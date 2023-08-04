Гаражный рок: россияне уходят из дорогих автосервисов

Россияне стали экономить на обслуживании своих автомобилей, уходя от сертифицированных сетей техобслуживания в «гаражные» сервисы , рассказали «Известиям» представители отрасли. В крупные сети СТО, аккредитованные у производителей, обращаются только 30% водителей, за три года отток из официальных сервисов составил 7%, констатируют они. Также водители стали чаще самостоятельно приобретать детали на рынках в целях экономии. Эксперты предостерегают, что львиная доля таких запчастей — это контрафакт, их установка может привести к поломкам машины и аварийным ситуациям на дороге.

Эконом и класс

Только 30% автовладельцев в 2023 году выбрали для обслуживания своих машин крупные станции ТО, рассказали «Известиям» в сети автосервисов Fit Service и аналитическом агентстве Gruzdev-Analyze. Отток из сертифицированных сервисов за последние три года там оценили в 7%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Причина — желание экономить. Водители покупают запчасти самостоятельно, стремясь найти самый дешевый вариант, а после этого едут в «гаражные» мастерские, где эту запчасть готовы установить за гораздо меньшие деньги , — рассказал «Известиям» глава Gruzdev-Analyze Александр Груздев. — Но такой подход ведет лишь к условной экономии, ведь все риски по качеству детали и обслуживания берет на себя владелец машины.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал, что иногда разница в цене между контрафактом и оригиналом может составлять десятки тысяч рублей.

— На одном из рынков я увидел деталь для Land Rover в официальной упаковке за 10 тыс. рублей, хотя оригинал стоит — почти 60 тыс., — рассказал он.

Маленькие «гаражные» автосервисы — популярное явление в России, особенно вне городов-миллионников , хотя встречается и там, рассказал «Известиям» автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Они пользуются высоким спросом у водителей, особенно неопытных, за счет низкой стоимости услуг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В таких сервисах чаще всего работает только один опытный человек — это владелец , который самостоятельно чинил транспорт и помогал друзьям и соседям, — отметил эксперт. — Такой бизнесмен арендует небольшое помещение, ставит недорогое оборудование и берет в помощь студентов колледжей. Но никаких гарантий такой сервис никогда и никому не даст.

Эксперт подчеркнул, что только в официальном сервисе мастера могут оценить качество привезенной детали или предложить более дорогостоящий, но надежный вариант.

Не тем курсом

В 2023 году, покупая автозапчасти, водители всё чаще выбирают именно экономичные альтернативы, подтвердила директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

— В 2023 году доля сегмента «эконом» среди запчастей в продаже выросла в два раза — с 4 до 8% , — рассказала она «Известиям». — Например, в нашей сети общая выручка от продажи деталей снизилась, хотя число проданных позиций увеличилось. Люди ищут более дешевые варианты, а за последние полгода цены выросли: например, масляный фильтр, термостат, свечи зажигания на многие популярные марки автомобилей подорожали на 5–10%.

Оптовые компании зависимы от импорта и курса валют, поэтому продавцы и скорректировали цену в рублях уже минимум на 5–7% в последний месяц, заявил член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— А розничные цены двигаются вслед за оптовыми, — добавил он.

В прошлом году цены на запчасти выросли на 30% из-за логистических проблем , напомнил «Известиям» основатель инвестиционной транспортной компании ГТК-Холдинг Саид Залиев. В 2023 году, по его словам, эта тенденция продолжится, но уже из-за курса рубля.

— В этом году существует риск, что стоимость запчастей вырастет еще на 25–30%, — отметил эксперт. — Сейчас пока рынок находится в ожидании, однако по ряду позиций многие продавцы пересмотрели свой ценник.

Саид Залиев полагает, что больше всего подорожают наиболее ходовые автомобильные компоненты — детали, которые необходимо менять по регламенту регулярно, без привязки к поломкам или ДТП: фильтры, масло, шины, тормозные диски и колодки, моторные свечи.

Дешево и опасно

В погоне за экономией люди стали чаще приобретать детали в интернет-магазинах или рынках, рассказал Ян Хайцеэр. При этом водители легко ведутся на подделки.

— Ради экономии люди рады себя обманывать . Они не обладают достаточными знаниями, видят красивую упаковку, невысокую стоимость и приобретают, — посетовал эксперт. — Но рискуют получить контрафакт. Причем встречаются безобразно сделанные запчасти.

Ян Хайцеэр подчеркнул, что в лучшем случае деталь сломается в течение нескольких дней и потребует замены, в худшем — потребуется капитальный ремонт.

О наличии контрафакта на рынке автозапчастей заявил и Илья Плисов.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— При этом есть как удивительно качественные подделки, которые на первый взгляд изготовлены на оборудовании не хуже оригинального, так и совершенно безобразные, — подчеркнул эксперт. — Зачастую подделки не могут определить даже профессиональные участники рынка.

Он рекомендовал покупать запчасти только в проверенных автосервисах, которые в состоянии нести гарантийные обязательства.

После установки контрафактной детали поломка может застигнуть водителя в самый неудобный момент , предупредил Виктор Кондрашин.

— Вы можете ехать ночью по трассе и просто заглохнуть, — отметил он.

Эксперт добавил, что если автомобиль резко заглохнет, двигаясь в потоке машин, то транспорт позади может не успеть среагировать — тогда последствия могут быть самыми тяжелыми.

В Минпромторге считают, что потребность в запчастях может быть закрыта, в том числе, с помощью механизма параллельного импорта. В случае поступления соответствующих запросов ведомство готово точечно прорабатывать вопросы обеспечения необходимыми комплектующими.