В России дебютирует 50 новых моделей авто до середины года

На российском рынке за первую половину 2024 года суммарно будет представлено около 50 новых моделей автомобилей. Такой прогноз 5 марта в эфире конференции «Автостат Оперативка» дал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Думаю, появится около 50 моделей. За прошлый год вышло примерно 100 моделей, в этом году тренд продолжается. В чем разница между автопроизводителями из Китая, японскими и европейскими брендами? В КНР модельный ряд меняется существенно быстрее — год-два и обновление. Другой вопрос в том, что считать новой моделью. Иногда китайские компании добавляют новую приставку к названию: к примеру, был Tiggo 4, стал Tiggo 4 Pro. Появился в машине полный привод — тоже называют новой моделью», — сказал Целиков.

За короткие сроки смены модельного ряда китайские компании успевают окупить разработку модели, отметил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Из-за жесткой конкуренции автопроизводители из КНР вынуждены как быстро обновлять модели, так и быстро окупать их.

«На нашем маленьком рынке за эти два-три года будет продаваться не такое большое количеством машин. Появится проблема — как обеспечивать рынок запчастями при таком разнообразном модельном ряде. Они не будут держать под российский рынок какую-то модель не три года, а четыре-пять», — указал Удалов.

Накануне компания BAIC представила флагманский кроссовер X75 для российского рынка. Автомобиль будет доступен в четырех комплектациях, продажи стартуют 25 марта, сообщали «Известия». На прошлой неделе в России состоялись еще две премьеры — кроссовера Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition и минивэна GAC M8.

15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что в 2023 году на российском рынке официально дебютировали 19 китайских автомобильных брендов. Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.