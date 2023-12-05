Ни ждать ни взять: ЦБ увидел риски в удлинении сроков ремонта по ОСАГО
В Центробанке назвали риски увеличения срока ремонта по ОСАГО до 45 дней. Из-за этого страховщики смогут затягивать работы и по российским авто, хотя с деталями для них проблем нет, заявил «Известиям» директор департамента страхового рынка регулятора Илья Смирнов. Сейчас инициатива буксует, хотя до этого Минфин ее поддержал. Но проблема до сих пор стоит остро: станции техобслуживания всё чаще отказываются от ремонта из-за длинных сроков поставки деталей, говорят участники рынка. Вместо восстановления авто пострадавшим в ДТП выплачивают деньги, которых часто не хватает. На какие машины дольше всего везут детали — в материале «Известий».
Зачем сроки ремонта хотят увеличить
В Банке России, который регулирует и страховое дело, увидели риски увеличения сроков ремонта по ОСАГО. Еще в прошлом году с такой инициативой к регулятору обратился рынок. В апреле 2023-го в Совфеде рекомендовали повысить максимальный срок восстановления авто по страховке с 30 до 45 дней. В Минфине поддержали предложение, писали «Известия» в мае. Однако сейчас инициативу поставили на паузу, заявил источник на страховом рынке.
Увеличение максимального срока ремонта по ОСАГО, скорее всего, затронет всех — владельца и условной «девятки», и того же BMW. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. Он добавил, что с поставкой запчастей европейских машин действительно возникают сложности, однако страховщики под этим предлогом могут начать затягивать ремонт и российских автомобилей. Однозначно решить проблему с деталями пока сложно, подчеркнул Илья Смирнов.
Сложности с поставками комплектующих на российский рынок возникли из-за ограничений, наложенных западными автоконцернами, напомнил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Каналы параллельного импорта частично помогают справиться с дефицитом запчастей, но сроки их доставки существенно выросли. В этих условиях страховщикам стало сложно выполнять требование о ремонте авто по ОСАГО максимум за 30 дней. Поэтому многие компании предпочитают выплачивать компенсацию в денежной форме, отметил эксперт.
Доля ремонта авто по ОСАГО по итогам девяти месяцев 2023-го составила всего 6%, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Увеличение максимально разрешенного времени восстановления машин позволило бы повысить их долю. При этом компании сами заинтересованы в том, чтобы оперативно организовать работы и вернуть машину клиенту. В РСА резюмировали: реализация инициативы не должна привести к затягиванию сроков, как этого опасается ЦБ.
«Известия» направили запрос в Минфин о преимуществах и недостатках удлинения сроков ремонта по ОСАГО.
Почему сроки ремонта по ОСАГО растут
Повышение предельного срока восстановления по ОСАГО до 45 дней также поддерживают участники страхового рынка. Актуальность проблемы сохраняется, подчеркнула руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова. Причем с 2022-го доля ремонта значительно снизилась — за 2023 год она составила всего 2% от общего объема возмещения.
Станции техобслуживания системно отказываются от ремонта из-за долгих поставок комплектующих и их стоимости, подчеркнула Юлия Федотова.
— Сегодня в среднем срок поставки новых оригинальных запчастей по «проблемным» маркам занимает от полутора до трех месяцев, — рассказал генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи.
Он уточнил: «легкодоступные» детали на иномарки привозят за две-три недели. Среди них — массовые китайские бренды, такие как Cherry, Exeed, Haval, Geely, и классические отечественные авто. Средний срок поставок «среднедоступных» запчастей составляет три-четыре месяца. В этой категории в основном европейские машины — BMW, Mercedes, Land Rover, Audi, Skoda. «Труднодоступные» запчасти приходится ждать в среднем полгода. Среди таких брендов — машины японского и корейского производства (Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Kia, Hyundai), рассказал Игорь Лаппи.
Очень много зависит от региона, где находится станция техобслуживания, и от марки машины, принятой в ремонт, добавил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов.
Также больше времени, чем обычно, требуется для сложно заменяемых запчастей, отметили в «Югории». Они всегда шли под заказ. Например, элементы подвески или электронные компоненты.
Решить проблему нехватки установленных для ремонта авто по ОСАГО 30 дней можно и другими способами, считает Юлия Федотова из «Абсолют Страхования». Например, начинать срок исчисления с даты поставки деталей. Или же разрешить использовать б/у запчасти, которые не влияют на безопасность.
Что лучше: ремонт или компенсация
Альтернатива ремонту по ОСАГО, которую страховщики имеют право использовать, — выплата компенсации. Сейчас именно такой вариант доминирует на рынке.
Сумма рассчитывается с учетом износа (старения авто), поэтому денег по факту может не хватить на покупку новых деталей и восстановление машины, подчеркнул Алексей Бредихин из АКРА. Кроме того, денежное возмещение вряд ли поможет сократить сроки ремонта, так как проблема с дефицитом запчастей сохраняется.
Временное увеличение максимального срока восстановления по ОСАГО может быть выгодно и страховщикам, и их клиентам, считает эксперт. Причем условия можно изменить не для всех авто, а, например, только для европейских и американских.
Сейчас всё больше людей хотят получать возмещение именно в натуральной форме, уверен координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его мнению, чтобы повысить долю ремонта, разумно увеличить сроки. И для восстановления большинства типовых авто 45 дней будет достаточно.