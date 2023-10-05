Все выше и выше: с начала года продажи машин выросли на 51%

С января по сентябрь в России было продано более 717 тыс. новых автомашин, что на 51,1% больше, чем за три квартала прошлого года. По итогам первого осеннего месяца авторынок показал положительную динамику. Однако по сравнению с летом темпы роста продаж замедлились. Эксперты считают, что по итогам года вполне может быть преодолена планка в 1 млн проданных автомобилей. Тем не менее некоторые специалисты полагают, что с достижением этого уровня могут возникнуть сложности. Подробности — в материале «Известий».

Рост со снижением

Продажи легковых автомобилей в сентябре достигли 110 538 шт. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом лишь немного превышает результат августа (109,7 тыс машин). Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. В агентстве отмечают, что, несмотря на общий рост продаж новых автомобилей, с середины прошлого месяца отмечается тенденция к снижению количества реализованных машин.

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«Локомотивом» продаж остается АвтоВАЗ, сумевший заметно нарастить объемы выпуска в первом осеннем месяце. Например, по сравнению с августом производство в Тольятти увеличилось на 17%, с 39 891 до 46 909 шт. Не помешали даже санкции против российского автопроизводителя, введенные США в прошлом месяце.

— На сегодняшний день АвтоВАЗ готов поддерживать максимальный темп работы и непрерывность производства. Прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на нашу работу. Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций«, — заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. При этом он не исключил риска появления второстепенных факторов вроде прохождения зарубежных платежей или регулярности поставок материалов или субкомпонентов.

Лидеры рынка

Самым популярным автомобильным брендом на протяжении долгого времени остается Lada. Сентябрь не стал исключением: продажи автомобилей этой марки достигли 34 991 шт., что на 100% больше, чем годом ранее, и на 27,5% превышает показатели августа. Самым популярным иностранным производителем стала Chery — 12 102 машины. Этот китайский бренд нарастил продажи как в сравнении с сентябрем прошлого года (+215%), так и с августом 2023 года (+12%). Haval догоняет Сhery — 11 080 машин в сентябре, рост на 249 и 29% соответственно. В августе эта марка была на четвертом месте, а в сентябре потеснила Geely и стала третьей. Тем не менее Geely также увеличила продажи — 9175 машин. Топ-5 замыкает Changan, сделавший в этом году серьезный рывок — 6110 машин, плюс 2456% к сентябрю прошлого года. Далее следуют вышедшая на российский рынок в конце прошлой осени Omoda с результатом 5225 машин ( – 13,4% по сравнению с августом) и Exeed, продавший в прошлом месяце 4520 автомобилей ( – 9,3% к августу, +253% к прошлому сентябрю).

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В топ-10 из не российских и не китайских брендов остались только южнокорейская Kia (2378 машин) и японская Toyota (2345 машин), но их продажи и доля рынка постепенно снижается. Десятку лидеров замыкает новичок — Jetour, сумевший реализовать 1600 автомобилей.

В «личном зачете» бестселлером остается Lada Granta — 19 365 шт. На второе место вырвалась Vesta (6092 машины) —лучший результат этой модели с февраля 2022 года. «Нивы» Travel (5009 шт.) и Legend (4070 шт.) расположились на 4-м и 6-м местах. Самой популярной иномаркой в сентябре стал Haval Jolion (5733 экз.), обошедший Chery Tiggo 7 Pro Max (4521 машина). Также в топ-10 уже традиционно вошли Omoda C5 (4070 шт.), Chery Tiggo 4 Pro (3750 машин) и Geely Coolray (3214 автомобилей). В топ-10 впервые попал Geely Monjaro (2863 шт.), самый крупный и дорогой кроссовер китайской марки.

Быть ли миллиону?

Всего за девять месяцев было продано 717 310 новых легковых машин — на 51,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики агентства «Автостат» считают, что при оптимистичном сценарии объем рынка в 2023 году превысит 1 млн автомобилей.

Похожей точки зрения придерживается заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. По его мнению, при сохранении нынешней ситуации авторынок по итогам года вполне может «пробить» отметку в 1 млн шт. При этом эксперт прогнозирует дальнейший рост цен на машины.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— До конца года новые автомобили, без сомнений, еще будут дорожать. В среднем по рынку рост цен может составить в районе еще 5–7%, — полагает он.

Несмотря на это, представитель «Авилона» не видит предпосылок к снижению спроса на автомобили. Более того, рост цен на них даже дополнительно стимулирует потенциальных покупателей на приобретение машины, отмечает он.

— Этот тренд мы, в частности, наблюдали в августе, — заявил «Известиям» Ренат Тюктеев.

Однако не все эксперты разделяют подобный оптимизм. Наметившаяся во второй половине сентября тенденция к снижению продаж новых автомобилей продолжится, и маловероятно, что по итогам года авторынок выйдет на показатель в 1 млн проданных машин, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Автомобили дорожают, стоимость автокредитов с учетом недавнего повышения Центробанком ключевой ставки тоже растет. Это не лучшим образом сказывается на спросе. Есть основания полагать, что продажи до конца года будут снижаться или по крайней мере темпы роста заметно уменьшатся, — полагает он.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

По данным агентства «Автостат», объем выданных автокредитов в прошлом месяце по сравнению с сентябрем 2022 года вырос в два раза в количественном и в 2,6 раза в денежном выражении. Однако по сравнению с сентябрем 2023 года эти показатели уменьшись на 1 и 2% соответственно.

Показатель в 1 млн проданных автомобилей — это в большей степени некая «сакральная» цифра для обывателя, считает директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи. Для авторынка она не столь важна, полагает она.

— По большому счету не столь важно, будет в этом году продано 980 тыс. машины, 1 млн или чуть больше. Для рынка гораздо важнее, чтобы объемы продаж новых не упали до 900 тыс. шт. и ниже. На данный момент предпосылок к этом нет: тенденция складывается таким образом, что объем проданных автомобилей стремится к отметке 1 млн шт., — отметила она в беседе с «Известиями».