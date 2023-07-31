Детальный подсчет: с начала года средняя цена каско выросла на 5-14%

Средняя цена каско выросла на 5–14% с начала года, заявили «Известиям» в крупнейших страховых компаниях. Основной причиной стало подорожание автомобилей и их ремонта: по данным дилеров, цены на запчасти уже увеличились на 20–30% с января. Ощутимее всего страховые тарифы поднялись для владельцев Mercedes — на 20–30%. Стабилизировать же ситуацию, по мнению отраслевых экспертов, могут помочь дальнейшая перенастройка логистики и запуск индустрии восстановления автозапчастей.

Ценная реакция

Каско с классическим наполнением (без франшизы и ограничения покрытия) продолжило дорожать в этом году. С начала 2023-го средняя цена таких полисов выросла на 5–14%, рассказали «Известиям» в крупных страховых компаниях.

В СОГАЗ отметили повышение на 14%. Это связано с увеличением тарифов на европейские и японские бренды машин из-за роста стоимости их ремонта. Также повысилась доля клиентов, которые страховали новые авто, объяснили в организации.

В прошлом году на фоне подорожания машин и запчастей из-за санкций средняя цена каско выросла на 25–30%. В первом же полугодии 2023-го стоимость колебалась в пределах 10% и достигла примерно 70 тыс. рублей, отметили в пресс-службе «Совкомбанк Страхования».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эта тенденция связана с повышением цен на автомобили, от которых и рассчитывается премия по каско, пояснил директор департамента андеррайтинга моторного страхования СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов. По его словам, средняя стоимость полиса с полным покрытием в июне стала на 5,4% выше, чем в январе. При этом в отдельных сегментах пришлось значительно увеличить тарифы — на 20–30%. Например, по Mercedes запчасти подорожали на 70–80%. Такое изменение сильно влияет на цену ремонта, потому что порядка 65–70% в итоговом чеке составляют детали.

Пока серьезно пришлось корректировать только тарифы по Mercedes Benz из-за существенного подорожания запчастей, согласились в «Абсолют Страховании». С начала года стоимость комплектующих по портфелю в среднем увеличилась на 13,6%, рассказал вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. Лидерами роста оказались Mercedes (90%), Land Rover (39%), Mazda (31,4%) и BMW (17,5%).

Крупнейшие компании рынка лишь немного повысили цены на каско, сообщил Сергей Демидов. Это связано с ожиданиями увеличения среднего убытка из-за роста цен на комплектующие. До конца года корзина запчастей может подорожать еще на 8,5%, что может в итоге привести к пересмотру тарифов, считает спикер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Увеличение стоимости полиса планируется после фиксации курса рубля на повышенном уровне, подтвердили в пресс-службе ВСК. За этот год на фоне подорожания авто средняя премия по каско уже поднялась на 6,7%, уточнили в компании.

Каско — это имущественное страхование, поэтому при увеличении цен на машины и восстановительный ремонт будет расти и стоимость полиса, объяснил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Сейчас цены сдерживает высокая конкуренция на рынке, считает старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев. Однако подорожание деталей и инфляция влияют на убыточность, поэтому долго сохранять цены в меняющихся условиях может быть проблематично.



В случае дальнейшего подорожания запчастей тарифы придется скорректировать, согласился Дмитрий Усанов из «Росгосстраха». Однако для клиентов с хорошей страховой историей эти изменения будут не столь заметны.

Рублевая зона

Автодилеры, опрошенные «Известиями», привели данные об изменении цен на запчасти с начала 2023 года. В «Автодоме» зафиксировали подорожание на 30–35%, в «Авилоне» — на 20–25%. При этом в компаниях внимательно следят за курсом рубля.

Справка «Известий» С начала года курс нацвалюты к «американцу» на Мосбирже упал на 28%. Только за июнь она подешевела с 80,7 до 89,5 рубля за доллар. В июле в моменте курс достигал 93,8. Однако к концу месяца рубль немного укрепился. 28 июля на закрытии сессии доллар торговался на уровне 91,6.

— Рост цен на автозапчасти ожидается из-за июльских изменений курсов валют в основном для автомобилей европейского, корейского и японского производства. Поставки запчастей чувствительны к ослаблению рубля, что может привести к динамике в пределах 20–25% (с июля до конца года), — сообщил директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга «Ключавто» Александр Чепелев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Большинство деталей сегодня ввозится в РФ через механизм параллельного импорта, поэтому колебания рубля — основной фактор, влияющий на динамику стоимости компонентов, пояснил директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.

Заметнее остальных способны подорожать так называемые «расходники» — детали, которые необходимо менять регулярно: фильтры, масло, шины, моторные свечи, тормозные диски и колодки, считает основатель инвестиционной транспортной компании «ГТК Холдинг» Саид Залиев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Стоимость запасных частей, как и любых товаров, регулируется спросом и предложением. Ценообразование будет меняться в зависимости от решения логистических сложностей и открытия параллельных каналов поставок, — добавил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов.

Также снизить цены помогут меры господдержки — например, одобрение инициативы по запуску промышленного восстановления автокомпонентов для иномарок, добавил Александр Чепелев из «Ключавто». Если законопроект примут, появившиеся на рынке запчасти будут доступнее и дешевле.