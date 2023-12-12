Препятствия чинить: сроки ожидания автозапчастей стали достигать полутора лет

На фоне санкций сроки поставки автозапчастей стали доходить до полутора лет, рассказали «Известиям» в страховых компаниях. Детали ушедших из РФ брендов везут через третьи страны, но ожидание затягивается из-за задержек на таможне и препятствий в отправке на стороне автопроизводителей, объяснили участники рынка. Сложнее всего сейчас заказать комплектующие на японские авто (Lexus, Infinity) и некоторые европейские — например, Skoda и Mercedes. Страховщики не успевают ремонтировать машины по ОСАГО в отведенные законом 30 дней. Решить проблему можно, считают эксперты: следует разрешить использовать б/у детали. В ЦБ уверены — нужна методика оценки качества таких запчастей.

Сколько времени везут детали для ремонта авто из-за рубежа

В РФ значительно выросли сроки ожидания импортных автозапчастей в условиях санкций — они стали достигать полутора лет. Такие случаи отметили крупнейшие страховщики.

В «Абсолют Страховании» привели пример: поставку бачка реагента AdBlue (в него заливают жидкость для снижения выбросов вредных газов на дизельных двигателях) для Mercedes 2015 года пришлось ждать 18 месяцев с мая 2022-го. А доставка колесного диска для Mercedes 2018-го растянулась на 16 месяцев с июня прошлого года, сообщил «Известиям» заместитель руководителя расчетно-экспертного отдела страховщика Альберт Усманов. Он добавил: оригинальное стекло, заказанное для Porsche Cayenne семь месяцев назад, например, тоже пока не пришло.

Фото: ТАСС/Silas Stein

Прецеденты ожидания автозапчастей в течение полутора лет также отметили в «Совкомбанк Страховании». Информацию подтвердили и в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там добавили, что такие случаи бывают по редким машинам.

Сложности с поставками возникли из-за ограничений западных автопроизводителей, напомнил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Он добавил: каналы параллельного импорта работают, но удлинение логистических цепочек приводит к увеличению времени доставки.

Запчасти ушедших из России брендов привозят сложными маршрутами через крупные международные хабы — Турцию или ОАЭ, поделился Альберт Усманов из «Абсолют Страхования». А также — транзитом через страны Прибалтики, Белоруссию, Грузию и Казахстан.

Среди самых «труднодоступных» — детали японских и корейских авто, например, Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Kia и Hyundai, отметил генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи. По его словам, в среднем их доставляют за шесть месяцев. При этом максимального срока по ним нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Длительный период связан с задержками грузов на таможне и препятствиями в отправке деталей на стороне производителя без объяснения причин, пояснили в «Совкомбанк Страховании». Ситуация постоянно меняется, поэтому возможности поставки запчастей появляются и пропадают. Так, после заказа лобового стекла для Hyundai Elantra в январе, деталь поступила только в ноябре. А срок ожидания комплектующих на Skoda Superb пока обозначен — около года.

Такие ситуации на рынке встречаются, отметили и в «Зетта Страховании». Однако по основным позициям, как правило, всегда можно найти решение через альтернативных поставщиков со сроками до трех-четырех месяцев, подчеркнули в компании.

Что делать, если есть трудности с поставкой деталей для ремонта авто

— Тема долгого ремонта сегодня набирает обороты. В некоторых случаях клиенты готовы ждать и полгода, и год. Но дело в том, что есть ряд марок и моделей, по которым производители в целом не могут подтвердить возможность поставки на рынок РФ, — сообщил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов.

Он добавил: например, была история с отсутствием обивки двери на BMW Х6. Дилер снимал деталь с заказа несколько раз. В результате клиент согласился на компенсацию деньгами.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Сейчас есть марки, по которым запчасти не доставляют в принципе, согласил Альберт Усманов из «Абсолют Страхования». Например, на автомобили марки Infinity (премиальный бренд марки Nissan) из-за санкций со стороны Японии. Существенные проблемы и с официальными поставками для Škoda. А также — для Renault и Opel, добавили в компании «МАКС».

Примеров со сроками поставки запчастей выше года сейчас немного. Как правило, станции техобслуживания сообщают, что ждать придется долго и убыток обычно возмещается другим способом (например, деньгами), добавили в «Совкомбанк Страховании».

Как сократить сроки ремонта авто по страховке

В ОСАГО закон требует урегулировать страховой случай в сжатые сроки — за 30 дней, подчеркнул вице-президент «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. Чтобы не нарушать закон, компания чаще всего вынуждена выплачивать возмещение деньгами.

Часть клиентов, понимая ситуацию, осознанно соглашаются на увеличение сроков ремонта или применение б/у запчастей (сейчас это возможно с согласия клиента), рассказал директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов. По его мнению, повторное использование деталей (из строго определенного перечня) следует в целом узаконить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В РСА уже не первый год выступают с инициативой ввести возможность ремонтировать авто по ОСАГО бывшими в употреблении запчастями, которые не повлияют на безопасность, добавили в союзе.

«Известия» обратились в Минпромторг с вопросом, какие есть пути решения проблемы длительной поставки автозапчастей и ремонта по страховкам.

Применения б/у деталей по ОСАГО — это вопрос дискуссионный и пока никаких решений нет, сообщил «Известиям» директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. По его словам, требуется решить вопрос безопасности.

Нужна методика оценки качества бывших в употреблении запчастей, чтобы отремонтированные ими машины — а у таких комплектующих часто низкое качество — не были причиной новых аварий и человеческих жертв, подчеркнул Илья Смирнов. Кроме того, должен быть государственный контроль за оборотом б/у деталей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Зачастую у бывших в употреблении запчастей действительно есть скрытые повреждения, считает основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев. По его словам, есть риск, что после ввода их в эксплуатацию дефекты начнут проявляться.

Можно определить отдельные категории деталей с минимальным риском поломок и не влияющие на безопасность, отметил Алексей Бредихин из АКРА. И разрешить повторно использовать только их. В этом случае понадобится установить максимальный возраст этих деталей и уровень их износа, подчеркнул Саид Залиев.