Машинные бега: как подорожают иномарки в 2024 году

Стоимость новых иномарок в 2024 году может вырасти в среднем на 20–40%, рассказали «Известиям» участники рынка. В меньшей степени подорожают китайские бренды — за счет постепенного насыщения рынка и растущей конкуренции. Они удержат минимум половину рынка новых авто, полагают эксперты. Более существенный рост цен ожидается на востребованные корейские машины — за счет решения правительства Южной Кореи ограничить экспорт в Россию любых авто с объемом двигателя более двух литров. В дефиците будут автомобили бюджетного сегмента, а средняя цена новой иномарки уже в начале года может достичь 3 млн рублей , полагают в дилерских центрах.

Несдержанные цены

С начала 2023 года новые иномарки прибавили в стоимости 27%, подсчитал «Автостат». В 2024 году цены могут подскочить еще на 20–40% в зависимости от бренда и комплектации, прогнозируют эксперты автомобильного маркетплейса FRESH.

Максимальное подорожание ждет такие марки, как Hyundai и Kia — этому поспособствует дефицит предложения.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Под конец 2023 года Южная Корея приняла решение ограничить экспорт в Россию любых авто, произведенных на ее территории, с объемом двигателя более двух литров , — пояснил «Известиям» основатель FRESH Денис Мигаль. — Это касается таких востребованных на российском рынке моделей, как Hyundai Santa Fe, топовых комплектаций Hyundai Sonata и большинства моделей Kia. Поэтому цена этих автомобилей может увеличиться значительно, даже в несколько раз.

Подорожание ждет и остальные автомобили, пусть и не такое существенное. Эксперты находят этому несколько причин.

Как считают в «Открытие Авто», первое повышение случится уже в январе или феврале: дилеры, которые держали ценник ради новогодних распродаж, поспешат наверстать упущенное.

— В дальнейшем, в течение года, цены на рынке будут расти параллельно инфляции, но снова могут сорваться в пике, если рубль подешевеет, как это было осенью, — полагают в компании.

Китайское предположение

Эксперты сходятся во мнении, что задавать тон в продажах новых импортных автомобилей в 2024 году будут китайские бренды.

— До конца следующего года китайские седаны могут составить до половины всех продаж новых машин, — полагают, например, в «Открытие Авто».

Ранее вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов, в беседе с «Известиями» прогнозировал, что в 2024 году официальные дилеры могут реализовать в России 1,8 млн автомобилей из КНР.

Цены на них будут формировать разнонаправленные факторы. В пользу роста, в частности, будет работать ситуация с параллельным импортом, запрещенным с 1 октября для официально представленных в России брендов, считают в «Открытие Авто». Это означает, что значительный сегмент китайских автомобилей остался без относительно дешевой альтернативы от частных перегонщиков, и цены у официальных дилеров будут формироваться уже без оглядки на «серых» конкурентов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С другой стороны, происходит постепенное насыщение российского рынка китайскими авто. По подсчетам аналитического агентства «Автостат», за 11 месяцев 2023 года количество дилеров китайских марок в России достигло двух тысяч. Год назад их было около тысячи.

В результате в 2024 году возможен переизбыток предложения со стороны китайских брендов и возникновение конкуренции между ними, считает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Вполне вероятно и начало ценовой войны между китайскими производителями, что поможет сдержать среднюю стоимость авто.

— На фоне возможной стагнации китайского сегмента рынка покупатель может рассчитывать на очень хорошие предложения, — добавил он.

Сдерживать потенциал роста цен в 2024 году, по мнению Андрея Ольховского, будет и повышение стоимости таких популярных инструментов, как лизинг и кредит. Значительный рост спроса на авто можно ожидать лишь после существенного смягчения денежно-кредитной политики государства, в частности, снижения ключевой ставки Центробанка, полагает эксперт. До того момента автомобильная инфляция будет сдержанной, «значительного роста цен, например, на 40%, как в 2022 году, ожидать не стоит», рассказал Ольховский «Известиям».

Впрочем, и здесь есть альтернативное мнение. Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов не исключил, что, несмотря на высокие ставки по кредитам, активность покупателей будет повышенной. По его мнению, связано это с тем, что в 2023 году российский рынок недополучил около 1,5 млн новых машин — это сформировало большой неудовлетворенный спрос.

Почему растут цены на иномарки

Несмотря на ряд факторов, сдерживающих рост стоимости импортных авто, средняя цена на них всё равно будет высокой, констатируют эксперты. Уже сейчас она составляет 2,8 млн рублей, отметил президент РОАД Алексей Подщеколдин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В начале 2024 года, после первой волны подорожания, она может достигнуть 3 млн рублей, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Такие цифры стали возможны из-за того, что «с российского рынка почти полностью исчез бюджетный сегмент автомобилей», констатировал он.

— Выбор в категории бюджетных моделей совершенно отсутствует, — согласился и Алексей Подщеколдин. — Сегмент бюджетных брендов сейчас — это модели стоимостью до 1,5 млн рублей, и в нем кроме АвтоВАЗа на нашем рынке сейчас никто не представлен.

По мнению эксперта, именно из-за высокого среднего ценника на новые автомобили, покупатели переключаются на рынок автомобилей с пробегом. По подсчетам Алексея Подщеколдина, продажи в сегменте б/у по итогам 2024 года составят около 7 млн машин.