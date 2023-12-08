Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами

Минтранс доработал проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД), запрещающих превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Об этом 8 декабря узнал «Коммерсант».

За превышение средней скорости, рассчитанной по времени, потраченному на путь между камерами, ГИБДД прекратила штрафовать в 2021 году. Тогда юристы отмечали, что в ПДД нет понятия «средняя скорость» и, соответственно, запрета ее нарушать.

По данным газеты, новый проект Минтранса, направленный на возвращение штрафов за превышение средней скорости, готовят к межведомственному согласованию. Поправки будут введены не 1 марта, как изначально планировалось, а 1 сентября 2024 года. Документ поддержало Минэкономики. В перспективе власти планируют внести поправки в КоАП РФ со штрафами за превышение средней скорости, указывают источники издания.

Комментируя данный проект, в МВД заявили, что говорить о таких ограничениях еще рано в силу отсутствия ясности с местом правонарушения и подсудностью.

Ранее, 24 ноября, Госавтоинспекция Москвы провела анализ наиболее часто совершаемых нарушений правил дорожного движения в столице. Самым популярным нарушением стало превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Второе по распространенности нарушение ― игнорирование требований знаков или дорожной разметки.