Пошли за новыми: в России сократились продажи автомобилей с пробегом

В сентябре впервые с начала весны на вторичном рынке автомобилей зафиксировано сокращение объемов продаж. Эксперты объясняют это резким ростом спроса на автомобили с пробегом в середине лета, а также смещением интереса покупателей в сегмент новых машин. Снижение продаж подержанных автомобилей — временное явление, полагают специалисты. В тенденциях и перспективах вторичного авторынка разбирались «Известия».

Больше, но меньше

По итогам сентября в России было продано 509,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом . Об этом свидетельствуют данные исследования вторичного авторынка, проведенного специалистами аналитического агентства «Автостат». Это на 11% больше результатов сентября прошлого года, однако на 8% меньше количества б/у машин, проданных в августе. Аналитики агентства подчеркивают, что на рынке подержанных автомобилей отмечался рост с начала весны. Рекордным стал август, когда было заключено более 551 тыс. сделок в отношении машин с пробегом. Предыдущий похожий результат был зафиксирован почти два года назад, в ноябре 2021-го. В итоге за девять месяцев в стране было продано 4,33 млн подержанных машин, что на четверть превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Что берем?

Отечественная Lada в сентябре сохранила статус самого популярного на вторичном рынке автомобильного бренда. На эти машины пришлось почти 23% от всех проданных авто с пробегом. В первый месяц осени б/у машины, выпущенные АвтоВАЗом, приобрели 115,3 тыс. человек, что на 8,4% больше, чем в сентябре прошлого года. На втором месте с результатом в 59,1 тыс. машин — японская Toyota (+13,7%). Далее следуют южнокорейские Kia (27,9 тыс. машин) и Hyundai (27,3 тыс. штук ). Продажи этих брендов на вторичном рынке по отношению к сентябрю прошлого года выросли на 11,4 и 4,3% соответственно. Замыкают топ-5 модели Nissan: в прошлом месяце было продано 27,1 тыс. подержанных машин этой марки, что на 13,4% больше прошлогоднего результата. Эксперты «Автостата» отмечают, что эти пять брендов занимают чуть больше половины всего вторичного автомобильного рынка.

В «личном зачете» лидером в сентябре стал Ford Focus с результатом в 10,6 тыс. машин. С минимальным отрывом за ним следует Lada-2114 (10 482 машины), бронза — у Kia Rio (9626 штук ). Четвертую строчку занимает Hyundai Solaris (9445 штук), на пятом месте — Toyota Corolla (9077 штук). Места с шестого по восьмое заняли модели АвтоВАЗа: Priora (8892 штуки), «Семерка» (8879 штук) и «Нива» (8558 штук). Замыкают десятку самых популярных подержанных автомобилей Toyota Camry (7516 штук) и Lada Granta (7131 штука).

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Дилеры падения не заметили

Снижение динамики рынка автомобилей с пробегом в сентябре может быть связано с тем, что покупатели в июле-августе стремились совершить покупку в кратчайшие сроки, ожидая очередного подорожания, считает директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков. При этом заметного изменения спроса на б/у машины он не отмечает.

— Этим летом мы наблюдали высокий спрос, и в сентябре он сохранился. Интерес к покупке во вторичном сегменте по-прежнему подогрет ожиданием роста цен. И пока предпосылок к какому-либо существенному снижению спроса в ближайшие месяцы мы не наблюдаем. Предложение в сегменте продолжает расширяться в основном за счет trade-in, который сейчас востребован среди клиентов, — заявил «Известиям» представитель «Авилона».

Относительно прошлого года общий рост продаж автомобилей с пробегом составляет примерно 20%, отметил директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

— На начало октября этот тренд продолжается, спрос стабилен. Относительно конца августа склад подержанных автомобилей увеличился на 10%. В целом на рынке много автомобилей с пробегом европейских и корейских брендов сроком владения от 6 лет и стоимостью до 2,5 млн рублей, — заявил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вместе с тем эксперт признает, что определенные сложности на вторичном рынке автомобилей всё же существуют. По его мнению, негативное влияние на продажи машин с пробегом могут оказать кредитные и лизинговые ставки, которые в последнее время выросли.

— Кроме того, ввоз автомобилей с пробегом по параллельному импорту практически сошел на нет из-за текущих курсов валют. Выраженный тренд в поставках по параллельному импорту — основной поток автомобилей поступает из Китая, а не из Европы. Это связано с высоким курсом доллара и евро по отношению к рублю, — отметил он.

Желобов также отметил, что из-за повышения ставок утильсбора и роста логистических издержек подержанные автомобили заметно подорожали.

— Например, автомобили с объемом двигателя до двух литров стали дороже на 350–400 тыс. рублей. Модели с объемом двигателя 2–3 л выросли в цене на 850–900 тыс. рублей, а машины с двигателем от 3 л и выше — на 1,2–1,3 млн рублей.

Временное явление

Фото: ТАСС/​Сергей Бобылев

На общем фоне роста рынка подержанных автомобилей незначительное снижение продаж в сентябре носит временный характер, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Этот спад «в моменте» связан с переориентацией части покупателей на новые машины, считает он.

— Понимая, что дешевле автомобили уже не станут, определенная часть покупателей решила приобрести новую модель, пока она не стала еще дороже. Соответственно, это сказалось на продажах подержанных моделей. Возможно, такая тенденция сохранится и в этом месяце. В целом, несмотря на определенный дефицит машин с пробегом, ситуация на вторичном рынке стабилизируется. Нынешний спад продаж — это скорее временное явление, чем устойчивая тенденция, — рассказал Бургазлиев.

По его мнению, в ближайшей перспективе ожидать серьезных изменений на рынке подержанных автомобилей не стоит. Рост продаж, скорее всего, несколько замедлится, но при этом положительная динамика всё же сохранится, прогнозирует он.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто также считает, что резкого снижения продаж автомобилей с пробегом ожидать не стоит. При этом структура вторичного автомобильного рынка может заметно измениться.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин