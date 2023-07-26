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Двое человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах

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Фото: REUTERS/Philippine Coast Guard
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Как минимум две женщины погибли во вторник, 25 июля, из-за супертайфуна «Доскури» на Филиппинах. Об этом 26 июля сообщает местная газета Philippine Daily Inquirer со ссылкой на данные полиции.

«71-летняя Адельфа Эсколано была найдена мертвой в 11 часов утра во вторник после того, как ее дом был затоплен внезапным наводнением в Барангай-Иглесия в Кардоне», — пишет газета.

Другая женщина Делиса Ларго была найдена в Лагуна-де-Бэй возле парка Касаринлан в Барангай Сантьяго. Полиция сообщила, что перед смертью Ларго пошла туда, чтобы собрать «канконг» (водяной шпинат), и утонула.

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Тайфун затронул более 180 тыс. человек в стране, из них около 11 тыс. были вынуждены эвакуироваться. В некоторых регионах были отменены уроки в школах и объявлены выходные для работников.

В центре тайфуна скорость достигала до 175 км/ч. Сейчас он постепенно ослабевает, двигаясь со скоростью 42 км/ч. Несмотря на это, метеорологические службы предупреждают о сохранении высокого уровня опасности и возможных наводнениях.

Ранее, 2 июня, сообщалось об отмене более 260 авиарейсов в Японии из-за тайфуна «Мавар». Кроме того, была также нарушена работа и других транспортных средств. Центральная японская железная дорога заявила, что приостановила работу всех сверхскоростных поездов Токайдо-синкансэн.

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