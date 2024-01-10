Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж китайских автомобилей в РФ до 65%

В 2024 году доля продаж китайских автомобилей в России может вырасти до 65%. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

«Китайские производители заполнили российский рынок за счет отсутствия альтернативы и конкуренции. В 2024 году, когда будет снижена ключевая ставка, появится стимул для увеличения объемов продаж автомобилей. Поэтому можно предположить долю продаж китайских автомобилей на уровне 65%», — сказал Ольховский.

По словам собеседника, параллельный импорт составит малую долю в продажах. Ввоз автомобилей по такой схеме будет дорожать из-за увеличения издержек на сокращение объемов продаж, усиления администрирования в части этого сегмента со стороны западных стран и увеличения стоимости содержания команды специалистов по этим машинам, отметил он.

Ранее в этот день сообщалось, что средняя цена нового автомобиля в России за 2023 год увеличилась на 17,3%, до 3,7 млн рублей, а авто с пробегом — на 28%, до 2,2 млн рублей. В регионах, составивших первую пятерку по увеличению средней стоимости новых автомобилей за 2023 год, рост превысил 80%.