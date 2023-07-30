Реклама
Прямой эфир
Мир
С начала года Украина получила более $25 млрд финансовой помощи
Армия
Российский беспилотник уничтожил БМП Bradley ВСУ под Артемовском
Армия
На Тихоокеанском флоте во Владивостоке отпраздновали День ВМФ
Мир
Путин и африканские лидеры посетили Кронштадт
Мир
NYT узнала об опасении в США за свои военные операции из-за китайских хакеров
Мир
Путин подвел итоги саммита Россия — Африка
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Мир
Председатель КНР распорядился ускорить модернизацию армии страны
Армия
Губернатор Севастополя заявил о высокой роли флота в защите рубежей России
Мир
Тайфун «Доксури» нанес китайской провинции Фуцзянь ущерб в $425 млн
Спорт
Литовка Мейлутите установила мировой рекорд на 50 м брассом
Мир
Многодетный отец из Магадана пожал руку Путину
Общество
Многодетные семьи поблагодарили Путина за поддержку

Тайфун «Доксури» нанес китайской провинции Фуцзянь ущерб в $425 млн

0
Фото: Global Look Press/Zhou Yi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тайфун «Доксури», который обрушился на китайскую провинции Фуцзянь накануне, нанес ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (около $425 млн). Об этом сообщила газета Global Times в субботу, 30 июля.

«По данным провинциального штаба по борьбе с наводнениями и засухой, тайфун «Доксури» затронул 1,45 млн человек, что привело к прямым экономическим потерям на общую сумму 3,053 млрд юаней», — говорится в материале.

Также отмечается, что власти провинции организовали экстренную эвакуацию и помогли переселить до 150 тыс. пострадавших местных жителей. В общей сложности обрушилось 90 домов, более 346 домов получили серьезные повреждения.

Тайфун также уничтожил сельскохозяйственные посевы, затронув площадь в 10, 8 тыс. га и уничтожив, по оценкам, 456,6 га урожая.

Штормовой передел: почему непогода случается всё чаще и длится дольше
Как компенсировать ущерб от травм и порчи имущества из-за упавших деревьев и строительных конструкций

28 июля сообщалось, что на Филиппинах в результате проливных дождей, наводнений и оползней, вызванных тайфуном «Доксури», 13 человек погибли, еще 20 пропали без вести. Отмечалось, что тайфун затронул на Филиппинах более 500 тыс. человек. Более 29 тыс. эвакуированных всё еще находятся в 479 временных убежищах.

Юго-Восточная Азия является наиболее подверженным стихийным бедствиям регионом в мире, в основном из-за своего расположения в Тихоокеанском огненном кольце и Тихоокеанском поясе тайфунов. В год тут может произойти несколько десятков тайфунов и сильных штормов, некоторые из них сильные и разрушительные.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023