Взгляд в будущее: «автомобильные» законы 2024 года

В 2024 году вступают в силу новые правила получения водительских удостоверений, а также начинают действовать измененные требования, касающиеся размещения систем фотовидеофиксации нарушений ПДД на дорогах. Кроме того, в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях станут обязательными полисы ОСАГО. При этом на рассмотрении парламента, а также различных министерств и ведомств находится ряд «автомобильных» законопроектов и поправок, который может быть принят в будущем. К чему готовиться автомобилистам в 2024 году, выясняли «Известия».

ОСАГО в Донецкой и Луганской республиках с 1 января 2024-го

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

С 1 января 2024 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начинает действовать закон «Об ОСАГО». С этого момента заканчивается переходный период, касавшийся действия автогражданки в новых российских регионах. Уже с первого дня 2024 года автовладельцы, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также организации, зарегистрированные в этих регионах, обязаны оформить полисы ОСАГО на принадлежащие им транспортные средства. Согласно указанию Банка России, территориальный коэффициент для расчета стоимости страховки составит 0,68 для всех видов транспорта в новых регионах. В Центробанке подчеркивают, что это минимальное значение территориального коэффициента из всех действующих в настоящее время.

Стаж для прав с 1 апреля 2024-го

С 1 апреля 2024 года вступают в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые изменяют правила получения водительских удостоверений. Основные изменения касаются «автобусной» категории D. Сейчас для получения таких прав никаких дополнительных условий законодательством не установлено. Единственное исключение — кандидат в водители автобуса должен быть не моложе 21 года.

С апреля 2024-го вводится новое требование: водительский стаж такого человека — права категории B (легковые автомобили) или C (грузовики) — должен быть не менее одного года. Кроме того, обладатели водительских удостоверений категорий В и СЕ (грузовики с прицепом) смогут автоматически открыть и категорию BE (легковые автомобили с прицепом) при условии, что стаж управления легковым автомобилем составляет не менее одного года.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Еще одно изменение касается водительских удостоверений, выданных в других странах. Они будут считаться действительными в течение одного года после получения их обладателем гражданства РФ или вида на жительство. В дальнейшем таким автомобилистам необходимо будет получить права российского образца. При этом если у водителя открыты «иностранные» категории М (мопеды), А, А1 (мотоциклы), а также B и B1, то ему необходимо будет сдать только теоретический экзамен на знание ПДД. А вот для получения прав с «грузовыми» и «автобусными» категориями водителю придется заново пройти обучение в автошколе и сдать внутренний экзамен. Только после этого, получив в образовательном учреждении документ, подтверждающий прохождение всего курса подготовки, он сможет обратиться в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции для сдачи экзаменов и по теории, и по практике.

Кроме того, не будут допущены до сдачи экзаменов на права лица, которые были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В этом списке и лица, привлеченные за «невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества и не имеющие при этом права управления транспортными средствами либо лишенные такого права».

Такие лица смогут сдать экзамены на получение водительского удостоверения только по истечении года с даты окончания назначенного им административного наказания за правонарушение.

Правила для камер с 1 сентября 2024-го

С 1 сентября 2024 года вступают в силу поправки в ряд законов, которые устанавливают единые требования к размещению комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В частности, их разрешено будет устанавливать на аварийно опасных отрезках трасс, участках, где проводятся дорожные работы, на выделенных полосах для общественного транспорта, а также на пешеходных переходах и перекрестках.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

При этом вне населенных пунктов такие комплексы не могут быть установлены ближе 150–300 м от знака, предупреждающего о контроле соблюдения ПДД при помощи камер. В черте города, деревни или иного населенного пункта допускается устанавливать эти системы не ближе 100 м от соответствующего указателя. Более подробные требования, касающиеся расположения «штрафных» камер на дорогах, будут прописаны в отдельном постановлении правительства РФ, которое должно быть принято до 1 сентября 2024 года.

«Место дислокации» каждого комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД должно быть согласовано с Госавтоинспекцией, владельцем автодороги и региональными или муниципальными властями. Если правила установки камеры будут нарушены, то штраф можно будет отменить. Причем сотрудники Госавтоинспекции смогут сделать это, не дожидаясь заявления от оштрафованного водителя или вмешательства прокуроров.

Изменения в ПДД в режиме ожидания

Фото: ТАСС/Антон Вергун

В настоящий момент на рассмотрении парламента, а также министерств и ведомств находится ряд законопроектов и поправок в «автомобильные» законы. Например, Минтрансом уже подготовлены изменения в ПДД, касающиеся введения штрафов за превышение средней скорости. Кроме того, на рассмотрение Госдумы внесены несколько законопроектов, предусматривающих обязательную регистрацию СИМ, а также уточняющих ответственность для водителей такой техники за нарушения ПДД. Как ожидается, эти изменения в законодательстве будут приняты в ближайшей перспективе и могут вступить в силу уже в 2024 году.