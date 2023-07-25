Без рамок и кнопок: «АвтоВАЗ» снова испытывает нехватку комплектующих

Неофициальные источники сообщают о приостановке производства новой Lada Vesta NG. «АвтоВАЗ» эту информацию опровергает, но признает проблемы с комплектующими. В то же время дилеры жалуются, что не могут пустить в продажу «Лады», которые приходят к ним в некомплектном виде. Чего не хватает новым российским машинам — выясняли «Известия».

Слухи и планы

24 июля производство автомобилей Lada Vesta было приостановлено, а сотрудники занимаются досборкой некомплектных машин , сообщил неофициальный паблик автозавода в Тольятти Avtograd news.

«АвтоВАЗ» поспешил опровергнуть эту информацию. По словам представителей завода, план производства Lada Vesta и сдачи автомобилей в торговую сеть выполняется. На заводе признают проблему с комплектующими, хотя и контролируемую.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Иногда возникают непредвиденные сложности с отдельными компонентами, но на сдачу готовых автомобилей в отгрузку дилерам это не влияет. Сложности планово устраняются. Идет обычный рабочий процесс, — отметил директор по связям с общественностью концерна Сергей Ильинский.

Поставляют некомплект

Тем не менее дилеры жалуются на поставки некомплектных «Вест». Как ранее заявил президент ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, до 70% Lada Vesta, поступающих в автосалоны, некомплектны. По его словам, на этих машинах не установлена система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, а также отсутствует окантовка систем мультимедиа. C одной стороны, получается, что «АвтоВАЗ» выполняет план по отгрузкам, с другой, большинство автомобилей не могут поступить в продажу.

При этом есть определенная логика в поставках некомплектных автомобилей дилерским предприятиям: так машина после исправления недочетов быстрее попадет к покупателю в отдаленных от Тольятти регионах.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Это делает возможным мгновенно приступить к продажам, как только придут запчасти, — отметил Алексей Подщеколдин.

Слова президента РОАД подтверждаются данными статистики. По информации комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в прошлом месяце дилерам было отгружено 4258 автомобилей Lada Vesta. При этом, согласно данным аналитического агентства «Автостат», которые учитывают количество выданных ЭПТС на машины, автосалоны продали в июне только 2310 «Вест». Таким образом, почти половина машин, полученных продавцами в прошлом месяце, так и остались на дилерских складах.

«АвтоВАЗ» запланировал на 2023 год выпустить порядка 400 тыс. автомобилей и не сильно отстает от графика — продажи в первом полугодии составили 143 618 автомобилей. На учет же был поставлен лишь 134 551 автомобиль, сообщает «Автостат».

Нажали на «кнопки»

Примечательно, что если прежде приостановки конвейера были связаны с нехваткой электронных компонентов для сборки машин (АBS, блоков управления подушками безопасности и т.д.), то сейчас речь идет об относительно простых деталях. При этом в АО «ГЛОНАСС» отрицают какие-либо перебои в поставке этих устройств.

«По данным от российских производителей устройств вызова экстренных оперативных служб, никакого дефицита нет, отечественные автопроизводители устанавливают кнопки SOS на выпускаемые автомобили и ежедневно подключаются к госинформсистеме ЭРА-ГЛОНАСС», — приводит слова пресс-секретаря компании Олега Кириллова агентство ТАСС. Он также отметил, что с начала лета к ней было подключено более 40 тыс. автомобилей «АвтоВАЗа».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На фоне заявлений дилеров о нехватке «кнопок» «АвтоВАЗ» объявил кампанию по бесплатному дооснащению автомобилей семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel устройствами вызова экстренных оперативных служб. Кампания затронет 79,5 тыс. автомобилей Lada, выпущенных в период с октября 2022-го по февраль 2023 года.

Нехватка пластиковых окантовок может быть вызвана сразу несколькими причинами, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Например, отсутствием у производителя какого-либо компонента, входящего в состав полимера, из которого изготавливается эта деталь. При этом он подчеркивает, что в нынешних условиях поставка некомплектных автомобилей — единственный способ не останавливать производство.

— Безусловно, это сказывается на имидже компании. Но еще большим ударом для «АвтоВАЗа» стала бы остановка выпуска Lada Vesta спустя три месяца после начала производства, — отмечает эксперт.

Несущественные детали

Поставка дилерам некомплектных автомобилей напоминает ситуацию конца 90-х, когда покупатели зачастую были вынуждены самостоятельно дооснащать машины, приобретая недостающие детали в магазинах автозапчастей. В частности, на закате производства «Святогоров» на московском заводе АЗЛК подавляющее большинство машин выходило за ворота предприятия без стекол, сидений, рулей, некоторых других элементов интерьера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Принципиальное отличие состоит в том, что 25 лет назад такие машины поступали в продажу, а сейчас некомплектные «Весты» до конечного потребителя не доходят, подчеркивает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаратто.

— Покупатель в итоге получает полностью укомплектованный автомобиль. Детали, которых не хватает на машинах, несущественные: по большому счету, не важно, установлены они на заводе или дилером. Важно то, что их не пускают в продажу, — заявил он «Известиям».

Эксперт также отметил, что отгрузка некомплектных машин в автосалоны позволяет не останавливать работу предприятия и не отправлять сотрудников в вынужденный отпуск. После того как ситуация с поставками недостающих деталей нормализуется, дилеру не составит труда устранить их и передать покупателю полностью готовую машину, подчеркнул Моржаретто.

Отпустить ситуацию

Косвенно на нехватку комплектующих может указывать перенос зимнего корпоративного отпуска, ранее запланированного на 27–29 декабря 2023 года, на 26–28 июля 2023 года. Согласно официальной позиции «АвтоВАЗа», это вызвано не дефицитом запчастей, а иными причинами.

— Напомним, что трехнедельный корпоративный отпуск «АвтоВАЗа» в текущем году проходил в первой половине июня. С учетом этого компания приняла решение предоставить работникам дополнительные дни отпуска в летнее время, в разгар курортного сезона. Перенос трех дней отпуска на июль не повлияет на ход исполнения производственного плана, так как общее количество рабочих дней в течение года не изменится, — отметили в пресс-службе предприятия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О планах уйти в корпоративный отпуск в конце июля также объявили и другие российские автозаводы. «КамАЗ» сообщил о корпоративном отпуске, который продлится с 24 июля по 6 августа включительно. Примерно в те же даты пойдут в отпуск ГАЗ и «Москвич».