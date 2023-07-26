Двое человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах

Как минимум две женщины погибли во вторник, 25 июля, из-за супертайфуна «Доскури» на Филиппинах. Об этом 26 июля сообщает местная газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на данные полиции.



«71-летняя Адельфа Эсколано была найдена мертвой в 11 часов утра во вторник после того, как ее дом был затоплен внезапным наводнением в Барангай-Иглесия в Кардоне», — пишет газета.



Другая женщина Делиса Ларго была найдена в Лагуна-де-Бэй возле парка Касаринлан в Барангай Сантьяго. Полиция сообщила, что перед смертью Ларго пошла туда, чтобы собрать «канконг» (водяной шпинат), и утонула.

Тайфун затронул более 180 тыс. человек в стране, из них около 11 тыс. были вынуждены эвакуироваться. В некоторых регионах были отменены уроки в школах и объявлены выходные для работников.



В центре тайфуна скорость достигала до 175 км/ч. Сейчас он постепенно ослабевает, двигаясь со скоростью 42 км/ч. Несмотря на это, метеорологические службы предупреждают о сохранении высокого уровня опасности и возможных наводнениях.



Ранее, 2 июня, сообщалось об отмене более 260 авиарейсов в Японии из-за тайфуна «Мавар». Кроме того, была также нарушена работа и других транспортных средств. Центральная японская железная дорога заявила, что приостановила работу всех сверхскоростных поездов Токайдо-синкансэн.