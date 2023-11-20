Семь плюс восемь: что ожидать от новых гибридов из КНР

Первый в нашей стране гибридный кроссовер марки Chery — Tiggo 8 Pro e+ — появился у дилеров этой весной. А уже через полгода компания представила его обновленную версию — Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid. Компанию этой машине составил «младший брат» — Chery Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid. С новыми гибридными кроссоверами корреспондент «Известий» познакомился в Тажеранских степях Прибайкалья.

Найди отличия

Гибридная версия «восьмерки» обновилась вслед за обычным кроссовером Tiggo 8 Pro с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Машина получила эмблему на решетке радиатора с подсветкой, новый салон, продвинутую систему кругового обзора, камеры которой смотрят не на 360, а сразу на 540 градусов, заглядывая под днище автомобиля, а также ряд новых опций (вроде подогрева и охлаждения не только подушек, но и спинок передних кресел) и функций (например, встроенный во внутрисалонное зеркало видеорегистратор). Правда, как и обычный Tiggo 8, модель лишилась блока управления микроклиматом для задних пассажиров.

Салон Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid выполнен из качественных материалов и аккуратно собран Фото: Chery

Гибридная «семерка» отличается от бензиновой версии измененным передним бампером, на котором появились стильные косые «росчерки» по краям. Кроме того, на легкосплавных дисках теперь есть пластиковые колпаки с синими вставками, мерцающими во время движения машины. Разумеется, на обоих автомобилях на левом переднем крыле находится лючок, за которым скрывается разъем Type 2 для подключения кроссовера к зарядной станции.

Один на двоих

С технической точки зрения оба кроссовера — близнецы-братья. Тут сразу три мотора: бензиновый турбированный полуторалитровый, мощностью 147 л.с.; тяговый электромотор, который непосредственно вращает колеса; а также еще один электродвигатель, являющийся по сути стартер-генератором, который дает дополнительную тягу при старте и помогает ДВС при разгоне машины. В сумме оба электромотора выдают 88 «лошадей», а общая мощность автомобилей — 245 л.с.

Полностью электрически режим включается нажатым клавиши на центральном тоннеле Фото: Chery Водитель может выбрать один из трех режимов движения Фото: Chery Запасом свободного места на заднем ряду Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid похвастать не может Фото: Chery Гибридный Tiggo 7 можно опознать по особому дизайну колесных дисков Фото: Chery

Изюминкой гибридных кроссоверов Chery является их «умная» трансмиссия . Трехступенчатый «робот» DHT позволяет гибридной силовой установке работать как по последовательной (бензиновый мотор не вращает колеса напрямую), так и по параллельной (ДВС и электромоторы совместно передают тягу на колеса) схемам. В программе управления коробкой передач заложено девять алгоритмов работы, из которых выбирается наиболее оптимальный в данный момент. Всё происходит моментально: электроника, оценивая скорость движения, уклон, уровень заряда батареи и ряд других параметров, «жонглирует» режимами, словно клоун в цирке.

Водитель нажатием клавиши на центральном тоннеле может принудительно выбрать только «электрический» режим. В этом случае и «семерка», и «восьмерка» будет ехать только на электротяге — до 75 км. При этом в настройках меню можно выбрать уровень остатка заряда в батарее, по достижении которого машина подключит ДВС.

До 100 км\ч Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid разгоняется за 7,5 с Фото: Chery

Даешь ускорение

На электротяге имеет смысл на обоих кроссоверах ехать в условиях городской толчеи. Постоянные торможения позволяют наиболее эффективно использовать режим рекуперации, подзаряжая батарею . «Зеленым» несомненно будет приятно осознавать, что в этот момент из выхлопной трубы автомобиля не вылетает ни грамма вредных веществ.

А вот на трассе в полной красе раскрывается именно гибридный режим. Обгонять попутный транспорт — одно удовольствие. Нажал педаль газа и получил мощное ускорение, позволяющее безопасно завершить маневр . Причем «семерка» за счет меньшей массы воспринимается более динамичным автомобилем (хотя по паспорту оба кроссовера разгоняются до 100 км/ч за одинаковое время — 7,5 с). Настолько, что в некоторых ситуациях передние колеса машины начинают проскальзывать при резком нажатии на педаль акселератора.

За счет большей колесной базы места на втором ряду сидений на «восьмерке» заметно больше Фото: Chery Задние пассажиры лишены блока управления микроклиматом Фото: Chery Оба кроссовера оснащены разъемом Type 2 для подзарядки батареи от внешнего источника Фото: Chery

Судя по всему, свою лепту в это вносят и особенности развесовки автомобиля. Массивную батарею, расположенную под днищем из-за не самой большой колесной базы сложно сдвинуть вперед, нагрузив тем самым ведущие колеса. Из-за этого Tiggo 7 PRO Plug-in Hybrid ощутимо приседает на корму при резком старте.

Особенности развесовки машины сказываются и на комфорте: более нагруженная задняя подвеска кроссовера склонна к пробоям на крупных неровностях. Особенно когда в автомобиле сидят четыре человека, а багажник забит их чемоданами. Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid таких недостатков лишен: он буквально создан для дальних вояжей в компании друзей . Он мягко покачивается на выбоинах, не напрягая седоков особой тряской. Однако в крутых поворотах «восьмерка» кренится заметно сильнее своего «младшего брата».

Салон гибридной версии Tiggo 8 точно такой же, как и в модификации машины с ДВС Фото: Chery

В степях Прибайкалья

Финальной точкой маршрута была бухта Айя на берегу Байкала. Путь до нее проходит через Тажеранские степи, где, к счастью, асфальта нет и не будет. Строго говоря, бездорожье и переднеприводные кроссоверы — вещи малосовместимые. Тем более что у «гибридов» от Chery под днищем расположена внушительная батарея. Официально клиренс этих машин точно такой же, как и бензиновых версий. Однако наличие блока аккумуляторов «под брюхом» заставляет внимательнее выбирать путь вне асфальта.

Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid лучше скрадывает неровности дороги, но больше кренится в поворотах Фото: Chery

Однако первая пара сотен метров по разбитой грунтовке с большими валунами показала, что опасения были напрасны. Обе машины уверено взбирались в подъемы и переваливалась через перегибы рельефа, ни разу не чиркнув днищем или защитным кожухом батареи о грунт. Как рассказали организаторы тест-драйва, предыдущей группе коллег не повезло с погодой: во время их приезда в Иркутской области валил мокрый снег с дождем. Но даже на раскисшем грунте все кроссоверы успешно доехали до финиша — буксирный трос или техпомощь никому не потребовались.

Гибридные «семерка» и «восьмерка» обойдутся примерно на 1 млн рублей дороже своих аналогов с бензиновыми моторами Фото: Chery

Дорого, богато