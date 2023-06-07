На холостом ходу: автокредитование россиян растет вопреки дефициту

По итогам этого года автокредитный портфель российских банков может вырасти на 14–16%. При этом сам рынок сильно сжался после ухода иностранных компаний, а параллельный импорт не закрывает бреши в массовом сегменте. Доступных авто всё меньше, цены выросли на 40–60%. С чем связан рост автокредитования и насколько еще подорожают популярные в России автомобили, выясняли «Известия».

Дорогой импорт

В прошлом году сегмент автокредитования упал на 3,7%, но по итогам 2023 года портфель автокредитов российских банков вырастет на 14–16%. Такой прогноз содержит аналитический обзор кредитного рейтингового агентства НКР.

Рост рынка эксперты не связывают с его количественным восстановлением. Незначительную поддержку оказывает лишь то, что ключевая ставка ЦБ сейчас находится на уровне 7,5% годовых. В остальном же рынок толкает рост цен на автомобили во всех сегментах и увеличение сроков кредитования.

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За счет роста поставок китайских автомобилей и увеличения объемов параллельного импорта постепенно возвращается ассортимент. Однако о полноценном замещении ушедших с рынка марок речи не идет, доля таких новых автомобилей невелика, порядка 10%, констатируют в НКР.

Нечего брать

Наибольший дефицит наблюдается среди популярных марок массового сегмента. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» на начало 2023 года, на российском рынке больше всего не хватает машин Renault, Volkswagen, Kia, Hyundai, Ford и Skoda.

Автомобили, ввозимые по параллельному импорту, стоят намного дороже, чем те, что поставляли официально. Причина — изменение валютных курсов и возросшая стоимость издержек для поставки авто в РФ. В прошлом году модели, которые привозят по «параллели», подорожали в среднем на 40–60%. В этом году автодилеры планируют повысить цены на машины, ввезенные таким способом, еще на 15–20%. По оценкам экспертов, уже к осени запасы автомобилей из более ранних поставок, которые сохранят старый ценник, будут исчерпаны.

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Везти массовые модели продавцам сейчас невыгодно. Как поясняли ранее в ГК «Автодом», параллельный импорт упрощает ввоз в Россию автомобилей лишь премиум-сегмента. Средняя стоимость автомобилей, которые имеет смысл завозить параллельным импортом, составляет 3–5 млн рублей. На доставку каждого из них необходимо потратить не менее 400 тыс. рублей, не считая акцизов и НДС, поясняли в компании.

— Предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей нет, ведь помимо курса валют есть и другие проблемы, которые не позволяют ввозить в Россию большее количество автомобилей, тем самым влияя на цены. Например, постоянно усложняется процесс оплаты автомобилей между российскими юридическими лицами и европейскими поставщиками авто, дорожают логистические услуги. Перечисленные факторы могут стать причиной не только увеличения стоимости новых машин к концу 2023 года, но и сокращения объемов параллельного импорта — до ограниченного количества премиальных моделей, привезенных по заказу клиента, — отметил гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Китайцы и наши

Таким образом, российский рынок новых машин сейчас едет в основном на продажах китайских и отечественных авто, сумевших существенно нарастить долю в условиях дефицита всего остального.

— Дилерам сейчас важно переориентироваться на китайский рынок, иначе их бизнес может просто оказаться под угрозой. Ожидается, что к концу 2023 года доля автомобилей из КНР на российском рынке достигнет 35–40%, а по отдельным прогнозам даже превзойдет эти значения, — отмечает Сергей Соловых, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle.

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При этом продажи новых автомобилей российского производства (за исключением китайского Haval, собранного на Тульском заводе) будут стимулироваться за счет частичного возобновления программы льготного автокредитования с 30 марта 2023 года, добавляет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Вторичный рынок

Существенной подпиткой для автокредитования стал вторичный рынок — в сегменте подержанных машин сейчас сосредоточена большая часть спроса.

По оценкам аналитиков, из-за дефицита и высоких цен на новые авто, как и снижения покупательской способности россиян, за последний год количество кредитов на подержанные авто выросло до 30%.

— В связи с этим в объемном выражении рынок действительно по итогам года может превысить показатели прошлых лет — а именно этот параметр и влияет на приращение портфеля автокредитов, — прогнозирует Инна Солдатенкова, эксперт аналитического центра «Банки.ру».

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По мнению Дмитрия Матвеева, гендиректора компании «Мой автопрокат», подержанные Hyundai Solaris и Kia Rio, которые до кризиса были в топе предпочтений россиян, и сейчас идеальный вариант для покупки. «Если нашли авто этих марок возрастом 5–7 лет с небольшим пробегом — покупайте. У них недорогое обслуживание. Даже если на них не будет оригинальных запчастей, китайскими аналогами можно заменить очень многое, и ремонт сам по себе несложный», — рекомендует эксперт.