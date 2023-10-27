СТОп машина: спрос на услуги автосервисов увеличился на четверть

С января по сентябрь 2023 года спрос на услуги автосервисов в России вырос на 25% по сравнению с тем же периодом 2022-го, следует из данных 2ГИС. Нынешнего количества СТО на такой растущий спрос недостаточно, рассказали «Известиям» представители отрасли. По их словам, сейчас в Москве одна станция обслуживает более 800 машин в год, в других крупных городах — порядка 500, что почти в полтора раза выше, чем, например, в Германии. Число обращений в сервисы увеличивается из-за того, что парк машин стареет и требует более частого обслуживания. Ситуацию усугубляет нехватка кадров в этой сфере , полагают эксперты.

Высокий спрос на ремонт автомобилей

Спрос на услуги станций техобслуживания (СТО) за девять месяцев 2023 года вырос на 25% по сравнению с тем же периодом 2022-го, следует из данных геосервиса 2ГИС, с которыми ознакомились «Известия». С января по сентябрь пользователи искали станции техобслуживания 24 млн раз. Тенденцию подтвердили и в компании Fit Service, владеющей сетью автосервисов.

— Спрос на ремонт автомобилей растет особенно заметно в последние два года, — рассказала «Известиям» директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова. — Причин несколько: автомобильный парк в стране стареет, а чем старше машина, тем чаще она требует ремонта. Покупательская способность низкая, выбор новых машин ограничен, поэтому водители стремятся продлить жизнь своих действующих авто.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Традиционно спрос на услуги станций техобслуживания растет в кризисные времена, отметил член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

— В настоящее время на ситуацию активно влияет неудовлетворенный спрос на новые автомобили , — рассказал «Известиям» эксперт. — Пробеги растут, более старый автомобиль требует большего ремонтного воздействия, как следствие, растут чеки и частота заездов в автосервисы.

Сейчас можно увидеть большие очереди в автосервисы , рассказал член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов.

— Спрос огромный, уже прочувствовал его на себе, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт. — Мой автомобиль сейчас «в очереди» на исправление вмятины. Записываться мне пришлось за три недели вперед.

Петр Шкуматов считает, что одна из причин такой ситуации заключается в том, что люди не готовы продавать свои машины из-за высоких цен на новые и поэтому делают всё, чтобы сохранить свои транспортные средства в хорошем состоянии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Спрос и предложение

Сегодня в городах-миллионниках насчитывается порядка 19 тыс. станций техобслуживания, следует из данных 2ГИС. С октября 2020 года по настоящее время их стало больше на 13%. Лидерами по приросту стали Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Москва и Уфа.

Но даже с учетом этого, число СТО не во всех городах соответствует объему автопарка , что влияет на загруженность станций, заявили «Известиям» в аналитическом агентстве Gruzdev-Analyze.

— Один сервис в Москве чинит более 800 автомобилей в год, а в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону — более 500 машин, — рассказали аналитики агентства.

В городах, где зафиксирован повышенный спрос, услуги автосервисов подорожали. Например, в Казани средний чек вырос на 39% (10,1 тыс.), а в столице — на 28% (11,7 тыс.).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Загруженность станций в России в целом очень высокая. Если сравнить показатель, например, с Германией или Китаем, то в этих странах цифры будут почти вполовину ниже , — рассказала «Известиям» Татьяна Овчинникова. — Поэтому если конкретный город попал в рейтинг самых загруженных, значит, ситуация там действительно сложная.

Если добавить к общей картине острый кадровый голод в авторемонтной отрасли, то становится понятно, что очередь на ремонт авто вполне реальна, добавила она.

О том, что главной проблемой сферы становится нехватка кадров, заявил и Илья Плисов.

Кадровый кризис в отрасли

В большей степени автосервисам сейчас не хватает диагностов, специалистов по ходовой части, мастеров по ремонту и покраске кузовов , рассказали представители отрасли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Действительно, дефицит квалифицированных кадров есть, — рассказал «Известиям» директор по сервису «Автодом» (Алтуфьево) Роман Тимашов. — В данный момент у нас открыты вакансии общим объемом 5% от численности персонала.

В сети шинных центров «Автоэксперт» кадровый дефицит оценили в 30–40%.

— Одна из причин — недостаточное количество выпускников технических вузов и колледжей, специализирующихся на автомобильной технике, — посетовали «Известиям» в организации. — Причиной отсутствия интереса к этой профессии могут быть низкая престижность работы автомеханика и невысокая зарплата.

Представители «Автоэксперта» добавили, что следует учитывать и быстрый технологический прогресс в автомобильной индустрии, который требует постоянного обновления знаний и навыков у специалистов. Не все предприятия готовы инвестировать в обучение своих сотрудников, что также может приводить к недостатку кадров.

— Дефицит работников влияет на всю автомобильную отрасль, вызывая в ряде случаев увеличение сроков ремонта и нередко снижая удовлетворенность клиентов, — заявил «Известиям» директор по развитию компании «КарданБаланс» Александр Приходько.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении, что чем раньше удастся преодолеть дефицит кадров и наполнить рынок новыми автомобилями (их нужно меньше обслуживать), тем быстрее удастся снизить нагрузку на СТО.