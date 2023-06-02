В Японии из-за тайфуна «Мавар» отменили более 260 авиарейсов

В Японии из-за тайфуна «Мавар» были вынуждены отменить более 260 авиарейсов. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил телеканал NHK.

Кроме того, нарушена работа и других транспортных средств. Центральная японская железная дорога заявила, что приостановила работу всех сверхскоростных поездов Токайдо-синкансэн. Также отсутствует движение экспресс-поезда «Азуса» между японской столицей и городом Нагано.

С начала суток в Японии объявлена эвакуация более 130 тыс. человек. Самый высокий уровень опасности введен в префектуре Вакаяма.

Из-за тайфуна «Мавар», надвигающегося вдоль тихоокеанского побережья, в регионе сохраняется риск схода оползней и наводнений. Как сообщает телеканал, дожди уже превысили безопасные значения воды в реке города Тоёхаси.

Тем временем «Мавар» движется на восток вблизи острова Амами в префектуре Кагосима.

Ранее, 24 мая, тайфун «Мавар» обрушился на американский остров Гуам в Тихом океане. На фоне супертайфуна в океане бушевал шторм. Высота волн составляла несколько метров. Данный тайфун стал сильнейшим, пришедшим на территорию США за последние десятилетия.