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В ГИБДД Москвы назвали самые часто совершаемые нарушения ПДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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ГИБДД Москвы провела анализ наиболее часто совершаемых нарушений правил дорожного движения (ПДД) в столице. Об этом 24 ноября сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции.

«В столице за 10 месяцев 2023 года с помощью комплексов фотовидеофиксации вынесено 35,7 млн постановлений за различные правонарушения, допущенные участниками дорожного движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего камеры фиксировали превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Второе по распространенности нарушение ― игнорирование требований знаков или дорожной разметки. В тройку самых частых нарушений также вошло управление автомобилем водителем, не пристегнутым ремнем безопасности.

Кроме того, автомобилисты часто нарушают правила расположения транспортного средства на проезжей части и ездят по полосе для маршрутных транспортных средств и совершают на указанной полосе остановку, что является нарушением ПДД.

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