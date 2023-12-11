 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
The Guardian узнала о встрече сторонников Орбана в США по Украине
Мир
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Мир
Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Авто
АвтоВАЗ начнет производство «Весты» с новым мотором в январе
Мир
В США зафиксировали вспышку детской пневмонии
Мир
На Украине заявили о путанице из-за оптимистичных заявлений про конфликт с РФ
Общество
Пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с писателем Дмитрием Быковым
Общество
В ДНР началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год
Происшествия
В Подмосковье 11 человек задержаны за взяточничество
Экономика
Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ в декабре до 16% годовых
Мир
Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана
Армия
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт столицы Филиппин Манилы
Мир
El Pais сообщил об изнашивании западной поддержки Украине
Мир
Нарышкин рассказал о рассматриваемых Западом заменах Зеленскому
/

Взгляд в будущее: «автомобильные» законы 2024 года

Какие изменения ожидают водителей в новом году
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2024 году вступают в силу новые правила получения водительских удостоверений, а также начинают действовать измененные требования, касающиеся размещения систем фотовидеофиксации нарушений ПДД на дорогах. Кроме того, в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях станут обязательными полисы ОСАГО. При этом на рассмотрении парламента, а также различных министерств и ведомств находится ряд «автомобильных» законопроектов и поправок, который может быть принят в будущем. К чему готовиться автомобилистам в 2024 году, выясняли «Известия».

ОСАГО в Донецкой и Луганской республиках с 1 января 2024-го

Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

С 1 января 2024 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начинает действовать закон «Об ОСАГО». С этого момента заканчивается переходный период, касавшийся действия автогражданки в новых российских регионах. Уже с первого дня 2024 года автовладельцы, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также организации, зарегистрированные в этих регионах, обязаны оформить полисы ОСАГО на принадлежащие им транспортные средства. Согласно указанию Банка России, территориальный коэффициент для расчета стоимости страховки составит 0,68 для всех видов транспорта в новых регионах. В Центробанке подчеркивают, что это минимальное значение территориального коэффициента из всех действующих в настоящее время.

Южный полис: для новых регионов хотят создать страховую госкомпанию
Как мера отразится на тарифах ОСАГО

Стаж для прав с 1 апреля 2024-го

С 1 апреля 2024 года вступают в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые изменяют правила получения водительских удостоверений. Основные изменения касаются «автобусной» категории D. Сейчас для получения таких прав никаких дополнительных условий законодательством не установлено. Единственное исключение — кандидат в водители автобуса должен быть не моложе 21 года.

С апреля 2024-го вводится новое требование: водительский стаж такого человека — права категории B (легковые автомобили) или C (грузовики) — должен быть не менее одного года. Кроме того, обладатели водительских удостоверений категорий В и СЕ (грузовики с прицепом) смогут автоматически открыть и категорию BE (легковые автомобили с прицепом) при условии, что стаж управления легковым автомобилем составляет не менее одного года.

Водительское удостоверение
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Еще одно изменение касается водительских удостоверений, выданных в других странах. Они будут считаться действительными в течение одного года после получения их обладателем гражданства РФ или вида на жительство. В дальнейшем таким автомобилистам необходимо будет получить права российского образца. При этом если у водителя открыты «иностранные» категории М (мопеды), А, А1 (мотоциклы), а также B и B1, то ему необходимо будет сдать только теоретический экзамен на знание ПДД. А вот для получения прав с «грузовыми» и «автобусными» категориями водителю придется заново пройти обучение в автошколе и сдать внутренний экзамен. Только после этого, получив в образовательном учреждении документ, подтверждающий прохождение всего курса подготовки, он сможет обратиться в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции для сдачи экзаменов и по теории, и по практике.

Кроме того, не будут допущены до сдачи экзаменов на права лица, которые были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В этом списке и лица, привлеченные за «невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества и не имеющие при этом права управления транспортными средствами либо лишенные такого права».

Дышать не буду: как ловят пьяных на дороге
«Известия» приняли участие в рейде «Нетрезвый водитель»

Такие лица смогут сдать экзамены на получение водительского удостоверения только по истечении года с даты окончания назначенного им административного наказания за правонарушение.

Правила для камер с 1 сентября 2024-го

С 1 сентября 2024 года вступают в силу поправки в ряд законов, которые устанавливают единые требования к размещению комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В частности, их разрешено будет устанавливать на аварийно опасных отрезках трасс, участках, где проводятся дорожные работы, на выделенных полосах для общественного транспорта, а также на пешеходных переходах и перекрестках.

Камера фотофиксации
Фото: ТАСС/Егор Алеев

При этом вне населенных пунктов такие комплексы не могут быть установлены ближе 150–300 м от знака, предупреждающего о контроле соблюдения ПДД при помощи камер. В черте города, деревни или иного населенного пункта допускается устанавливать эти системы не ближе 100 м от соответствующего указателя. Более подробные требования, касающиеся расположения «штрафных» камер на дорогах, будут прописаны в отдельном постановлении правительства РФ, которое должно быть принято до 1 сентября 2024 года.

«Место дислокации» каждого комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД должно быть согласовано с Госавтоинспекцией, владельцем автодороги и региональными или муниципальными властями. Если правила установки камеры будут нарушены, то штраф можно будет отменить. Причем сотрудники Госавтоинспекции смогут сделать это, не дожидаясь заявления от оштрафованного водителя или вмешательства прокуроров.

Изменения в ПДД в режиме ожидания

Во время выездного занятия по правилам дорожного движения для школьников
Фото: ТАСС/Антон Вергун

В настоящий момент на рассмотрении парламента, а также министерств и ведомств находится ряд законопроектов и поправок в «автомобильные» законы. Например, Минтрансом уже подготовлены изменения в ПДД, касающиеся введения штрафов за превышение средней скорости. Кроме того, на рассмотрение Госдумы внесены несколько законопроектов, предусматривающих обязательную регистрацию СИМ, а также уточняющих ответственность для водителей такой техники за нарушения ПДД. Как ожидается, эти изменения в законодательстве будут приняты в ближайшей перспективе и могут вступить в силу уже в 2024 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир