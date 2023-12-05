Ни ждать ни взять: ЦБ увидел риски в удлинении сроков ремонта по ОСАГО

В Центробанке назвали риски увеличения срока ремонта по ОСАГО до 45 дней. Из-за этого страховщики смогут затягивать работы и по российским авто, хотя с деталями для них проблем нет , заявил «Известиям» директор департамента страхового рынка регулятора Илья Смирнов. Сейчас инициатива буксует, хотя до этого Минфин ее поддержал. Но проблема до сих пор стоит остро : станции техобслуживания всё чаще отказываются от ремонта из-за длинных сроков поставки деталей, говорят участники рынка. Вместо восстановления авто пострадавшим в ДТП выплачивают деньги, которых часто не хватает. На какие машины дольше всего везут детали — в материале «Известий».

Зачем сроки ремонта хотят увеличить

В Банке России, который регулирует и страховое дело, увидели риски увеличения сроков ремонта по ОСАГО. Еще в прошлом году с такой инициативой к регулятору обратился рынок. В апреле 2023-го в Совфеде рекомендовали повысить максимальный срок восстановления авто по страховке с 30 до 45 дней . В Минфине поддержали предложение, писали «Известия» в мае. Однако сейчас инициативу поставили на паузу , заявил источник на страховом рынке.

Увеличение максимального срока ремонта по ОСАГО, скорее всего, затронет всех — владельца и условной «девятки», и того же BMW . Об этом «Известиям» рассказал директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. Он добавил, что с поставкой запчастей европейских машин действительно возникают сложности, однако страховщики под этим предлогом могут начать затягивать ремонт и российских автомобилей . Однозначно решить проблему с деталями пока сложно, подчеркнул Илья Смирнов.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Сложности с поставками комплектующих на российский рынок возникли из-за ограничений, наложенных западными автоконцернами , напомнил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Каналы параллельного импорта частично помогают справиться с дефицитом запчастей, но сроки их доставки существенно выросли . В этих условиях страховщикам стало сложно выполнять требование о ремонте авто по ОСАГО максимум за 30 дней. Поэтому многие компании предпочитают выплачивать компенсацию в денежной форме, отметил эксперт.

Доля ремонта авто по ОСАГО по итогам девяти месяцев 2023-го составила всего 6%, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Увеличение максимально разрешенного времени восстановления машин позволило бы повысить их долю. При этом компании сами заинтересованы в том, чтобы оперативно организовать работы и вернуть машину клиенту. В РСА резюмировали: реализация инициативы не должна привести к затягиванию сроков, как этого опасается ЦБ .

«Известия» направили запрос в Минфин о преимуществах и недостатках удлинения сроков ремонта по ОСАГО.

Почему сроки ремонта по ОСАГО растут

Повышение предельного срока восстановления по ОСАГО до 45 дней также поддерживают участники страхового рынка . Актуальность проблемы сохраняется, подчеркнула руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова. Причем с 2022-го доля ремонта значительно снизилась — за 2023 год она составила всего 2% от общего объема возмещения .

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Станции техобслуживания системно отказываются от ремонта из-за долгих поставок комплектующих и их стоимости, подчеркнула Юлия Федотова.

— Сегодня в среднем срок поставки новых оригинальных запчастей по «проблемным» маркам занимает от полутора до трех месяцев , — рассказал генеральный директор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи.

Он уточнил: «легкодоступные» детали на иномарки привозят за две-три недели. Среди них — массовые китайские бренды, такие как Cherry, Exeed, Haval, Geely, и классические отечественные авто. Средний срок поставок «среднедоступных» запчастей составляет три-четыре месяца. В этой категории в основном европейские машины — BMW, Mercedes, Land Rover, Audi, Skoda. «Труднодоступные» запчасти приходится ждать в среднем полгода. Среди таких брендов — машины японского и корейского производства (Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Kia, Hyundai), рассказал Игорь Лаппи.

Очень много зависит от региона, где находится станция техобслуживания, и от марки машины, принятой в ремонт, добавил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов.

Также больше времени, чем обычно, требуется для сложно заменяемых запчастей, отметили в «Югории». Они всегда шли под заказ. Например, элементы подвески или электронные компоненты.

Решить проблему нехватки установленных для ремонта авто по ОСАГО 30 дней можно и другими способами , считает Юлия Федотова из «Абсолют Страхования». Например, начинать срок исчисления с даты поставки деталей. Или же разрешить использовать б/у запчасти , которые не влияют на безопасность.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Что лучше: ремонт или компенсация

Альтернатива ремонту по ОСАГО, которую страховщики имеют право использовать, — выплата компенсации . Сейчас именно такой вариант доминирует на рынке.

Сумма рассчитывается с учетом износа (старения авто), поэтому денег по факту может не хватить на покупку новых деталей и восстановление машины , подчеркнул Алексей Бредихин из АКРА. Кроме того, денежное возмещение вряд ли поможет сократить сроки ремонта, так как проблема с дефицитом запчастей сохраняется.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Временное увеличение максимального срока восстановления по ОСАГО может быть выгодно и страховщикам, и их клиентам, считает эксперт. Причем условия можно изменить не для всех авто, а, например, только для европейских и американских .