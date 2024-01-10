Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% в 2023 году

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2023 года выросли на 69% по отношению к 2022 году и составили 1,06 млн единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В декабре прошлого года в России было реализовано 119,45 тыс. автомобилей, что в 2,1 раза больше, чем в последний месяц 2022 года.

Почти треть продаж в 2023 году (31,7%) пришлась на автомобили Lada, за год дилеры реализовали 324,4 тыс. машин отечественной марки, что почти в 1,9 раза больше, чем в 2022 году. На втором месте в рейтинге идет Chery, ставший самым популярным иностранным брендом на авторынке с результатом 118,95 тыс. автомобилей (в три раза больше, чем в 2022 году). Третьим стал Haval (111,72 тыс. единиц; в 3,3 раза больше, чем в 2022 году).

Следом в рейтинге расположились Geely (93,55 тыс. шт.), Changan (47,76 тыс. шт.), Exeed (42,15 тыс. шт.), Omoda (41,98 тыс. шт.). Десятку замкнули Kia (33,58 тыс. шт.), Hyundai (24,66 тыс. шт.) и Toyota (23,32 тыс. шт.).

9 января «Автостат» сообщал, что в последнюю неделю 2023 года в России зафиксировали рекордные продажи автомобильной техники за год — 41,31 тыс. единиц.

По итогам 2023 года Китай может стать крупнейшим экспортером автомобилей, опередив по этому показателю Японию. Об этом 9 января сообщал Reuters со ссылкой на китайскую Ассоциацию пассажирских автомобилей (CPCA). Согласно данным CPCA, по итогам прошлого года экспорт автомобилей из Китая вырос на 62%, до 3,83 млн единиц.