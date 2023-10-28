Долгий путь: китайские автомобили преподносят владельцам сюрпризы

Спрос на китайские машины в России вырос в три раза с 2021 года. В этом году на подходе еще десяток новинок от уже привычных брендов из КНР. Эксперты говорят о том, что «китайцы» уже подросли в качестве: производители проделали работу над ошибками. Но к этим машинам всё еще немало вопросов. Насколько они подходят для российских дорог, выясняли «Известия».

Рынок продавца

Рост спроса на автомобили китайского производства вполне объясним: после ухода иностранных компаний спрос, особенно в массовом сегменте, не закрывает ни отечественное производство, ни параллельный импорт. На рынок хлынули китайские авто.

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За первую половину 2023 года китайские производители реализовали в нашей стране больше автомобилей (168 тыс.), чем за весь прошлый год. Количественно продажи увеличились в четыре раза, а доля рынка выросла за год с 10,6 до 46%, подсчитали в «Открытие Авто».

В 2023 году Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей, а Россия вышла вперед как их импортер КНР (оттуда импортируется 70% машин). Chery Tiggo, Haval Jolion, Geely Coolray — самые продаваемые на российском рынке. До конца года ждут еще с десяток новинок от уже привычных китайских брендов. Это электрические ORA и гибридные WEY от Haval, седан Livan S6 Pro, кроссовер Haima 8S и компактвэн Haima 7X.

Прогресс очевиден

— Китайский автопром за последние несколько лет совершил заметный рывок в автомобилестроении. Сейчас китайские бренды выпускают вполне конкурентные автомобили, с высоким уровнем комфорта и неплохим качеством. По электронной начинке они едва уступают европейскому или японскому автопроизводителю. Об этом говорит и массовое появление китайских электрокаров и гибридов достойного качества, — говорит Алексей Рузанов, технический директор сети автосервисов Fit Service.

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Китайские машины премиум-сегмента, по его словам, совсем близки к японским и корейским «одноклассникам».

Слабые места

Тем не менее техника из КНР в массе своей еще не адаптирована к российским реалиям.

Как рассказал Дмитрий Демчук, гендиректор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс», с большой вероятностью владельцы бюджетных китайских моделей в России столкнутся с тремя основными проблемами. Во-первых, это коррозия.

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— Хотя китайские производители заявляют о полной оцинковке кузова, коррозии пока не избежать. Резкие перепады температур в России и агрессивные реагенты на дорогах неизбежно приводят к повреждению лакокрасочного покрытия кузова и запускают коррозийный процесс, — поясняет эксперт.

Еще одно слабое место — труба кардана. Из-за мягкого китайского металла, не предназначенного для больших поперечных нагрузок, происходит деформация отдельных комплектующих. Крестовины механизмов выходят из строя и приводят к неисправности автомобиля.

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Наконец, «нежная» подвеска: уже при пробеге от 70 тыс. км появятся трещины от нагрузок, которые приведут к преждевременному износу подвески автомобиля, предупреждает Дмитрий Демчук. Впрочем, производители стараются исправляться.

— Например, Chery адаптирует автомобили для российского рынка, проводя испытания в Сибири и внося изменения в устройство подвески и других узлов. А компания Changan минимизирует затраты на адаптацию для рынка России, делая акцент на расширении модельного ряда, — отмечает автомобильный эксперт Александр Ковалев.

Масса и двигатель

Есть и более фундаментальные проблемы. Так, например, специалисты обращают внимание на то, что мощностные характеристики моторов некоторых китайских автомобилей не соответствуют массе, а значит, ожидаемой динамике переключения скоростей.

— Из-за этого коробка передач может сработать с задержкой, что при обгоне чревато возникновением опасных ситуаций на дороге. Чаще всего сложности с переключением скоростей возникают у китайских автомобилей с роботизированной коробкой передач, — поясняет Сергей Буров, руководитель маркетплейса запчастей «ПЭК:Молл».

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Стоит учесть и то, что большинство китайских автомобилей оснащены турбированными двигателями.

— Рабочий объем и размер таких двигателей меньше, чем у атмосферных. Небольшой агрегат работает в условиях высоких механических и тепловых нагрузок, давление наддува и температура в цилиндрах выше, чем в атмосферных двигателей. Из-за этого турбомотор может прийти в негодность уже через 150–250 тыс. км (в зависимости от топлива — бензин или дизель), в то время как атмосферные двигатели подлежат ремонту только через 300–400 тыс. км. Процедура ремонта турбокомпрессора или его замены — дорогостоящая , — объяснил автоэксперт.

Сколько проедет в итоге китайский автомобиль? Как утверждают в «ПЭК:Молл», большинство моделей ограничены ресурсом в 200 тыс. км пробега. Это соответствует примерно 10 годам эксплуатации, и остальные детали также проектируются с учетом отведенного срока.

Путаница с запчастями

С запчастями тоже непросто. Товарный рынок автозапчастей, в том числе китайских, не имеет четкой линейной структуры, он хаотичен и непредсказуем.

Стоимость одной и той же запчасти у разных продавцов может отличаться в несколько раз. Для автолюбителей абсолютно непонятен такой разброс цен и вводит в заблуждение относительно качества, указывает Дмитрий Михайлов, операционный директор группы сервисов CosmoVisa.

Фото: TASS/Chu Baorui/VCG/Visual China Group

— В России отсутствуют центральные склады автозапчастей китайских производителей, из-за чего россияне вынуждены долго ждать поставки некоторых комплектующих, — отмечает Сергегй Буров.

Все участники автосервисного рынка указывают на проблему c каталогами подбора автозапчастей.

— Китайские производители уделяют мало внимания формированию оригинальных официальных каталогов запчастей. Потому даже подбор расходников может быть затруднен. Автовладельцы вынуждены самостоятельно выбирать запчасти и расходные материалы на площадках дилеров или маркетплейсов, — отмечают в «ПЭК:Молл».

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Был опыт работы с китайским автопромом, но после закупки партии из 18 автомобилей выяснилось, что их сложно ремонтировать из-за особенностей запчастей, которые далеко не всегда подходят по размеру. То есть одна и та же запчасть могла подойти к одному автомобилю и не подойти к другому. Притом что они оба были одной модели одной марки. Кроме этого, китайские производители автомобилей зачастую не производят запчасти на старые модели, снятые с производства. В результате компания продала часть автомобилей, какие-то сдали в trade-in, — рассказал Михаил Коптев, коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго».

Несмотря на все огрехи, надежность китайских авто подтверждена рядом исследований. Например, аналитическое агентство JD Power изучила историю обращений владельцев авто из КНР с какой-либо проблемой к дилеру или производителю. На каждые 100 автомобилей Chery и Geely пришлось 215 и 216 обращений соответственно. Аналогичные показатели в 2023 году были у автомобилей Volvo и Volkswagen, замечает Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH.