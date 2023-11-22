Провести подсмотр: СТО требуют доступ к документации автоконцернов
Независимые станции технического обслуживания должны иметь равный доступ к документации от автопроизводителей — так же, как и официальные дилеры, заявили «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. Сейчас НСТО не могут получить доступ к техническим документам из-за закона «О защите конкуренции». Поэтому Союз автосервисов и Союз потребителей России обратились в ФАС с просьбой упразднить это ограничение. Исходя из ответа ведомства, эта инициатива может быть поддержана. Авторы письма поясняют, что отсутствие доступа НСТО к оригинальным документам влияет на качество обслуживания машин — например, китайские производители чуть ли не ежедневно вносят обновления в автодокументацию, из-за чего станции не могут подобрать необходимые детали.
Зачем нужен доступ к документации
Ограничения доступа независимых автосервисов к официальной документации производителей следует признать дискриминационным условием для работы. С такой просьбой к Федеральной антимонопольной службе обратились Союз потребителей России и Союз автосервисов. В ФАС «Известиям» подтвердили получение письма и положительно оценили инициативу.
— Предоставление информации о ремонтных базах НСТО транспортных средств создаст равные условия для станций и официальных дилеров, — заявили «Известиям» в пресс-службе ФАС. — Повышение прозрачности рынка автотехобслуживания за счет доступа к информации может оказать положительное влияние как на качество оказываемых услуг, так и на их стоимость.
Сейчас независимые сервисы по закону «О защите конкуренции» не имеют права на техническую информацию изготовителей. При этом она необходима для техобслуживания и ремонта транспортного средства, поясняют авторы письма — председатель Союза потребителей России Петр Шелищ и председатель правления Союза автосервисов Александр Пахомов.
«Положение автомобильных брендов на российском рынке мы считаем доминирующим в отношении дилеров и сервисных компаний, связанных с ними концессионными или иными соглашениями», — заявили они.
Поэтому НСТО уверены в необходимости пересмотра законодательства.
«Отключение каналов инженерной поддержки от правообладателей, ушедших с российского рынка, снижение доступности подлинных запчастей и замещение их фальсификатом угрожают качеству услуг», — предупреждают авторы письма.
Они напоминают, что подобные ограничения со стороны автомобильных брендов существовали и в других странах, но затем эти условия пересмотрели — в США в 1990 году, а ЕС в 2007-м.
В странах Евросоюза доступ к информации производителей гарантирован продавцам и сервисным центрам, отметил Петр Шелищ, хотя и не бесплатно.
— Сервисам нужна подписка со всеми обновлениями, которые изготовитель вносит время от времени. Китайцы, например, делают это каждый день, — рассказал он «Известиям». — Сейчас подавляющее большинство СТО пользуется документами, полученными незаконно, и не в состоянии отслеживать вносимые в них изготовителем изменения.
В июле 2023 года «Известия» писали, что сервисы испытывают проблемы с подбором деталей для автомобилей из КНР. В частности, член правления Союза автосервисов Илья Плисов говорил, что из-за большого потока новых моделей сложно подготовить комплектующие.
Авторы инициативы отметили, что не менее 80% российских автовладельцев после окончания гарантийного срока обращаются за обслуживанием к НСТО, а не к дилерам своего бренда.
— Доступ к документации нужен не только СТО, но и учебным организациям, локальным изготовителям запчастей, диагностического оборудования, а это компьютерные сканеры, специальные ключи и приспособления, а также дополнительного оборудования — фаркопов, багажников, регистраторов, ковриков, радиостанций, — рассказал Александр Пахомов.
Тем не менее в ФАС подчеркнули, что обращение находится на рассмотрении.
Как решают проблему НСТО
Независимым автосервисам приходится выкручиваться с поиском необходимой информации для обслуживания и ремонта автомобилей, заявила директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. Если для большинства марок, которые давно присутствуют на рынке, проблемы во многом уже решены — документация есть, то с новыми, преимущественно китайскими моделями «всё сложно».
— Чем быстрее права независимых автосервисов будут уравнены с дилерскими, тем дешевле и проще станет обслуживание автомобилей для обычных водителей, — рассказала она «Известиям». — Сегодня до сих пор существует миф, что для сохранения гарантии автовладелец обязан проходить ТО у дилера по завышенным ценам. Однако это не так. Автовладелец вправе выбирать любую сертифицированную станцию, и гарантия при этом сохранится.
Доступ НСТО к информации автопроизводителей важен для марок, покинувших рынок (например, на автомобиль уже не распространяются гарантийные обязательства), а также для машин, поставляемых по параллельному импорту, считают в компании «Моторинвест» (официальный дистрибьютор Dongfeng).
Но у инициативы есть и свои минусы.
— Публикация технической документации моделей официально представленных брендов может нанести существенный урон, — рассказали в пресс-службе «Моторинвеста». — Если в автомобиль вмешивались неофициальные сервисы или СТО, имея полный доступ к технической документации, то официальный дилер или импортер попросту не сможет полноценно отвечать за проведенные работы или конструктивное вмешательство, а владелец не может быть уверен в качестве проведенных работ. В первую очередь это безопасность самих автовладельцев.
По закону дилеры обеспечивают послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей, считает вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. Но есть разница в ценах у официальных представительств и НСТО. Связано это с тем, что дилеры обязаны ставить оригинальные детали, иметь оригинальное диагностическое оборудование и исполнять большое количество дорогостоящих «дилерских стандартов», установленных автопроизводителем.
— Таких обязательств у НСТО нет, они вольны вести свой бизнес как хотят, — рассказал он «Известиям». — Если дать доступ к технологиям ремонта всем без каких-либо обязательств по обеспечению соблюдения предписанных производителем стандартов, то нарушится важнейший принцип справедливой конкуренции.
Он подчеркнул, что технологии должны быть доступны участникам отрасли, но важно, чтобы те несли ответственность. Необходимо, чтобы в этом процессе также участвовал производитель. РОАД поддерживает инициативу, но ее нужно доработать, считает Вячеслав Жигалов.