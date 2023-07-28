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На Филиппинах 13 человек погибли в результате шторма «Доксури»

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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
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На Филиппинах 13 человек погибли в результате проливных дождей, наводнений и оползней, вызванных тайфуном «Доксури», еще 20 пропали без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» в пятницу, 28 июля, со ссылкой на национальное агентство Филиппин по чрезвычайным ситуациям.

По данным Национального совета по снижению риска бедствий и управлению ими, девять человек погибли в результате оползня в административном районе Кордильера, один — в регионе Илокос на севере Филиппин, двое — в центральной части Филиппин и один — в провинции недалеко от Манилы.

Агентство добавило, что девять других пропали без вести в административном районе Кордильеры и 11 — в долине Кагаян, регионе на севере Филиппин.

Отмечается, что тайфун «Доксури» затронул на Филиппинах более 500 тыс. человек. Более 29 тыс. эвакуированных всё еще находятся в 479 временных убежищах.

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25 июля сообщалось о двоих погибших на Филиппинах из-за «Доскури». На тот момент тайфун затронул более 180 тыс. человек в стране, из них около 11 тыс. были вынуждены эвакуироваться. В некоторых регионах были отменены уроки в школах и объявлены выходные для работников. Отмечалось, что в центре тайфуна скорость достигала до 175 км/ч.

Филиппины являются одной из стран, наиболее подверженных стихийным бедствиям в мире, в основном из-за своего расположения в Тихоокеанском огненном кольце и Тихоокеанском поясе тайфунов. В среднем на страну-архипелаг приходится 20 тайфунов в год, некоторые из них сильные и разрушительные.

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