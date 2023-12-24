Вернуть с «наваром»: чем интересен новый китайский пикап

Пикап Nissan Navara покинул российский рынок еще в 2015 году, но продолжает возвращаться под другими именами. Сначала как Mercedes-Benz X-Class, а теперь как DongFeng DF6. Что ждать от китайского пикапа с японскими корнями и какая из его версий лучшая — выясняли «Известия».

Вернулся с подмогой

На самом деле DongFeng DF6 вывели на рынок еще весной прошлого года, но в единственной и очень скромной комплектации. Затем за дело взялся новый дистрибьютор китайской марки «Моторинвест» — и вернул пикап уже в трех версиях, включая топовую с «автоматом» и в ярких цветах. Расчет понятен: в России пикап — не фермерский транспорт, а инструмент для поклонника экстремальных развлечений. Особенно после того, как на российском рынке практически исчез «честный рамный внедорожник с дизелем».

Габариты DongFeng DF6: 5310×1850×1810 мм. Колесная база — 3150 мм Фото: DongFeng

Можно лодку на воду спустить (обещают сертифицированный фаркоп), а можно отправиться путешествовать. Например, по неезженым дорогам Приэльбрусья. Впрочем, турпоток в Кабардино-Балкарии вырос кратно, и многие выбирают именно такие приключения.

Важность родословной

Наш провожатый купил японский пикап, перебрал заклиненный мотор. Машина на подъемах дымит, как горящая шашлычная, но едет. Видимо, на репутации японского пикапа.

Для пикапа доступны яркие цвета кузова. За кадром остались темно-зеленый и синий Фото: DongFeng

По идее, эта репутация касается и DongFeng DF6, но, по правде сказать, это не совсем Nissan Navara. Скорее это более дешевая версия, собираемая на том же совместном предприятии Zhengzhou Nissan, что выпускает «Навары» для КНР. У DF6 другой дизайн, но колесная база и ширина те же, машина незначительно длиннее и выше прототипа. Под капотом либо турбодизель 2,5 по мотивам «ниссановского» агрегата , либо более современный мотор M9T объемом 2,3 л совместной разработки Renault-Nissan и Mercedes-Benz.

Фары галогеновые с электрорегулировкой и автоматическим режимом. Светодиодные дневные ходовые огни есть в базовой и топовой комплектациях Фото: DongFeng Диски во всех комплектациях 16-дюймовые, с толстыми шинами 255/70 Фото: DongFeng Дуги и крючки доступны уже в базовой комплектации Фото: DongFeng Подножки есть во всех версиях Фото: DongFeng Во всех комплектациях, кроме средней, грузовой отсек с защитным покрытием Фото: DongFeng Размеры грузового отсека: 1520×1520×475 мм Фото: DongFeng Посадка сзади неудобная, диван плоский с почти вертикальной спинкой. Заднее стекло лишено подогрева Фото: DongFeng

Ключ-брелок характерной формы, но садишься внутрь и сразу берут сомнения — тесно, вокруг откровенно дешевый и не везде аккуратно подогнанный пластик. А это точно Nissan? Впрочем, Mercedes-Benz X-Class тоже в свое время озадачил не меньше. Вот она, пресловутая магия бренда. К китайским машинам отношение наиболее терпимое, но в DongFeng расстраивают кое-как приделанные клавиши подогрева сидений и ЭРА-ГЛОНАСС. Регулировки руля по вылету нет ни на «Ниссане», ни на «Мерседесе», что говорить о «Дуньфене».

Большая разница

Топ-версия DF6 понаряднее за счет двухцветной отделки, большого мультимедийного дисплея и сверхсовременного селектора «автомата», но даже туда прокралась экономия. Например, обод руля не обшит кожей, а набор функций мультимедийной системы — прошлый век.

Заявленный клиренс — 220 мм Фото: DongFeng

В комплектации машин вообще много странностей. Базовый пикап с мотором 2,5 л и 5-ступенчатой «механикой» оснащен лучше, чем более дорогая версия с мотором 2,3 л и «шестиступкой». У него и грузовой отсек защищен от царапин специальным покрытием, и двигатель запускается кнопкой, а не ключом с жалом, и фары со светодиодными ДХО. При этом у более дорогой машины есть климат-контроль вместо кондиционера и мультимедийное головное устройство вместо простенькой аудиосистемы.

Различаются машины и настройками. Базовый DF6 — неотесанный грузовик. Двигатель 2,5 л рычит, зудит, дрожит, а если пытаться ехать быстро — переходит на рев, пяти ступеней мало. Трансмиссия подвывает, а рычаг переключений передач ходит размашисто. Пустая машина едет тряско — беда подавляющего большинства пикапов. На руль постоянно наматываешься — он мало того что длинный, так еще и не информативный. Педаль тормоза чрезмерно длинная — замедление ощущаешь только в конце ее хода.

