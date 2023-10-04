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Продажи Lada за три квартала выросли на 96%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По итогам сентября в России продано 36 231 пассажирский и коммерческий автомобиль Lada, что на 8,7% выше августа и является лучшим результатом за последние два года. Всего за девять месяцев в РФ официальные дилеры Lada продали 242 552 новых автомобиля, что на 96% выше, чем аналогичный показатель 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа 4 октября.

Свой максимум продаж с марта 2022 года обновила Lada Vesta: в течение сентября продан 7301 автомобиль. Всего с начала продаж реализовано 24 381 Lada Vesta нового поколения.

Lada Granta, самая массовая и доступная модель бренда, была продана в количестве 19 913 единиц. Это новый рекорд продаж с момента старта производства (и на 48,4% выше, чем в сентябре 2022 года). Niva Legend в сентябре разошлась тиражом в 4070 автомобилей, что является лучшим показателем с 2014 года. При этом продажи Niva Travel в сентябре 2023 года составили 4295 автомобилей.

Отмечается, что компания продолжает наращивать темпы производства новых автомобилей. Несмотря на возросшее санкционное давление, в III квартале 2023 года выпущено более 118 тыс. автомобилей, что в 1,7 раза выше объемов производства во II квартале.

С сентября 2023 года все три производственные линии в Тольятти переведены на максимальный темп работы. По сравнению с августом выпуск автомобилей в сентябре увеличился на 17% (с 39 891 до 46 909 шт.). Текущий объем производства позволяет удовлетворять спрос на рынке и поддерживать наполненность складов дилерских центров.

«На сегодняшний день АвтоВАЗ готов поддерживать максимальный темп работы и непрерывность производства. Прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на нашу работу, хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые АвтоВАЗ не имеет влияния — к примеру, прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес наших прямых поставщиков. Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций», — отметил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Без кальяна в багажнике: зачем АвтоВАЗ возродил спортивную «Ладу»
Тест-драйв Lada Granta Sport

29 сентября АвтоВАЗ допустил начало производства новой модели Lada в 2023 году. Как пояснил Соколов, новинка станет второй моделью после выпускаемой с июня этого года Lada X-Cross 5. Он добавил, что завод нацелен на запуск второй модели в Санкт-Петербурге на рубеже 2023–2024 годов.

22 сентября АвтоВАЗ официально запустил продажи обновленной Lada Granta Sport. От своего предшественника она отличается более мощным двигателем и повышенной управляемостью.

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