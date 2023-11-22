Провести подсмотр: СТО требуют доступ к документации автоконцернов

Независимые станции технического обслуживания должны иметь равный доступ к документации от автопроизводителей — так же, как и официальные дилеры, заявили «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. Сейчас НСТО не могут получить доступ к техническим документам из-за закона «О защите конкуренции». Поэтому Союз автосервисов и Союз потребителей России обратились в ФАС с просьбой упразднить это ограничение. Исходя из ответа ведомства, эта инициатива может быть поддержана. Авторы письма поясняют, что отсутствие доступа НСТО к оригинальным документам влияет на качество обслуживания машин — например, китайские производители чуть ли не ежедневно вносят обновления в автодокументацию, из-за чего станции не могут подобрать необходимые детали.

Зачем нужен доступ к документации

Ограничения доступа независимых автосервисов к официальной документации производителей следует признать дискриминационным условием для работы . С такой просьбой к Федеральной антимонопольной службе обратились Союз потребителей России и Союз автосервисов . В ФАС «Известиям» подтвердили получение письма и положительно оценили инициативу.

— Предоставление информации о ремонтных базах НСТО транспортных средств создаст равные условия для станций и официальных дилеров, — заявили «Известиям» в пресс-службе ФАС . — Повышение прозрачности рынка автотехобслуживания за счет доступа к информации может оказать положительное влияние как на качество оказываемых услуг, так и на их стоимость.

Сейчас независимые сервисы по закону «О защите конкуренции» не имеют права на техническую информацию изготовителей. При этом она необходима для техобслуживания и ремонта транспортного средства, поясняют авторы письма — председатель Союза потребителей России Петр Шелищ и председатель правления Союза автосервисов Александр Пахомов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Положение автомобильных брендов на российском рынке мы считаем доминирующим в отношении дилеров и сервисных компаний, связанных с ними концессионными или иными соглашениями», — заявили они.

Поэтому НСТО уверены в необходимости пересмотра законодательства.

«Отключение каналов инженерной поддержки от правообладателей, ушедших с российского рынка, снижение доступности подлинных запчастей и замещение их фальсификатом угрожают качеству услуг», — предупреждают авторы письма.

Они напоминают, что подобные ограничения со стороны автомобильных брендов существовали и в других странах, но затем эти условия пересмотрели — в США в 1990 году, а ЕС в 2007-м.

В странах Евросоюза доступ к информации производителей гарантирован продавцам и сервисным центрам, отметил Петр Шелищ, хотя и не бесплатно.

— Сервисам нужна подписка со всеми обновлениями, которые изготовитель вносит время от времени. Китайцы, например, делают это каждый день , — рассказал он «Известиям». — Сейчас подавляющее большинство СТО пользуется документами, полученными незаконно, и не в состоянии отслеживать вносимые в них изготовителем изменения.

В июле 2023 года «Известия» писали, что сервисы испытывают проблемы с подбором деталей для автомобилей из КНР. В частности, член правления Союза автосервисов Илья Плисов говорил, что из-за большого потока новых моделей сложно подготовить комплектующие.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Авторы инициативы отметили, что не менее 80% российских автовладельцев после окончания гарантийного срока обращаются за обслуживанием к НСТО, а не к дилерам своего бренда.

— Доступ к документации нужен не только СТО, но и учебным организациям, локальным изготовителям запчастей, диагностического оборудования, а это компьютерные сканеры, специальные ключи и приспособления, а также дополнительного оборудования — фаркопов, багажников, регистраторов, ковриков, радиостанций, — рассказал Александр Пахомов.

Тем не менее в ФАС подчеркнули, что обращение находится на рассмотрении.

Как решают проблему НСТО

Независимым автосервисам приходится выкручиваться с поиском необходимой информации для обслуживания и ремонта автомобилей , заявила директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. Если для большинства марок, которые давно присутствуют на рынке, проблемы во многом уже решены — документация есть, то с новыми, преимущественно китайскими моделями «всё сложно».

— Чем быстрее права независимых автосервисов будут уравнены с дилерскими, тем дешевле и проще станет обслуживание автомобилей для обычных водителей , — рассказала она «Известиям». — Сегодня до сих пор существует миф, что для сохранения гарантии автовладелец обязан проходить ТО у дилера по завышенным ценам. Однако это не так. Автовладелец вправе выбирать любую сертифицированную станцию, и гарантия при этом сохранится.

Доступ НСТО к информации автопроизводителей важен для марок, покинувших рынок (например, на автомобиль уже не распространяются гарантийные обязательства), а также для машин, поставляемых по параллельному импорту, считают в компании «Моторинвест» (официальный дистрибьютор Dongfeng).

Но у инициативы есть и свои минусы.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Публикация технической документации моделей официально представленных брендов может нанести существенный урон, — рассказали в пресс-службе «Моторинвеста». — Если в автомобиль вмешивались неофициальные сервисы или СТО, имея полный доступ к технической документации, то официальный дилер или импортер попросту не сможет полноценно отвечать за проведенные работы или конструктивное вмешательство , а владелец не может быть уверен в качестве проведенных работ. В первую очередь это безопасность самих автовладельцев.

По закону дилеры обеспечивают послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей, считает вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов. Но есть разница в ценах у официальных представительств и НСТО. Связано это с тем, что дилеры обязаны ставить оригинальные детали, иметь оригинальное диагностическое оборудование и исполнять большое количество дорогостоящих «дилерских стандартов», установленных автопроизводителем.

— Таких обязательств у НСТО нет, они вольны вести свой бизнес как хотят, — рассказал он «Известиям». — Если дать доступ к технологиям ремонта всем без каких-либо обязательств по обеспечению соблюдения предписанных производителем стандартов, то нарушится важнейший принцип справедливой конкуренции.