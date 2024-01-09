Китай может стать крупнейшим экспортером автомобилей в мире

Китай может стать крупнейшим экспортером автомобилей по итогам 2023 года, опередив по этому показателю Японию. Об этом 9 января сообщает Reuters со ссылкой на китайскую Ассоциацию пассажирских автомобилей (CPCA).

Согласно данным CPCA, по итогам прошлого года экспорт автомобилей из Китая вырос на 62%, до 3,83 млн единиц. При этом, по данным японской таможни, экспорт легковушек за 11 месяцев прошлого года составил 3,5 млн машин, не считая подержанных.

Всего за весь прошлый год из Китая на рынки других стран было поставлено 5,26 млн автомобилей на сумму около $102 млрд, тогда как годовой экспорт Японии прогнозировался на уровне около 4,3 млн единиц.

В четвертом квартале 2023 года китайская компания BYD обогнала Tesla по продажам электромобилей, реализовав 525 409 таких машин, сообщал телеканал CNN. За это же время было реализовано 484 507 электромобилей Tesla.

Ранее, 8 января, представители российских автосервисов перечислили проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы китайских машин в зимний период. Владельцы одного из автосервисов рассказали, что в холода к ним выросло число обращений со стороны владельцев автомобилей марок JAC и Haval.