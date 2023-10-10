Рублевый тормоз: рост цен может повлиять на продажи автомобилей

Цены на новые автомобили продолжают расти, дорожают даже машины российского производства. Автодилеры предупреждают: продажи в IV квартале могут снизиться. Стоит ли ждать, что и ценники также уйдут в минус, выясняли «Известия».

Какие автомобили подорожали больше всего

После резкого повышения коэффициентов по утилизационному сбору 1 августа 2023 года пошли в рост и цены на новые легковые автомобили. По данным маркетингового агентства НАПИ, в августе машины 127 комплектаций подорожали в диапазоне 0,1–14,3%. В сентябре рекомендованные розничные цены подросли еще на 0,2–10,4%, однако подорожавших комплектаций меньше — 81.

Больше других в прошлом месяце прибавил лифтбек JAC J7 — базовая версия подорожала сразу на 10,4%. Если раньше он стоил меньше 2 млн рублей, то теперь оценен в 2,129 млн рублей. Остальные комплектации этой модели подорожали на 8,8–9,4%. Прибавил в цене на 6,8–7,3% и кроссовер JAC JS6. Теперь он стоит в районе 3 млн рублей. Другие представленные в России китайские марки также стали дороже.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Цены на Lada Granta, самую доступную модель на российском рынке, выросли на 4,2–5,7%. Базовые версии, впрочем, стоят, как и прежде, — подорожали, по данным НАПИ, комплектации Comfort, #Club, Quest и Drive Active. Последняя прибавила в цене с 1,048 млн рублей до 1,108 млн рублей.

Оснащение для богатых

В октябре машины продолжили дорожать. Так, популярный Geely Coolray с обновлением прибавил 205–265 тыс. рублей и теперь в самой простой версии обойдется в 2,6 млн рублей. При этом автомобиль оснащается новым мотором 1,5 л с четырьмя цилиндрами вместо трех и мощностью 147 л. с.

Lada Vesta, вернувшаяся на второе место в списке самых популярных машин, с получением новых опций растет в цене. Так, в комплектации Life появилась громкая связь hands free, а ценник прибавил 80 тыс. рублей. Теперь такая «Веста» стоит дороже 1,5 млн. В комплектацию Enjoy добавили камеру заднего вида, ценник подрос на 98 тыс. рублей. Лидер по подорожанию — топ-весия Techno, у которой также появилась камера, что увеличило цену на 118 тыс. рублей. При этом базовая версия Comfort с 90-сильным мотором по-прежнему стоит 1,24 млн рублей.

Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

Еще один бестселлер рынка, кроссовер Haval Jolion, обзавелся новой комплектацией Elite Plus с системой мониторинга давления в шинах, электроприводом складывания зеркал, цифровой приборной панелью, системой кругового обзора. Климат-контроль стал двухзонным, а сиденья обиты не тканью, а экокожей. При этом прибавка в цене в сравнении с комплектацией Elite составила всего 70 тыс. рублей, до 2,339 млн рублей.

По данным аналитического агентства «Автостат», в августе средневзвешенная цена нового автомобиля впервые превысила 3 млн рублей. Причем большинство доступных автомобилей перешагнули отметку 2 млн рублей, включая российский бренд «Москвич». Ниже этого порога остаются российские автопроизводители АвтоВАЗ и УАЗ, а также единичные иномарки, например Changan Alsvin и Livan X3 Pro.

«Не стоит ожидать радужных прогнозов»

В Российской ассоциации автодилеров (РОАД) спрогнозировали падение продаж новых легковых автомобилей в РФ в IV квартале 2023 года на 5–10% относительно результатов III квартала. Рынок легковых машин в IV квартале, по данным РОАД, может составить 284–300 тыс. легковых машин.

«В IV квартале не стоит ожидать радужных прогнозов по авторынку. Это связано с тремя главными причинами: повышением утилизационного сбора, повышением ставки ЦБ, из-за чего дорожают кредиты и лизинговые программы, и ослаблением рубля. Оптимистичный прогноз — авторынок останется на уровне III квартала, а реалистичный — падение примерно на 5–6%, может быть, даже на 10%», — сообщили в ассоциации. Там также отметили, что в годовом выражении в IV квартале будет наблюдаться рост авторынка примерно в два раза за счет низкой базы прошлого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Продажи будут снижаться из-за роста цен, подорожания кредитов, увеличения утильсбора и просто отсутствия предложения в сегменте до 2 млн рублей, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Где больше всего вырос утильсбор? В сегменте до 1,8 л. Какие двигатели у АвтоВАЗа? Именно такие. Сейчас цену машинокомплекта в Китае можно смело умножать на два плюс маржа дилера 7–8% — получится цена автомобиля в России. Никакой машины, по крайней мере новой генерации, дешевле 2 млн у нас не появится в силу регуляторного воздействия, — считает Бургазлиев.

Что будет с ценами

Увеличение цен на новые автомобили стало вполне предсказуемым, последствия индексации утилизационного сбора и падения курса рубля меняют ситуацию на рынке, считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. При этом, по его словам, пересмотр цен практически не сказался на динамике продаж.

— Отложенный спрос наряду с риском повышения прайс-листов в будущем — это факторы, заставляющие задуматься о покупке авто уже сейчас — отметил Терлюкевич.

Снижения цен на автомобили ожидать не стоит, уверен заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев,

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Наоборот, в связи с ситуацией на валютном рынке очевидно, что подорожание в ближайшее время продолжится. Оно ступенчато произойдет во всех сегментах. В ближайшие месяцы стоимость новых автомобилей в среднем по рынку повысится еще на 5–7%. Гораздо медленнее будут меняться в цене автомобили китайских брендов, с официально выстроенной дилерской сетью и более сдержанной ценовой политикой. И заметно быстрее подорожает параллельный импорт, — считает эксперт.

Ни производители, ни дилеры не отказываются от скидок и акций, отмечает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

— Скидки и специальные условия — это технология продаж, изменение цен никак не влияет на эти программы, если мы хотим сохранять продажи. Безусловно, в октябре будут дополнительные шаги по изменению цен на автомобили. Утильсбор уже применен к ценообразованию, но это не значит, что импортеры сразу его включили дополнительно в стоимость. Они отыграют новые издержки, но будут делать это так, чтобы влияние на продажи и доходность было наименее чувствительным, — отметил Ольховский.