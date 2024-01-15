За год в Россию пришли 19 китайских автомобильных брендов
В 2023 году 19 китайских автомобильных брендов официально дебютировали на российском рынке. Об этом сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), передает РИА Новости.
Так, в прошлом году в РФ появились автобренды Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, и Venucia, рассказали в РОАД.
Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29. При этом если учитывать неофициальные поставки автомобилей марок, у которых нет представительства в России, то количество брендов из КНР в РФ минимум в два раза больше, отметили автодилеры.
В 2024 году доля продаж китайских автомобилей в России может вырасти до 65%. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский. По словам собеседника, параллельный импорт составит малую долю в продажах.
По данным аналитического агентства «Автостат», почти треть продаж в 2023 году (31,7%) пришлась на автомобили Lada, за год дилеры реализовали 324,4 тыс. машин отечественной марки, что почти в 1,9 раза больше, чем в 2022 году. На втором месте в рейтинге идет Chery, оказавшийся самым популярным иностранным брендом на авторынке России, а третьим стал Haval.