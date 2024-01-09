Река удачи: какие автомобильные новинки ждать в 2024 году

Согласно прогнозам опрошенных «Известиями» экспертов, продажи новых автомобилей в 2024 году достигнут 1–1,3 млн штук. Российские и китайские бренды, фактически поделившие рынок, готовятся продать больше благодаря запуску новых моделей. Какие новинки ждут россиян в автосалонах, разбирались «Известия».

«Лады» с «автоматом» и новыми моторами

АвтоВАЗ планирует остаться ключевым игроком рынка, выпустив полмиллиона автомобилей.

«Производственный план будет увеличен почти на четверть, сам АвтоВАЗ на данный момент подтверждает намерение выпустить в следующем году не менее 500 тыс. Lada», — заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.



Волжский автозавод собирается решить сложности с поставками комплектующих. Со следующего года на «Лады» вернутся ESP и автоматическая трансмиссия. Вариатор появится на «Весте» вместе с модернизированным мотором 1,8 Evo. Позже машины получат 6-ступенчатую «механику». Свой вариант мотора 1,8 л предназначен для внедорожника «Нива» и Lada Vesta Sport. Кроме того, АвтоВАЗ планирует запустить модернизированный вариант 16-клапанного мотора 1,6 л повышенной мощности.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

В мае в Ижевске возобновят производство Lada Largus, а в июле появится электрическая версия этой модели. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что летом будет запущена «новая модель С-класса» Aura, фактически длиннобазная «Веста» с улучшенным оснащением. А на рубеже 2024–2025 годов российский автопроизводитель запустит совершенно новое семейство Iskra, которое в будущем заменит бюджетную «Гранту».

Кроме того, на АвтоВАЗе ожидают, что в 2024 году завод «Лада Санкт-Петербург» полноценно заработает с помощью восточных партнеров. Ранее Соколов допустил появление нового бренда с новым модельным рядом.

«Москвич» и другие

Автозавод «Москвич» планирует выпустить 50 тыс. автомобилей. Существующие модели получат новые версии, а в течение года модельный ряд пополнится двумя кроссоверами под номерами 5 и 8. Они будут крупнее, чем «Москвич 3».

На 2024 год запланировано возрождение еще одного исторического отечественного бренда — «Волга». Первый автомобиль будет выпущен уже в середине 2024 года, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Фото: пресс-служба EVOLUTE

Предполагается, что в 2024 гуду у дилеров появится Uaz Patriot с дизельным двигателем, а также с новой шестиступенчатой механической трансмиссией и «автоматом». Кроме того, ожидаются новые модификации коммерческих моделей Sollers Atlant и Argo.

Молодой российский бренд Evolute под конец года начал давно анонсированное производство электрического спорткроссовера i-Jet, а на следующий год анонсирован первый гибрид марки — i-Space с запасом хода более 1 тыс. км.

Китайское предупреждение

Автопроизводители из КНР также планируют расширять свое присутствие в России.

— На нашем рынке подавляющее большинство составляют китайские марки — более 50%, — отметил вице-президент РОАД Вячеслав Жигалов. — У производителей из КНР большие амбиции и высокие планы. По нашим подсчетам, мы должны реализовать 1,8 млн автомобилей.

Chery Tiggo 9 Фото: Chery

Бренд Chery планирует обновить модельный ряд и представить самый крупный кроссовер в линейке — Tiggo 9. Суббренд Chery NEV уже представит в России семь моделей, пять гибридных и две чисто электрические.

Появится электромобиль и у еще одного суббренда Chery — Omoda. Родственная Omoda марка Jaecoo наметила расширить свой модельный ряд, представленный в нашей стране пока только одним кроссовером J7, сразу тремя новинками. Главный дебютант — полноразмерный кроссовер J8, аналог Tiggo 9. Российским покупателям предложат машину с 249-сильным мотором, полным приводом и адаптивной подвеской. Ближе к концу года у дилеров ожидаются гибридные версии автомобилей Jaecoo J7 и J8.

Компания Jetour, также принадлежащая Chery, привезет в начале года внедорожник Т2. На китайском рынке этот автомобиль с передним приводом оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 184 л.с. в сочетании с семиступенчатым роботом. Кроме того, как ожидается, российским покупателям будет доступна и полноприводная версия машины.

На следующий год запланирован также российский дебют Geely Atlas второго поколения. Это будет переднеприводный кроссовер на платформе, разработанной совместно с Volvo. Под капотом машины — дефорсированный специально для нашего рынка двухлитровый турбодвигатель мощностью 200 л.с., который сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Geely Atlas Фото: Geely

Поделили надвое

Бренд Haval решил переформатировать свой модельный ряд. Согласно презентации, показанной на закрытой дилерской конференции, модельный ряд будет поделен на «городское» и «брутальное» направления. В первое войдут обновленный Jolion, новое поколение кроссовера F7, более крупная модель F8 и почему-то Dargo. В брутальное семейство войдут маленький кроссовер H3, Dargo второго поколения под индексом H7, рамный внедорожник H5 и совершенно новое поколение флагмана H9 с дизайном в стиле Tank 300.

Догнать и перегнать

Другие китайские бренды стараются наверстать упущенное. Марка DongFeng, дистрибьютором которой стала российская компания «Моторинвест», запланировала на 2024 год запуск семи кроссоверов классов B, С и D, а также рамного внедорожника DFM Paladin, построенного на базе Nissan Terra.

Автомобиль будет предложен с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 218 л.с., который сочетается с восьмиступенчатым автоматом ZF. Внедорожник оснащен системой подключаемого полного привода с блокировкой дифференциала и понижающей передачей. Интересно, что ту же модель собирается продавать другой дистрибьютор под брендом Oting.

BAIC BJ40 Фото: BAIC

BAIC также сделал ставку на внедорожники. В первом полугодии на рынке появится версия среднеразмерного внедорожника BJ40 с дизельным двигателем. Ближе к концу года в автосалонах дилеров появится более крупная рамная модель BAIC BJ60. Производство этих автомобилей для нашего рынка будет налажено на калининградском «Автоторе».

Кроме того, стоит ждать новинок от бывшего завода VW в Калуге и Hyundai в Санкт-Петербурге. Эти предприятия планируют запустить в течение года, но, какие автомобили планируют там производить, пока неизвестно.

Новый премиум

Китайские марки активно осваивают премиум-сегмент, опустевший после ухода европейских, американских, японских и корейских марок. Бренд Exeed обновит свой модельный ряд, а также запустит под отдельной маркой Luxeed премиальные электромобили.

Ориентировочно в I квартале на российский рынок выйдет гибридная модификации премиального внедорожника Tank 500. Суммарная мощность силовой установки такая же, как и у бензиновой версии 299 л.с. Однако если автомобили с традиционным ДВС доступны в нашей стране только с пятиместным салоном, то гибрид будет предложен и в семиместном исполнении.

Tank 500 Фото: Tank