Колесо мечты: как выбрать новый автомобиль в 2024 году

Модельный ряд автомобилей, доступных российскому потребителю, в 2023 году кардинально поменялся — привычные европейские, корейские, японские и американские бренды уже не так доступны. Но в то же время рынок наполнили многочисленные китайские марки. В бюджетном сегменте осталась, по сути, только продукция АвтоВАЗа. Как из нового ассортимента выбрать комфортный и надежный автомобиль для передвижения по городу или активного отдыха— в материале «Известий».

Что есть на рынке

В 2023 году на российском автомобильном рынке закрепились китайские марки — после ухода европейских, американских, южнокорейских и японских брендов они составляют более половины всего ассортимента, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.

— У производителей из КНР большие амбиции и высокие планы. По нашим подсчетам, российские дилеры должны реализовать 1,8 млн китайских автомобилей за 2024 год, — сказал он.

Большую долю рынка занимает продукция АвтоВАЗа — прежде всего за счет того, что это практически единственный выбор в бюджетном сегменте. Наиболее доступный вариант сейчас — Lada Granta. Это автомобиль среднего комфорта с минимумом функционала, но по демократичной цене в 700 тыс. рублей, отметил автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

— Главный плюс этой модели — наличие запчастей и возможность обслужить ее в любом городе. Но после китайских кроссоверов Granta может показаться не столь комфортной, — сказал он.

Для эксплуатации в городских условиях больше подходят компактные автомобили с небольшим расходом топлива, считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Например, это могут быть популярные корейские Daewoo Matiz или Кia Picanto. Впрочем, цены на них в 2024 году сильно вырастут.

— Но для бездорожья лучше подойдут внедорожники, такие как китайский Haval Dargo или французский Renault Duster, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Однако, с учетом того что новые автомобили в 2023 году подорожали на 8–18%, а рост ключевой ставки ЦБ сделал гораздо менее доступной для россиян покупку автомобиля в кредит, стоит отдать предпочтение универсальным машинам, которые можно эксплуатировать как в городских условиях, так и на бездорожье.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В качестве примера эксперт привел китайский Chery Tiggo 8 Pro Max с дорожным просветом в 190 мм и тремя внедорожными режимами работы системы полного привода. Он обойдется покупателю в 3–4 млн рублей в зависимости от комплектации.

— Можно рассмотреть для покупки японскую Toyota Land Cruiser со всеми возможными ассистентами водителя. Если на новое авто не хватает бюджета, то стоит присмотреться к ассортименту вторичного рынка, — отметил он. — Ту же Toyota Land Cruiser можно приобрети от 1,9 млн рублей.

Но из-за проблем с запчастями для автомобилей покинувших Россию брендов стоит обратить внимание на китайские марки, считает Виктор Кондрашин.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

— Сейчас есть недорогие относительно средней цены китайские кроссоверы. Например, Chery Tiggo 4 Pro — он обойдется в 1,8 млн рублей с учетом скидок и trade-in, — рассказал эксперт «Известиям». — Это небольшой, но вместительный автомобиль, который подойдет и для городского использования и бездорожья.

Он добавил, что, если бюджет позволяет, то за 3–4 млн рублей можно приобрести уже премиальные модели Exeed или седан Chery Arizzo 8 в хороших комплектациях.

Как выбрать автомобиль

Чтобы выбрать городской автомобиль, нужно начать с главного — c двигателя, заявили в «Открытии Авто». Оптимальными вариантами для мегаполиса являются малолитражные автомобили с объемом двигателя до 1,6 л.

— Объем двигателя определяет экономичность машины: чем меньше объем, тем скромнее расход топлива, — напомнили в компании. — Хотя расход зависит и от стиля вождения, и от условий, в которых машине приходится ездить.

При этом количество лошадиных сил определяет величину транспортного налога. Автомобиля с мощностью до 150 л.с. для города вполне достаточно.

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На расход топлива влияет и его вид. Считается, что дизельный двигатель экономичнее бензинового, но это не так, подчеркнули в «Открытии Авто».

— Современные бензиновые моторы ставят рекорды экономичности, а вот типичные отличия дизеля в виде вибраций, специфического запаха и проблем с замерзшей соляркой остаются актуальными, — рассказали в компании.

Для городского автомобиля важны габариты. Но в этом вопросе на разных полюсах стоят маневренность машины в ограниченном пространстве улиц и вместительность, которая весьма ограниченна в компактных авто. В «Открытии Авто» считают, что городской автомобиль должен быть компактным, без всего «лишнего», например, в виде дополнительного литража багажника. Если все-таки очень хочется небольшой и утилитарный автомобиль для города, то стоит выбрать хетчбэк.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Если автомобиль будет использоваться для активного отдыха за городом, то стоит обратить внимание на наличие полного привода и надежность конструкции, основных узлов и механизмов, а также на вместительный багажник.

Главное при покупке автомобиля — рассчитать свой бюджет, напомнил член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. Кроме этого, надо обратить внимание на доступность запчастей.

— Например, многие люди сейчас приобретают электромобили, но обслуживать их можно в основном в Москве или Санкт-Петербурге , — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт. — Но во Владимире, скорее всего, откажут, так как специалистов нет.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Эксперт напомнил, что при выборе автомобиля необходимо учитывать и стоимость его обслуживания: чем дороже автомобиль, тем выше цены на комплектующие и расходники.

— А при выборе автомобиля из моделей с похожими техническими характеристиками стоит обратить внимание на безопасность, которая достигается за счет инженерных решений, — рассказал «Известиям» гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Например, главная техническая особенность китайского электрического седана BYD Seal EV — интеграция ячеек аккумулятора в конструкцию автомобиля, что увеличивает жесткость каркаса и обеспечивает дополнительную безопасность, привел пример эксперт.