Руль не обшит кожей и не регулируется по вылету Фото: DongFeng Аналоговые приборы информативны Фото: DongFeng Подогрев сидений и кнопка ЭРА-ГЛОНАСС установлены неаккуратно Фото: DongFeng Наклон подушки водительского кресла можно регулировать Фото: DongFeng В зависимости от мотора «механика» может быть 5- и 6-ступенчатой Фото: DongFeng В начальной версии простой кондиционер и нет центрального дисплея Фото: DongFeng В средней комплектации 7-дюймовый дисплей с Bluetooth и климат-контроль Фото: DongFeng В топовой комплектации дисплей 9-дюймовый, с камерой заднего вида Фото: DongFeng Селектор АКПП современный, нефиксируемый Фото: DongFeng У машин с «автоматом» есть возможность выбора ездовых режимов Фото: DongFeng

У пикапа с мотором 2,3 л и 6-ступенчатой «механикой» характер более легковой. Трясет меньше, что странно — подвеска та же и колеса те же. На руле есть четкий ноль, двигатель работает тише, в том числе и на высокой скорости, благодаря шестой передаче.

Выигрыш автоматом

DF6 с «автоматом» идеален для дальних путешествий, 8-ступенчатая трансмиссия ZF работает плавно и быстро. Вдобавок водительское сиденье с электроприводом позволяет настроить наклон подушки — не на каждом легковом автомобиле есть такая возможность.

В топ-версии с «автоматом» интерьер по умолчанию двухцветный, черно-коричневый Фото: DongFeng

Топовый DF6 хорошо держит прямую и позволяет ехать быстро, тем более что здесь есть спортрежим. Однако нужно держать в уме, что тормоза с задними барабанами срабатывают одинаково мягко на всех машинах. И на длинных спусках могут перегреться, так что лучше задействовать торможение двигателем. Крены в поворотах великоваты, но чувство руля достаточное для уверенности на серпантинах.

Сколько вешать в килограммах

Даже у машины с «автоматом», самой тяжелой, прописанная в документах полная масса не превышает 2,5 т. Благодаря этому пикап может спокойно передвигаться по Москве. Представители DongFeng говорят, что машину сертифицировали подобным образом ради снижения утилизационного сбора, но после недавней его индексации это потеряло смысл.

Базовый рабочим объемом 2,5 литра развивает 136 л.с. и 305 Нм. Он предлагается только с 5-ступенчатой «механикой» Фото: DongFeng

По документам, грузоподъемность менее полутонны, но, судя по мощным рессорам с дополнительными листами, включающимися под нагрузкой, пикап легко возьмет и больше. Кузов размерами 1520×1520 мм объемнее, чем кузова УАЗа и большинства японцев, но уступает Toyota Hilux и новым китайским пикапам. Несмотря на заявленную ширину, между арками только 1120 мм — европоддон широкой частью не поместится. Крючки снаружи на бортах позволяют надежно зафиксировать груз, но с кунгом не будут сочетаться, а кунг машине не помешает.

Дело в том, что второй ряд DF6 не очень подходит для перевозки багажа — спинка и подушка дивана не складываются. Приходится сваливать вещи в кучу, под которой то и дело раздается писк — сигнал о непристегнутом ремне заднего пассажира. К людям второй ряд тоже не очень гостеприимен — ни розеток, ни воздуховодов, а спинка дивана стоит слишком вертикально.

По горам

С городской «вездеходностью» понятно, а как с внедорожной? Полный привод подключаемый, имитация межколесных блокировок электронная, а у машины с «автоматом» дополнительно есть режим для снега. Большую часть пути по горным дорогам полный привод вообще не понадобился, но выяснилась другая особенность пикапа.

Более производительный 2,3-литровый двигатель (163 л.с. и 380 Нм), который доступен с 6-ступенчатой механической трансмиссией или 8-диапазонным «автоматом» Фото: DongFeng

Машина с мотором 2,3 л с трудом брала подъемы на второй передаче, требуя первой или включения «понижайки». Причем предельный для нее угол почувствовать было крайне сложно. Дело даже не в крутящем моменте и передаточных числах, а в реакциях двигателя на педаль акселератора, чуть замешкался — и тяга пропала. Машина с базовым мотором и 5-ступенчатой «механикой» те же подъемы брала без проблем, съехав с асфальта эти версии поменялись местами. Пикап с «автоматом» вообще оказался предпочтительным в любой ситуации.