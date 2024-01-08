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Автосервисы перечислили главные проблемы китайских машин в морозы

РБК: проблемы с запуском двигателя в мороз не миновали и машины из КНР
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Представители российских автосервисов перечислили проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы китайских машин в зимний период. В частности, как рассказали 8 января владельцы одного из автосервисов, в холода к ним выросло число обращений со стороны владельцев марок JAC и Haval.

Так, в декабре к ним за помощью обратились 64 владельца китайских автомобилей.

«Основные поломки: приборные панели плохо реагируют на сенсор, начинают глючить в холода многофункциональные мультимедийные устройства, и топливные насосы сильно жужжат, плохо качают давление, большинство из них выходят из строя. На Haval плохо работает печка», — цитирует представителя автосервиса РБК.

При этом специалисты из другого автосервиса отметили, что китайских автомобилей у них в ремонте мало. Основные проблемы в морозы в основном — разрядка аккумулятора и невозможность запуска двигателя.

«У брендов Exeed в мороз возникали проблемы, связанные с климат-контролем. Система замерзала, но после того как машину банально отогревали за два-три часа, всë начинало работать», — отметили там.

В свою очередь, сотрудники еще одного автосервиса отметили, что с наступлением зимних холодов, когда столбики термометров опускались до –25 градусов, увеличилось количество обращений от владельцев всех марок машин. Там добавили, что в холода может сесть аккумулятор и не запуститься двигатель у любой машины. По их опыту, у машин китайских марок в основном мерзнут щетки.

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Ранее, 13 декабря, технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев рассказал «Известиям», что без проблем зимой заводятся только хорошо подготовленные к сезону автомобили. Поэтому перед морозами важно заранее провести комплексную диагностику всех систем автомобиля. Он подчеркнул, что нужно обязательно обслужить или заменить аккумулятор — именно он является частой причиной проблем при запуске авто. Тогда, с большей вероятностью, удастся избежать проблем.

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