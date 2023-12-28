Дорогого СТОит: цены на услуги автосервисов выросли почти на четверть

Стоимость услуг независимых сервисов техобслуживания автомобилей (СТО) за 2023 год выросла на 10–25% , сообщили «Известиям» игроки рынка. По их мнению, в следующем году возможно подорожание еще на 10% из-за цен на зачасти и дефицита кадров в отрасли. Сказывается и востребованность услуг автосервисов : популярные ранее иномарки стареют, а владельцы не спешат пересаживаться на новые автомобили, поэтому готовы платить за ремонт по более высоким тарифам, констатируют эксперты.

Стало дороже

По итогам 2023 года большая часть независимых СТО подняла цены на свои услуги на 10–20% , подсчитали в Союзе автосервисов. Подорожание «Известиям» подтвердили и в сети Fit Service (объединяет более 300 точек).

— Средний чек по обслуживанию и ремонту автомобилей за 11 месяцев этого года вырос на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого, сейчас он составляет 7,8 тыс. рублей , — рассказали «Известиям» представители сети.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов оценил подорожание услуг автосервисов в 25% и объяснил ситуацию кадровым голодом в отрасли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Для борьбы за работников СТО повышают стоимость нормо-часа , — рассказал он. — Вырос спрос на услуги автосервисов, так как старых автомобилей становится больше, им требуется более частое обслуживание.

Кроме того, на подорожание повлиял рост цен на запчасти, оборудование и инструменты для обслуживания и ремонта автомобилей, указали в Fit Service. Там согласились, что среднестатистический владелец сейчас стремится продлить жизнь своего автомобиля, поскольку не знает, на какую машину он сможет поменять его в ближайшее время.

— Поэтому водители готовы вкладываться в обслуживание действующих авто, максимально продлевать их жизнь, — полагают в компании.

В июне «Известия» писали о нехватке механиков в СТО. Дефицит квалифицированных кадров составляет порядка 20–40% от необходимого количества , заявили тогда представители отрасли.

— Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации с поставкой запчастей, любой кузовной ремонт для клиента, сервиса и страховой может оказаться сложной задачей, — рассказал «Известиям» член правления Союза автосервисов Илья Плисов. — Часть запчастей существует только в оригинальном исполнении, их поставки по-прежнему нестабильны по срокам и ценам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эта ситуация влияет и на ремонт автомобилей по ОСАГО, считает эксперт.

— Текущий расчет на основании справочников Российского союза автостраховщиков ориентируется преимущественно на цены аналогов. Она вдвое ниже, чем ремонт с применением оригинальных запчастей, — подчеркнул Илья Плисов.

Наибольший рост цен на детали для автомобилей зафиксировали в группе «под заказ», отметили в Fit Service. Под эту категории подходят агрегаты трансмиссии, рулевые рейки в сборе, двигатели, отдельные элементы мотора, кузовные запчасти и оптика.

— Заметен рост цен на такие запчасти для европейских и американских брендов автомобилей , — заявили в сети СТО. — Для немецких моделей даже аналоги подорожали на 15–20%. Но по большей части в 2023 году удалось стабилизировать цены на детали, рост на все категории составил порядка 5–10%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С какими еще проблемами столкнулись сервисы

За два последних года владельцы автомобилей свыклись с уходом крупных производителей масел — Castrol, Shell, Total, Mobil — и переориентировались на другие продукты, рассказал Илья Плисов.

— Сервисы еще более «религиозны» в выборе продуктов, но даже они уже перешли на отечественные продукты — «Лукойл», «Синтек», «Газпромнефть» и «Роснефть», — отметил он. — Кроме того, на рынке появились азиатские продукты.

Но в этом году обострилась проблема с контрафактным маслом.

— Его становится только больше, — отметил Илья Плисов. — В контрафакте клиентов привлекают красивая упаковка и дешевая цена. И недобросовестные сервисы находят возможность заработать двух-, трехкратную маржу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В октябре этого года «Известия» писали о том, что доля контрафактных масел на отечественном рынке может достигать 30–50%. Главная опасность использования такого продукта — ускоренный износ двигателя и в результате его поломка.

Еще одна проблема, которая проявилась в 2023 году, —​ это отсутствие каталогов запчастей от производителей на новые китайские автомобили, рассказала директор сети СТО Fit Service Татьяна Овчинникова. Электронный каталог — это программа, с помощью которой можно точно подобрать деталь по VIN-коду (идентификационный номер транспортного средства) или номеру кузова (информация изготовителя об автомобиле в виде кода). Его отсутствие приводит к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей. Но производители предоставляют каталоги только официальным дилерам.

При этом примерно два месяца назад Союз автосервисов и Союз потребителей России обратились в ФАС с просьбой решить эту проблему. Ведомство в ответ на запрос «Известий» положительно оценило идею дать доступ независимым СТО к документации от автопроизводителя наравне с дилерами.

Продолжится ли подорожание услуг СТО

Услуги автосервисов подорожают и в 2024 году — в среднем еще на 10%, уверены в Союзе автосервисов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом Fit Service пока не планируют поднимать стоимость нормо-часа в 2024 году, рассказала Татьяна Овчинникова. Цены на услуги если и будут меняться, то под влиянием внешних факторов.

— Всё будет зависеть от ситуации на рынке. Корректировка потребуется, если инфляция в стране будет выше намеченного регулятором уровня. ​В этом случае во второй половине года возможен небольшой рост стоимости ремонта, — рассказала Татьяна Овчинникова.

Продолжит давить на ценник автосервисов и дефицит кадров, уверен Петр Шкуматов.

— СТО в этом году начали конкурировать и переманивать сотрудников друг у друга, предлагая лучшие условия и доходы, — отметил эксперт. — Я знаю случаи, когда некоторые сервисы стали кормить своих работников или довозить их до дома. Но нет никаких предпосылок к тому, что в следующем году появится недостающая сотня тысяч высококвалифицированных механиков, так что борьба за кадры продолжится, в том числе рублем.

Еще один фактор, который предопределит дальнейшее подорожание услуг СТО, — стоимость деталей и оборудования, полагает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Очень долгое время все комплектующие и запчасти импортировались к нам из-за рубежа. Сейчас, когда большая часть зарубежных автоконцернов покинула отечественный рынок, пришлось перестраивать логистические цепочки, — рассказал он «Известиям». — Как бы мы того ни хотели, наладить производство собственных деталей за один-два года невозможно.

Поэтому вместе с ценами на запчасти будет расти и стоимость услуг автосервисов, считает эксперт.