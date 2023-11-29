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Средний чек по автокредитам в октябре 2023-го превысил 1,5 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Средний размер автокредита в октябре обновил исторический рекорд, увеличившись до 1,54 млн рублей. Это следует из данных «Скоринг бюро» (входит в топ-3 БКИ и видит данные по выдачам крупнейших игроков, исследование есть у «Известий»). До этого на протяжении трех месяцев показатель стагнировал.

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В первую очередь рост чека объясняется смещением спроса на автокредиты в пользу вторичного рынка, пояснил директор по продуктам и маркетингу «Скоринг бюро» Игорь Лисянский. При этом среди подержанных в основном продаются машины более высокой ценовой категории. Все это ведет к увеличению объемов кредитования и количества оформленных займов на авто, резюмировал он.

«В октябре был максимально высокий спрос заемщиков в этом году. На фоне ожидания очередного повышения ключевой ставки и изменения курса рубля клиенты стремились приобрести транспортные средства до изменения процентных ставок по кредитам и стоимости автомобилей», — пояснил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Судя по данным на сайтах крупных банков, автокредиты сейчас выдаются в диапазоне 11–25%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За рублем: средний чек по автокредитам перевалил за 1,5 млн

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