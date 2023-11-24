В ГИБДД Москвы назвали самые часто совершаемые нарушения ПДД

ГИБДД Москвы провела анализ наиболее часто совершаемых нарушений правил дорожного движения (ПДД) в столице. Об этом 24 ноября сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции.

«В столице за 10 месяцев 2023 года с помощью комплексов фотовидеофиксации вынесено 35,7 млн постановлений за различные правонарушения, допущенные участниками дорожного движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего камеры фиксировали превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Второе по распространенности нарушение ― игнорирование требований знаков или дорожной разметки. В тройку самых частых нарушений также вошло управление автомобилем водителем, не пристегнутым ремнем безопасности.

Кроме того, автомобилисты часто нарушают правила расположения транспортного средства на проезжей части и ездят по полосе для маршрутных транспортных средств и совершают на указанной полосе остановку, что является нарушением ПДД.

Ранее, 21 ноября, в столичном ГИБДД заявили о проведении рейда по проверке водителей автомобилей каршеринга и такси. Это делается в целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений при эксплуатации каршеринговых автомобилей и такси.