего, подрастут. Кроме того, определенное влияние на цены может оказать и вступление в силу с 1 апреля постановления правительства, касающегося доначисления утильсбора и других платежей на машины, которые ввезены в Россию через страны ЕАЭС. Сейчас такие автомобили, ввезенные, как правило, физлицами и растаможенные по льготным схемам, стоят заметно дешевле официальных аналогов. В ряде случаев разница достигает 20–25%. Но их наличие на рынке в определенной степени является сдерживающим фактором для цен на такую же модель, которая продается у официального дилера. Очевидно, что после 1 апреля «неофициальных» машин на рынке стане меньше. Поэтому есть большая вероятность подорожания автомобилей в фирменных автосалонах, — считает Сергей Бургазлиев.

При этом он считает, что китайские автопроизводители постараются максимально сгладить такой подорожание. По эго словам, главной задачей для них сейчас является наращивание объемов, поэтому они будут делать всё возможное, чтобы рост цен не сказался на объемах продаж. Например, они могут растянуть подорожание по времени, отмечает он.