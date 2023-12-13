Машинная возня: автодилеры рискуют не выполнить план продаж за 2024 год

В 2024 году автомобильные дилеры должны будут продать около 2 млн новых легковых машин — такие планы выставили производители российским представительствам. Но этот показатель недостижим, считают в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). По данным аналитического агентства «Автостат», за 11 месяцев 2023 года было продано 939,3 тыс. новых легковушек. Эксперты также полагают, что заданная производителями планка достигнута не будет — из-за повышения ключевой ставки ЦБ, дорогих кредитов и повышения цен на автомобили. В результате к концу следующего года стоит ждать и расторжений договоров между производителями и их представителями, а также банкротств отечественных дилеров, считают они.

Нереальные планы

Российские дилеры вряд ли смогут выполнить план продаж новых автомобилей на 2024 год — производители поставили задачу по реализации почти 2 млн машин, заявили «Известиям» в РОАД.

— На нашем рынке подавляющее большинство составляют китайские марки — более 50%, — отметил вице-президент организации Вячеслав Жигалов. — У производителей из КНР большие амбиции и высокие планы. По нашим подсчетам мы должны реализовать 1,8 млн автомобилей.

В 2023 году, согласно базовому прогнозу национального агентства промышленной информации (НАПИ) дилеры должны были продать 670 тыс. машин, а в случае благоприятных условий — 845 тыс. Но итоговые цифры оказались выше. По данным «Автостата», с января по ноябрь в России было реализовано 939,3 тыс. автомобилей.

При этом в последние месяцы темп продаж снизился на треть. Это связано с высокой ключевой ставкой, установленной Центробанком (в ноябре она составила 15%), ужесточением условий кредитования населения и повышением цен на автомобили. По данным Росстата, за 2022 год новые машины подорожали на 40%. А с начала 2023 года они прибавили в стоимости еще 27%, подсчитал «Автостат».

Но дилер не может отказаться от плана продаж или скорректировать его.

— Если дилер не согласен с требованиями производителя, то он имеет право расторгнуть договор без объяснения причин, — посетовал Вячеслав Жигалов. — А в этом случае дилер может и вовсе обанкротиться.

При составлении плана продаж представители бренда размещают производственный заказ, объяснил вице-президент РОАД, эти автомобили привезут дилерам через полгода.

— Машины отгрузят, и они будут стоять. Но из-за высоких процентных ставок по кредитам подорожает и обслуживание этих автомобилей, — подчеркнул Вячеслав Жигалов.

При этом уже сейчас китайские машины стали накапливаться на складах. Переизбыток составил 175 тыс. автомобилей, подсчитал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Чтобы выполнить план дилеры будут вынуждены навязывать потребителю дополнительные услуги.

— Может повторится ситуация 2019 года — придется продавать автомобили в убыток, — заявил Вячеслав Жигалов. — Чтобы компенсировать его ради сохранения бизнеса, дилеры будут вынуждены навязывать дополнительное оборудование и финансовые услуги. Мы ожидаем, что уже к концу первого-началу второго квартала следующего года появятся массовые жалобы на навязывание услуг.

Автомобильная отрасль сильно пострадала во времена пандемии коронавируса. Многие концерны приостановили производство, а дилеры на фоне дефицита машин стали поднимать цены и компенсировать убытки за счет навязывания дополнительных услуг, например, стимулировать покупателей приобретать автомобильные коврики за 200 тыс. рублей. Финансовые потери отечественных представительств в апреле 2020 года составили 200 млрд рублей, заявляли в РОАД тогда же.

«Известия» направили запросы в АвтоВАЗ с вопросами о том, сколько автомобилей марки Lada планируется произвести в 2023 году. Минпромторг редакция спросила, планируется ли вводить новые субсидии на покупку машин в России.

Сколько автомобилей продадут в следующем году

В 2024 году продажи автомобилей могут достичь отметки в 1,3 млн штук, считает заместитель гендиректора по продажам новых машин АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

— Амбициозный взгляд на 2024 год, если опираться на аппетиты только китайских автопроизводителей, — это 1,5-1,6 млн проданных машин, — рассказал он «Известиям». — Есть и пессимистичный прогноз — уровень в 1 млн. Он основан на высоких ставках финансирования и снижении покупательской способности, характерным для поздней осени уходящего года.

В нынешних условиях план продаж в 2 млн автомобилей не достижим, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. По его словам, нестабильный курс валют, высокие процентные ставки по кредитам сделали машины недоступными для потребителей.

— Средняя цена на китайскую иномарку составляет 1,8 млн рублей — это с учетом скидок, — напомнил в разговоре с «Известиями» эксперт. — Такую цену сейчас потянут далеко не все люди, даже в кредит. Это доказывает и падение уровня продаж за ноябрь. Все, кто мог себе позволить новую иномарку, уже купили ее в начале года, когда был отложенный спрос.

Он добавил, что максимум, который может достигнуть рынок в следующем году — это 1,4 млн проданных автомобилей.

— Большинство китайских машин, которые занимают половину российского рынка, продаются в кредит. Когда в октябре ключевая ставка поднялась, продажи резко упали, — рассказал «Известиям» обозреватель автопортала «Дром» Сергей Арбузов. — Из-за этого выйти на 1 млн проданных автомобилей до конца 2023-го, не говоря уже о 2 млн в следующем году.

Если в 2024-м ключевая ставка будет снижена, при благоприятных обстоятельствах продажи могут установиться на отметке в 1,5 млн машин, но не более, считает эксперт.

С пессимистичными прогнозами экспертов согласились и представители дилерского центра «БорисХоф». Рост продаж будет, но очень медленным, полагают там.