Что им негоже: из КНР в Россию начнут поставлять машины с пробегом
Китайские компании начинают поставки в нашу страну автомобилей с пробегом. В условиях дефицита ликвидных моделей на вторичном авторынке, такие машины будут пользоваться в России спросом, считают эксперты. Однако покупка б/у «китайца» может повлечь неприятные сюрпризы, предупреждают специалисты. Подробности выясняли «Известия».
Новое направление
До конца года в Россию из Китая будет поставлено около 1 тыс. автомобилей с пробегом. Об этом в рамках Девятой международной выставки приграничной торговли, проходящей в городе Суйфэньхэ, заявил заместитель генерального директора международной логистической компании «Дракон-линк» Гэ Синь. Он отметил, что фирма еще в середине весны получила от властей КНР лицензию на экспорт в Россию автомобилей с пробегом. По его словам, первая партия из 92 подержанных машин уже прибыла из Китая в нашу страну. Большая часть из них не старше пяти лет, добавил он.
В дальнейшем «Дракон-линк» намерен увеличивать объемы поставок подержанных автомобилей из КНР и расширять это направление, отметил Гэ Синь. В планах фирмы развитие офисов в Москве, Хабаровске и Владивостоке.
К увеличению числа ввозимых из Китая подержанных машин на Дальнем Востоке решили подготовиться заранее. К примеру, в начале августа на территории Хабаровской таможни открылась специализированная лаборатория, сотрудники которой на месте проводят необходимые экспертизы, оценивая соответствие импортируемых автомобилей российским требованиям по безопасности.
Дефицит ликвидности
По данным аналитического агентства «Автостат», за первое полугодие в России было продано более 52 тыс. подержанных автомобилей китайских брендов, что составляет около 2% всего рынка машин с пробегом. На этом фоне 1 тыс. б/у автомобилей, которые до конца года планируется привезти в нашу страну, вряд ли смогут оказать какое-то заметное влияние рынок подержанных машин, считают эксперты.
Тем не менее, в условиях дефицита ликвидных моделей с пробегом по России, импорт б/у автомобилей — достаточно перспективное направление, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.
— Для потребителя любая подпитка рынка — это, безусловно, благо. Появляются дополнительные варианты выбора. В Китае огромный парк автомобилей, значительная часть которого представлена относительно доступными моделями. Несмотря на таможенные пошлины, утильсбор, издержки на логистику, конечная стоимость таких машин в нашей стране может быть достаточно привлекательной, — завил он «Известиям».
По его мнению, за последние несколько лет китайские автопроизводители сделали серьезный шаг вперед. У многих потенциальных покупателей уже нет прежнего скепсиса в отношении машин из КНР, считает эксперт. Поскольку значительный рост продаж новых машин китайских брендов в нашей стране начался относительно недавно, на вторичном рынке «свежих» машин с небольшим пробегом пока немного, отмечает эксперт. Эту нишу вполне могут занять автомобили, ввезенные из КНР, полагает он.
В прошлом году о планах поставок Hongqi и VW с пробегом сообщал автопроизводитель FAW.
Особенности китайского автопарка
Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков считает, что появление дополнительного источника пополнения рынка подержанных машин является несомненным «плюсом» для потребителя. Вместе с тем, автомобили, которые эксплуатировались в КНР, имеют свои особенности, отмечает он.
— Здесь необходимо учитывать менталитет китайских автовладельцев. В отличие от японцев, которые буквально сдувают пылинки со своего автомобиля, у китайцев отношение к машине более прагматичное. В большинстве случаев для них это просто обычная вещь. Как следствие — более халатное отношение как к внешнему виду машины, так и к ее техническому состоянию, — рассказал «Известиям» Максим Кадаков.
Рыночные перспективы подержанных моделей из КНР во многом будет зависеть от общей экономической ситуации в нашей стране, отмечает он. Сейчас против импортеров таких машин играют заметное снижение курса рубля по отношению к юаню, а также выросшие с 1 августа ставки утилизационного сбора.
— Допустим, что какая-то модель в Китае в пересчете на российскую валюту стоит 500 тыс. рублей. Растаможка, уплата утильбора и расходы на логистику прибавят к этой цене, по самым грубым подсчетам, еще 500–600 тыс. рублей. Плюс маржа продавца. Таким образом, в России стоимость этой машины уже переваливает за 1 млн рублей. Соответственно, она будет востребована только в том случае, если цена на аналоги окажется выше, — отмечает Кадаков.
«Мокрое» дело
Приобретение подержанного автомобиля, ввезенного из КНР, может быть связано с серьезными рисками, предупреждает вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Главные из них — непрозрачная история техобслуживания, а также потенциальные проблемы с запчастями к таким машинам.
— Если в отношении подержанных автомобилей, которые были ввезены в Россию из Европы, Японии или США, есть понимание, как проверить их техническую и юридическую истории, то в отношении машин из Китая, таких наработок пока нет. Кто и как обслуживал конкретный автомобиль, пока он эксплуатировался в КНР, сейчас понять достаточно сложно, — подчеркивает эксперт.
Кроме того, если в случае с моделями, которые официально представлены на нашем рынке, ситуация с запчастями нормальная, то поиск деталей для «экзотики» может быть связан с определенным сложностями, считает он.
Еще одним существенным риском при покупке подержанного автомобиля из Китая вице-президент НАС называет подверженность определенных регионов этой страны природным катаклизмам.
— Мощные тайфуны в ряде провинций Китая — явление очень частое. Буквально на днях такой тайфун вызвал серьезное наводнение. Под водой оказались тысячи автомобилей. Никто не даст гарантию, что эти и другие китайские «утопленники» не окажутся в нашей стране, — отметил Антон Шапарин.