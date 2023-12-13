Автоэксперт рассказал, как правильно завести машину автомат в мороз

Без проблем зимой заводятся хорошо подготовленные к сезону автомобили. Важно заранее провести комплексную диагностику всех систем автомобиля, устранить возможные недостатки. Тогда с большей вероятностью удастся избежать проблем по утрам, рассказал «Известиям» 13 декабря технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.

«Обязательно обслужите или замените аккумулятор — именно он является частой причиной проблем при запуске авто. В крайнем случае, рекомендую по старинке заносить аккумулятор домой, если ночью по прогнозу будет ниже –27 градусов. Также чтобы не заморозить автомобиль зимой чаще всего автовладельцы устанавливают на сигнализации запуск по таймеру или по температуре. Это эффективный способ легкого утреннего запуска авто. Однако, важно соблюдать несколько правил, чтобы дистанционный запуск не привел к негативным последствиям», — пояснил эксперт.

Если температура на улице опускается ниже –25 градусов, то, по его словам, часто случаются утечки технических жидкостей. Большинство водителей сталкивались с такой проблемой: утром под машинами снег окрашен в разные цвета. Оттенок зависит от того, из какой системы течь. Поэтому важно контролировать состояние автомобиля, подчеркнул Пономарев. Если на сигнализации есть GSM-модуль, то возможно, о проблеме с автомобилем поступит сигнал, а если такой функции нет, то владельцу необходимо обязательно выходить на улицу и проводить осмотр самостоятельно.

«Еще одна возможная проблема при дистанционном запуске — перемерзание выхлопной системы. Оно случается из-за парковки под уклоном, когда задняя ось находится выше передней. Во время запусков без движения в системе скапливается конденсат. Самый узкий участок выхлопного тракта сзади, поэтому при скоплении жидкости полное перемерзание происходит быстрее, и дальнейший запуск двигателя становится невозможен. Поэтому при использовании автозапуска обращайте внимание на то, как вы паркуетесь. Должна быть ровная поверхность или наклон в сторону задней части («носом» вверх) и никаких «контактных» парковок в сугроб. Также, при проверке состояния автомобиля рекомендую добавлять оборотов, так вы удалите конденсат из выпускной системы», — пояснил он.

Если вы не планируете пользоваться автомобилем достаточно долгое время, то лучший вариант — отключить функцию автопрогрева. Так вы не только сэкономите топливо, но и не растратите ресурс агрегатов и жидкостей.

«Теперь о самой процедуре запуска автомобиля зимой. Очищаете от снега водительскую дверь, садитесь в автомобиль, включаете зажигание и через минуту пробуете покрутить стартером два-три раза. Если машина после этого не заводится, то пробуем «прикурить» аккумулятор от другого автомобиля. После завершения процедуры зарядки батареи пробуем еще раз запустить мотор. Предпринимаем только пару-тройку попыток покрутить стартер, каждая не дольше 7 секунд. Не заводится — прекращаем попытки», — рассказал автоэксперт.

Когда машина завелась, следует ее немного прогреть и начать движение, желательно по ровной траектории, без выворота колес. Нужно минут 10 ехать плавно, без резкого торможения и ускорения, по дворам и только после этого выезжайте на городские оживленные дороги, подытожил Пономарев.

29 ноября «Известия» рассказали, что средний размер автокредита в октябре обновил исторический рекорд, увеличившись до 1,54 млн рублей. В первую очередь рост чека объясняется смещением спроса на автокредиты в пользу вторичного рынка. Судя по данным на сайтах крупных банков, автокредиты сейчас выдаются в диапазоне 11–25%.