Тайфун «Доксури» нанес китайской провинции Фуцзянь ущерб в $425 млн

Тайфун «Доксури», который обрушился на китайскую провинции Фуцзянь накануне, нанес ущерб не менее чем в 3 млрд юаней (около $425 млн). Об этом сообщила газета Global Times в субботу, 30 июля.

«По данным провинциального штаба по борьбе с наводнениями и засухой, тайфун «Доксури» затронул 1,45 млн человек, что привело к прямым экономическим потерям на общую сумму 3,053 млрд юаней», — говорится в материале.

Также отмечается, что власти провинции организовали экстренную эвакуацию и помогли переселить до 150 тыс. пострадавших местных жителей. В общей сложности обрушилось 90 домов, более 346 домов получили серьезные повреждения.

Тайфун также уничтожил сельскохозяйственные посевы, затронув площадь в 10, 8 тыс. га и уничтожив, по оценкам, 456,6 га урожая.

28 июля сообщалось, что на Филиппинах в результате проливных дождей, наводнений и оползней, вызванных тайфуном «Доксури», 13 человек погибли, еще 20 пропали без вести. Отмечалось, что тайфун затронул на Филиппинах более 500 тыс. человек. Более 29 тыс. эвакуированных всё еще находятся в 479 временных убежищах.

Юго-Восточная Азия является наиболее подверженным стихийным бедствиям регионом в мире, в основном из-за своего расположения в Тихоокеанском огненном кольце и Тихоокеанском поясе тайфунов. В год тут может произойти несколько десятков тайфунов и сильных штормов, некоторые из них сильные и разрушительные.