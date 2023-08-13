Что им негоже: из КНР в Россию начнут поставлять машины с пробегом

Китайские компании начинают поставки в нашу страну автомобилей с пробегом. В условиях дефицита ликвидных моделей на вторичном авторынке, такие машины будут пользоваться в России спросом, считают эксперты. Однако покупка б/у «китайца» может повлечь неприятные сюрпризы, предупреждают специалисты. Подробности выясняли «Известия».

Новое направление

До конца года в Россию из Китая будет поставлено около 1 тыс. автомобилей с пробегом. Об этом в рамках Девятой международной выставки приграничной торговли, проходящей в городе Суйфэньхэ, заявил заместитель генерального директора международной логистической компании «Дракон-линк» Гэ Синь. Он отметил, что фирма еще в середине весны получила от властей КНР лицензию на экспорт в Россию автомобилей с пробегом. По его словам, первая партия из 92 подержанных машин уже прибыла из Китая в нашу страну. Большая часть из них не старше пяти лет, добавил он.

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В дальнейшем «Дракон-линк» намерен увеличивать объемы поставок подержанных автомобилей из КНР и расширять это направление, отметил Гэ Синь. В планах фирмы развитие офисов в Москве, Хабаровске и Владивостоке.

К увеличению числа ввозимых из Китая подержанных машин на Дальнем Востоке решили подготовиться заранее. К примеру, в начале августа на территории Хабаровской таможни открылась специализированная лаборатория, сотрудники которой на месте проводят необходимые экспертизы , оценивая соответствие импортируемых автомобилей российским требованиям по безопасности.

Дефицит ликвидности

По данным аналитического агентства «Автостат», за первое полугодие в России было продано более 52 тыс. подержанных автомобилей китайских брендов, что составляет около 2% всего рынка машин с пробегом. На этом фоне 1 тыс. б/у автомобилей, которые до конца года планируется привезти в нашу страну, вряд ли смогут оказать какое-то заметное влияние рынок подержанных машин, считают эксперты.

Тем не менее, в условиях дефицита ликвидных моделей с пробегом по России, импорт б/у автомобилей — достаточно перспективное направление, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

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— Для потребителя любая подпитка рынка — это, безусловно, благо. Появляются дополнительные варианты выбора. В Китае огромный парк автомобилей, значительная часть которого представлена относительно доступными моделями. Несмотря на таможенные пошлины, утильсбор, издержки на логистику, конечная стоимость таких машин в нашей стране может быть достаточно привлекательной, — завил он «Известиям».

По его мнению, за последние несколько лет китайские автопроизводители сделали серьезный шаг вперед. У многих потенциальных покупателей уже нет прежнего скепсиса в отношении машин из КНР, считает эксперт. Поскольку значительный рост продаж новых машин китайских брендов в нашей стране начался относительно недавно, на вторичном рынке «свежих» машин с небольшим пробегом пока немного, отмечает эксперт. Эту нишу вполне могут занять автомобили, ввезенные из КНР, полагает он.

В прошлом году о планах поставок Hongqi и VW с пробегом сообщал автопроизводитель FAW.

Особенности китайского автопарка

Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков считает, что появление дополнительного источника пополнения рынка подержанных машин является несомненным «плюсом» для потребителя. Вместе с тем, автомобили, которые эксплуатировались в КНР, имеют свои особенности, отмечает он.

— Здесь необходимо учитывать менталитет китайских автовладельцев. В отличие от японцев, которые буквально сдувают пылинки со своего автомобиля, у китайцев отношение к машине более прагматичное. В большинстве случаев для них это просто обычная вещь. Как следствие — более халатное отношение как к внешнему виду машины, так и к ее техническому состоянию , — рассказал «Известиям» Максим Кадаков.

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Рыночные перспективы подержанных моделей из КНР во многом будет зависеть от общей экономической ситуации в нашей стране, отмечает он. Сейчас против импортеров таких машин играют заметное снижение курса рубля по отношению к юаню, а также выросшие с 1 августа ставки утилизационного сбора.

— Допустим, что какая-то модель в Китае в пересчете на российскую валюту стоит 500 тыс. рублей. Растаможка, уплата утильбора и расходы на логистику прибавят к этой цене, по самым грубым подсчетам, еще 500–600 тыс. рублей. Плюс маржа продавца. Таким образом, в России стоимость этой машины уже переваливает за 1 млн рублей. Соответственно, она будет востребована только в том случае, если цена на аналоги окажется выше, — отмечает Кадаков.

«Мокрое» дело

Приобретение подержанного автомобиля, ввезенного из КНР, может быть связано с серьезными рисками, предупреждает вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин . Г лавные из них — непрозрачная история техобслуживания, а также потенциальные проблемы с запчастями к таким машинам.

— Если в отношении подержанных автомобилей, которые были ввезены в Россию из Европы, Японии или США, есть понимание, как проверить их техническую и юридическую истории, то в отношении машин из Китая, таких наработок пока нет. Кто и как обслуживал конкретный автомобиль, пока он эксплуатировался в КНР, сейчас понять достаточно сложно, — подчеркивает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Кроме того, если в случае с моделями, которые официально представлены на нашем рынке, ситуация с запчастями нормальная, то поиск деталей для «экзотики» может быть связан с определенным сложностями, считает он.

Еще одним существенным риском при покупке подержанного автомобиля из Китая вице-президент НАС называет подверженность определенных регионов этой страны природным катаклизмам.