Без кальяна в багажнике: зачем АвтоВАЗ возродил спортивную «Ладу»

Несколько лет назад АвтоВАЗ отказался от спортивной Lada Granta — машина оказалась дорогой и большим спросом не пользовалась. Но нынешние времена требуют машин с характером. И вот она возвращается в новом кузове, с более серьезными намерениями и вновь по серьезной цене. Машину тестировали «Известия» на «Нижегородском кольце».

Год спорта

Парадоксально, но лучше всего продукты Lada Sport продаются в этом году — более 2,5 тыс. машин за восемь месяцев. Речь, как несложно догадаться, идет о Granta Drive Active — сейчас это безальтернативный продукт спортивного подразделения АвтоВАЗа. Если такие машины пользуются спросом, то почему бы не сделать что-то более экстремальное, подумали в Тольятти.

Габариты Lada Granta Sport — 4286 × 1700 × 1450 мм, колесная база — 2482 мм Фото: Lada

Честный гоночный автомобиль, которому не нужна ESP, — так аттестовал новую Granta Sport руководитель Lada Sport Влад Незванкин. Тем более всё равно этой самой ESP у АвтоВАЗа нет в наличии. Зато есть богатый гоночный опыт, позволяющий научить старую «Гранту» новым трюкам.

Низкая посадка

Выглядит новинка многообещающе. Обвес с узкими красными вставками — как у версии Drive Active, кузов лифтбек теперь доступен и для Granta Sport. Вариант в кузове седан остался, но визуально он проигрывает пятидверке.

С произведениями народного тюнинга заводскую машину роднят громкий выхлоп и низкая посадка, хотя и в том, и в другом случае инженеры Lada Sport проявили умеренность и выдержку. Подвеску уменьшили всего на 25 мм, диаметр выхлопной трубы — на 6 мм. Что касается тонировки по кругу, сабвуфера и кальяна в багажнике, то они в комплектацию Granta Sport не входят.

Заявленный клиренс — 160 мм Фото: Lada

Доработанный 16-клапанник развивает 118 л.с. — и 122 л.с., если заправлять «сотым» бензином. Машину специально не облегчали, передаточные числа трансмиссии тоже не трогали. Поэтому разгон 9,8 с до «сотни» тоже не поражает воображение.

Шире и жестче

Куда серьезнее доработки шасси: машине не только расширили колею, но и увеличили колесную базу на 6 мм ради лучшей устойчивости на прямой. Уменьшение клиренса вместе с аэродинамическим обвесом снизили коэффициент подъемной силы. Более короткие и жесткие пружины позволили уменьшить крены и увеличить максимальную скорость на дуге. Амортизаторы сделали пожестче, чтобы поддерживать стабильный контакт колеса с покрытием. Шины Marshall специально подобраны по характеристикам — мягкие, износостойкие и с рисунком, эффективно отводящим воду из пятна контакта.

Размер дисков — 16 дюймов Фото: Lada Спойлер привинчен к крышке багажника болтами Фото: Lada Сплиттер улучшает аэродинамику Фото: Lada Задний диван лишен центрального подлокотника Фото: Lada

Тормоза — дисковые по кругу. Диаметр передних увеличен до 284 мм, а тормозной момент, приходящий на переднюю ось, вырос. Вместо задних барабанов — диски от «Весты» диаметром 240 мм. Испытания показали, что количество последовательных торможений до перегрева выросло с пяти до восьми. А благодаря новому блоку ABS торможение стало более эффективным.

В целом объем доработок серьезный, хотя он и меньше, чем у гоночной Kalina NFR.

Гранта на треке

Чтобы понять, что же такое Granta Sport, надо сесть за руль и выехать на трек, например на «Нижегородское кольцо». Интерьер с красными акцентами и вставками под углепластик знаком по Granta Drive Active. Посадка не сказать что удобная: занизить машину смогли, а кресло — нет. Рычаг «механики» ходит размашисто. Да и комплектация скромная: самый простой кондиционер, аудиосистема без изысков, задние стеклоподъемники-весла. Центрального замка нет, как и противотуманок.

Интерьер «оживили» красными элементами и вставками под углепластик Фото: Lada

Обо всем этом забываешь на треке. Двигатель весело крутится почти до 7 тыс. оборотов и там, где обычный 16-клапанник «скисает», демонстрирует приличную тягу на верхах. Мог бы и лучше, учитывая, что экологические требования к мотору снижены до «Евро-2». Поэтому основной совет пилотов команды Lada Sport Rosneft — «Заноси больше скорости в поворот, тормози позже, открывай газ раньше». Даже если напутать с траекторией входа в поворот, Granta Sport плавно скользит наружу. Крены заметные, но колеса не отрываются от трека. Автомобиль быстро откликается на короткий руль и уверенно тормозит без намека на усталость.

Максимальная скорость — 195 км/ч Фото: Lada

Машина вынослива. Единственной «сдавшейся» деталью оказалась красивая накладка на выхлопную трубу — в ходе соревнований на треке она расплавила крепления и отсоединилась. Что еще раз доказывает: технике уделяли большее внимание, нежели стайлингу.

В умелых руках Granta Sport проходит «Нижегородское кольцо» за 1 минуту 47 секунд, в неумелых выезжает из двух минут. Результат неплохой, учитывая, что созданная исключительно для гонок Granta S1600 с мотором мощностью 155 л.с. показывает время круга 1 минуту 37 секунд.

Количество оборотов руля снижено с 3,2 до 2,8 Фото: Lada Кондиционер — самый простой, аудиосистема тоже Фото: Lada Сзади механические стеклоподъемники Фото: Lada Сиденья с развитой боковой поддержкой, но установлены высоковато Фото: Lada Приборы — с красными шкалами Фото: Lada Педали — с металлическими накладками Фото: Lada

При определенных доработках машина поедет и быстрее, но это АвтоВАЗ отдал на откуп энтузиастам, уделив большее внимание надежности и выносливости мотора.

Спорт каждый день

Спортивные амбиции не должны мешать ежедневному использованию, ведь для многих эта Granta станет не только первым спортивным снарядом, но и единственным автомобилем. Поэтому она должна быть универсальной.

Трогается Granta Sport уверенно, несмотря на длинное, схватывающее вверху сцепление. Умение быстро ускориться подходит и для города при перестроениях, и для трассы при обгонах. Расход бензина вырос некритично, заправлять же на АвтоВАЗе рекомендуют бензином не ниже 95-го.

Интересно, что внешне эффектный лифтбек оказался более шумным, чем седан. Однако спортивный звук мотора не утомляет в дороге. Скорее раздражает подвывание шестерен коробки передач — впрочем, тут ничего нового.

Мотор развивает 118 л.с. при 5900 оборотах коленвала, пиковый крутящий момент — 151 Нм при 5000 оборотов Фото: Lada

Единственное, что утратила Granta Sport, — кроссоверную проходимость обычного седана или лифтбека. На плохой дороге она становится тряской и шумной, да и штурмовать ямы надо аккуратно — клиренс все-таки меньше.

Дороже миллиона

Продажи Lada Granta Sport стартуют во второй половине сентября. Причем АвтоВАЗ уверен в своем продукте и рассчитывает до конца года продать больше тысячи машин. Основания для оптимизма действительно есть: спортивные и одновременно доступные машины на рынке просто отсутствуют.