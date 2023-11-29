За рублем: средний чек по автокредитам перевалил за 1,5 млн

Средний чек по автокредитам в октябре 2023-го превысил 1,5 млн рублей, хотя до этого несколько месяцев он стагнировал в районе 1,4 млн. Это очередной исторический рекорд , заявили «Известиям» в одном из крупнейших БКИ — «Скоринг бюро». Среди причин — растущая популярность вторичного рынка, где в основном продаются транспортные средства более высокой ценовой категории . Кроме того, водители стремятся получить заем до дальнейшего увеличения ставок вслед за ключевой и роста стоимости новых авто из-за курса рубля . Сейчас кредиты на машины предлагают по ставке вплоть до 25% , что делает их покупку всё менее доступной. Почему, несмотря на всё это, россияне продолжают активно приобретать автомобили — в материале «Известий» .

На сколько подорожали автокредиты

Средний размер автокредита в октябре обновил исторический рекорд, увеличившись до 1,54 млн рублей . Это следует из данных «Скоринг бюро» (входит в топ-3 БКИ и видит данные по выдачам крупнейших игроков, исследование есть у «Известий»). До этого на протяжении трех месяцев показатель стагнировал. Месяцем ранее он даже снизился, правда всего на 10 тыс . Если сравнивать средний чек по автозаймам год к году, то он вырос на 42% .

Рекордное увеличение средней суммы займа также подтвердили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Там сообщили «Известиям», что за год показатель вырос на 47%, до 1,56 млн рублей .

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

В первую очередь рост чека объясняется смещением спроса на автокредиты в пользу вторичного рынка , пояснил директор по продуктам и маркетингу «Скоринг бюро» Игорь Лисянский. При этом среди подержанных в основном продаются машины более высокой ценовой категории . Всё это ведет к увеличению объемов кредитования и количества оформленных займов на авто, резюмировал он.

По данным «Скоринг бюро», в октябре банки выдали россиянам кредиты на покупку автомобиля на 122,7 млрд рублей, что более чем вдвое (на 110%) превышает показатель того же периода прошлого года. При этом число оформленных за месяц займов на покупку машины выросло только в полтора раза, до 79,8 тыс. штук.

Спрос на автокредиты «Известиям» подтвердили крупнейшие участники рынка. В Драйв Клик Банке («дочка» «Сбера») число выданных займов на машины выросло почти вдвое, а в ВТБ — более чем втрое. «Росбанк Авто» за год увеличил выдачи автокредитов в 2,8 раза, а «Открытие Авто» и РНКБ — в 1,7 , сообщили в пресс-службах организаций. При этом на машины с пробегом берется почти две трети всех таких займов.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

— В октябре был максимально высокий спрос заемщиков в этом году. На фоне ожидания очередного повышения ключевой ставки и изменения курса рубля клиенты стремились приобрести транспортные средства до изменения процентных ставок по кредитам и стоимости автомобилей, — пояснил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Из-за ужесточения политики ЦБ кредитные организации вынуждены корректировать условия по автозаймам, пояснил начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов «Росбанк Авто» Вячеслав Якубчик. Вслед за ключевой ставки на рынке росли. Судя по данным на сайтах крупных банков, автокредиты сейчас выдаются в диапазоне 11–25%.

Пока россияне продолжают покупать машины, опасаясь дальнейшего роста цен на них , добавила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. Скорее всего, к концу ноября этот тренд может сойти на нет, так как клиенты немного отложат покупку машины до предстоящих новогодних скидок и акций.

Стоит ли сейчас покупать автомобиль в кредит

Благодаря автозаймам машину возможно приобрести по более привлекательной цене , рассказал основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов. Как правило, дилеры в партнерстве с банками дают скидки. Например, одно и то же авто при покупке на наличные средства будет стоить 2,5 млн рублей, а при оформлении в кредит — 2 млн рублей, оценил эксперт. При этом финансовые организации зарабатывают на процентах.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Средний срок автокредита — пять лет, но, как правило, клиенты стараются погасить его досрочно и фактически многие укладываются в три года, добавили в пресс-службе ГК «Автодом». В таком случае автовладелец заплатит банку меньше годовых процентов и в итоге получит машину за меньшую стоимость.

Заем на машину можно получить по более привлекательным условиям, чем потребительский, но для этого клиенту придется приобрести дополнительные услуги, отметила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Например, со страховкой ставка составит 10%, а без нее — 25% .

Сейчас стоит обратить внимание на особенности различных брендов, добавил Эван Голованов. Запчасти для корейских (например, Hyundai) и японских автомобилей могут серьезно подорожать, что делает китайские марки, такие как Chery и Geely, более привлекательными , так как их обслуживание обходится дешевле. Кроме того, на рынке появляется больше запчастей, гарантии производителей работают более эффективно.

За последние три месяца у бренда Chery доля кредитных сделок достигла 90%, у марки Geely — 83-85%, а у Exeed — стабильно выше 70%, рассказал замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. Российский бренд «Москвич» также имеет высокую степень проникновения в кредитные сделки — раньше она составляла 20%, а сейчас превысила 60%.